Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASELSAN, GÖZDE ve ASELFLIR-500 sistemlerinin ilk ihracatını yaptı

    ASELSAN, uluslararası son kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik, güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 sistemini kapsayan, toplam bedeli 35,13 milyon dolar olan üç ayrı ihracat sözleşmesi imzaladı.
    ASELSAN, GÖZDE ve ASELFLIR-500 sistemlerinin ilk ihracatını yaptı Tam Boyutta Gör
    ASELSAN, geliştirdiği yerli çözümleri ihracat sözleşmeleriyle taçlandırmaya devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen savunma şirketi ASELSAN, kısa bir süre önce yaptığı açıklama kapsamında uluslararası son kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik, güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 sistemini kapsayan üç ayrı ihracat sözleşmesi imzaladığını duyurdu. İhracat sözleşmelerinin toplam bedeli ise 35,13 milyon dolar olarak açıklandı.

    GÖZDE ve ASELFLIR-500 sistemlerinin ilk ihracatı yapıldı

    ASELSAN, yaptığı duyuruda savunma sistemlerinin hangi ülkelere ve kullanıcılara ihraç edildiğini açıklamadı. Bununla bir sözleşmeler kapsamında GÖZDE ve ASELFLIR-500 sistemlerinin ilk ihracatı da gerçekleştirilmiş oldu. Yapılan sözleşmeler kapsamında toplam bedel ise 35,13 milyon dolar olarak açıklandı.

    ASELSAN aynı zamanda kısa bir süre önce 2023 yılı finansal sonuçlarını da paylaştı. Buna göre, şirketin yıllık cirosu geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 10 büyüyerek 73,6 milyar liraya ulaştı. Bu kapsamda ASELSAN’ın geçen yıl net karı 7,4 milyar lira oldu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “2023 yılında aldığımız 5 milyar dolarlık sipariş ile şirketimizin 2023 sonunda bakiye siparişleri, tarihi rekor seviye olan 11 milyar dolara ulaştı. 4 ülkeye ilk defa ihracat yaptık. 20’den fazla ürünü ilk defa ihraç ettik.” dedi.

    ASELFLIR-500 özellikleri

    ASELFLIR-500 özellikleri Tam Boyutta Gör
    ASELFLIR-500, İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı ve döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi konumunda. ASELFLIR-500 sisteminde 3-5 mikrometre Yüksek Çözünürlüklü Kızılötesi Kamera, Yüksek Çözünürlüklü Gündüz Görüş Kamerası, Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera, Lazer Hedef İşaretleme Birimi, Lazer Mesafe Ölçme Birimi, Lazer Nokta Takibi ve Lazer Noktalama bulunuyor.

    ASELSAN GÖZDE özellikleri

    ASELSAN GÖZDE güdüm kiti Tam Boyutta Gör
    ASELSAN GÖZDE ise TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen bir güdüm kiti. Gözde güdüm kiti, 500 lb. MK-82 genel maksat bombalarını ANS/KKS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 5 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    opel astra otomatik vites yorumları mortal kombat 11 türkçe yama peugeot 301 mi citroen c-elysee mi 5 kg dambıl kas yaparmı nasıl konuşkan olunur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 KI5Q
    Tecno Mobile Spark 10 KI5Q
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-58-544K
    Acer Nitro 5 AN515-58-544K
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız