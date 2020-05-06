ASELSAN’dan Bahreyn’e UKSS ihracatı

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ASELSAN’ın daha önce çok sayıda ülkeye ihracını gerçekleştirdiği deniz platformları için uzaktan komutalı silah sisteminin (UKSS) şimdi de Bahreyn’e ihracı gerçekleşti. ASELSAN, Bahreyn’e UKSS satışı için sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada hangi UKSS modeli için anlaşıldığı, adet ve maddi detay bilgileri bulunmuyor. ASELSAN, Körfez ülkeleri ve Bahreyn Krallığı’na yönelik olarak yatırım ve iş birliği anlaşmalarını artırmayı hedefliyor.

Ayrıca Bkz. "Yerli solunum cihazının yurt dışına ilk satışı gerçekleşti"

ASELSAN, 2019 yılında 330 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Savunma sanayi sektörünün yanı sıra sağlık alanındaki yeni iş birlikleri ve yeni ürünlerle ihracatın sürdürülmesi amaçlanıyor.

https://www.aselsan.com.tr/tr/basin-odasi/haber-detay/aselsan-ihracat-ivmesini-koruyor-7388

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