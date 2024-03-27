ASELSAN, GÖZDE ve ASELFLIR-500 sistemlerinin ilk ihracatını yaptı

GÖZDE ve ASELFLIR-500 sistemlerinin ilk ihracatı yapıldı
ASELSAN, yaptığı duyuruda savunma sistemlerinin hangi ülkelere ve kullanıcılara ihraç edildiğini açıklamadı. Bununla bir sözleşmeler kapsamında GÖZDE ve ASELFLIR-500 sistemlerinin ilk ihracatı da gerçekleştirilmiş oldu. Yapılan sözleşmeler kapsamında toplam bedel ise 35,13 milyon dolar olarak açıklandı.
ASELSAN aynı zamanda kısa bir süre önce 2023 yılı finansal sonuçlarını da paylaştı. Buna göre, şirketin yıllık cirosu geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 10 büyüyerek 73,6 milyar liraya ulaştı. Bu kapsamda ASELSAN’ın geçen yıl net karı 7,4 milyar lira oldu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “2023 yılında aldığımız 5 milyar dolarlık sipariş ile şirketimizin 2023 sonunda bakiye siparişleri, tarihi rekor seviye olan 11 milyar dolara ulaştı. 4 ülkeye ilk defa ihracat yaptık. 20’den fazla ürünü ilk defa ihraç ettik.” dedi.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...