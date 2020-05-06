Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASELSAN’dan Bahreyn’e UKSS ihracatı

    ASELSAN'ın 20 ülkede kullanılan uzaktan kumandalı silah sistemlerinin ihracatı için yeni bir anlaşma yapıldı. Bahreyn'e deniz platformlarına yönelik UKSS satışı yapıldı.
    1 hf.
    2,4b
    3
    1
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    ASELSAN’dan Bahreyn’e UKSS ihracatı
    Tam Boyutta Gör

    ASELSAN’ın daha önce çok sayıda ülkeye ihracını gerçekleştirdiği deniz platformları için uzaktan komutalı silah sisteminin (UKSS) şimdi de Bahreyn’e ihracı gerçekleşti. ASELSAN, Bahreyn’e UKSS satışı için sözleşme imzalandığını açıkladı.

    Yapılan açıklamada hangi UKSS modeli için anlaşıldığı, adet ve maddi detay bilgileri bulunmuyor. ASELSAN, Körfez ülkeleri ve Bahreyn Krallığı’na yönelik olarak yatırım ve iş birliği anlaşmalarını artırmayı hedefliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli solunum cihazının yurt dışına ilk satışı gerçekleşti"

    ASELSAN, 2019 yılında 330 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Savunma sanayi sektörünün yanı sıra sağlık alanındaki yeni iş birlikleri ve yeni ürünlerle ihracatın sürdürülmesi amaçlanıyor.



    https://www.aselsan.com.tr/tr/basin-odasi/haber-detay/aselsan-ihracat-ivmesini-koruyor-7388 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Gt95 (hakan dinler) 1 hf.
    Ayakkabı kutularından çıktı bunlar chp dürüst diyenler ak parti hırsız diyenler gömez bunlar siz 80 sene 400 bin heykel dikersiniz ancak
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Lenovo'nun sıra dışı tasarıma sahip oyuncu telefonunun ilk görüntüleri yayınlandı 1 hf. LGA 1700, 2’den fazla nesilde kullanılabilir: PCIe 5.0 ihtimali 1 hf. Gears Tactics - İlk Bakış 1 hf. Nvidia, TSMC’nin 5 nm süreci için şimdiden sipariş verdi 1 hf. ASUS’un Core i9-10900K test slaytı ortaya çıktı: Ryzen 9 3900X %19 daha hızlı 1 hf. Koronavirüs vakasında artış görülüyor 1 hf. Surface Book ailesinin en güçlüsü Surface Book 3 tanıtıldı 1 hf. Surface Earbuds gelecek hafta piyasada 1 hf. Bakan Koca kontrollü sosyal hayatın başladığını duyurdu 1 hf. Windows 10’un oyun modu performans sorunlarına yol açıyor 1 hf. Yeni Surface kulaklıklar tanıtıldı 1 hf. Astronomlar açıkladı: Dünya'ya en yakın kara deliği bulduk! 1 hf. Koronavirüs salgınında Çin, 5G teknolojilerine ağırlık veriyor 1 hf. Vestel’in akıllı saati satışa çıktı 1 hf. Türkiye'nin otomotiv ihracatı Nisan'da yüzde 77 azaldı 1 hf. Disney Plus, bir ay içinde yaklaşık 5 milyon yeni üye daha kazandı 1 hf. Surface Go 2 tanıtıldı: İşte fiyatı 1 hf. HP yeni Omen 27i oyuncu monitörünü duyurdu 1 hf. Intel'in 10. nesil işlemcilerinin inceleme kiti görselleri paylaşıldı 1 hf. iTopya PC sorularınızı cevaplıyor! 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN ASELSAN’dan Bahreyn’e UKSS ihracatı Sonraki Google, Android TV'nin ismini Google TV olarak değiştirmeyi planlyor 1 hf. Android 10'daki Canlı Altyazı özelliği Google Chrome'a geliyor 1 hf. Gen mutasyonu ile farelerde obezite gelişimi önlendi 1 hf. Google Play destekli Huawei Y8s tanıtıldı 1 hf. Google Stadia kontrolcüsü bilgisayarda kablosuz kullanılabilecek 1 hf. Türkiye'de Nisan ayı otomobil satışlarında lider Peugeot 1 hf. Microsoft, Dünya Okyanus Günü’ne özel yeni bir tema içerisinde 4K duvar kağıtları sunuyor 1 hf. Yerli solunum cihazının yurt dışına ilk satışı gerçekleşti 1 hf. Huawei Y6P ve Y5P akıllı telefonları tanıtıldı 1 hf. Giriş seviyesi Huawei MatePad T8 tablet tanıtıldı 1 hf. Uygun fiyatlı Huawei FreeBuds 3i tanıtıldı 1 hf. Salgından etkilenenler kervanına Airbnb de katıldı 1 hf. THY, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan taslak uçuş planlamasını duyurdu 1 hf. EKG özellikli kolye geliştirildi 1 hf. Qualcomm vs Mediatek Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro ön inceleme 1 hf. Xiaomi bu hafta yeni kablosuz kulaklık modellerini tanıtacak 1 hf. Forza Street artık Android ve iOS cihazlara indirilebiliyor 1 hf. iOS 14 için tarih belli oldu 1 hf. LG Velvet'in canlı fotoğrafları sızdı 1 hf. Electronic Arts yeni oyunlarını 11 Haziran'da tanıtacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Jurassic Park Oyununun İsmi Jurassic World Aftermath
    Bölüm Sonu Canavarı
    SuperData: Animal Crossing: New Horizons 5 Milyon Dijital Kopy...
    Bölüm Sonu Canavarı
    200.000₺' ye kadar Suv Tavsiye!
    DH Forum
    29 yaşındayım. Hiç sevgilim olmadı. Hiç ilişkiye girmedim. Sor...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Bir Haber Var
    şimdi