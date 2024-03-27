ASELSAN, GÖZDE ve ASELFLIR-500 sistemlerinin ilk ihracatını yaptı

Tam Boyutta Gör ASELSAN, geliştirdiği yerli çözümleri ihracat sözleşmeleriyle taçlandırmaya devam ediyor. Türkiye’nin önde gelen savunma şirketi ASELSAN, kısa bir süre önce yaptığı açıklama kapsamında uluslararası son kullanıcılarının ihtiyaçlarına yönelik, güdüm kitleri ve ASELFLIR-500 sistemini kapsayan üç ayrı ihracat sözleşmesi imzaladığını duyurdu. İhracat sözleşmelerinin toplam bedeli ise 35,13 milyon dolar olarak açıklandı.

GÖZDE ve ASELFLIR-500 sistemlerinin ilk ihracatı yapıldı

ASELSAN, yaptığı duyuruda savunma sistemlerinin hangi ülkelere ve kullanıcılara ihraç edildiğini açıklamadı. Bununla bir sözleşmeler kapsamında GÖZDE ve ASELFLIR-500 sistemlerinin ilk ihracatı da gerçekleştirilmiş oldu. Yapılan sözleşmeler kapsamında toplam bedel ise 35,13 milyon dolar olarak açıklandı.

ASELSAN aynı zamanda kısa bir süre önce 2023 yılı finansal sonuçlarını da paylaştı. Buna göre, şirketin yıllık cirosu geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 10 büyüyerek 73,6 milyar liraya ulaştı. Bu kapsamda ASELSAN’ın geçen yıl net karı 7,4 milyar lira oldu. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “2023 yılında aldığımız 5 milyar dolarlık sipariş ile şirketimizin 2023 sonunda bakiye siparişleri, tarihi rekor seviye olan 11 milyar dolara ulaştı. 4 ülkeye ilk defa ihracat yaptık. 20’den fazla ürünü ilk defa ihraç ettik.” dedi.

ASELFLIR-500 özellikleri

Tam Boyutta Gör ASELFLIR-500, İnsansız Hava Araçları (İHA), helikopterler ve uçaklar dahil sabit kanatlı ve döner kanatlı hava platformları için geliştirilmiş olan, yüksek performanslı bir elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi konumunda. ASELFLIR-500 sisteminde 3-5 mikrometre Yüksek Çözünürlüklü Kızılötesi Kamera, Yüksek Çözünürlüklü Gündüz Görüş Kamerası, Yüksek Çözünürlüklü SWIR Kamera, Lazer Hedef İşaretleme Birimi, Lazer Mesafe Ölçme Birimi, Lazer Nokta Takibi ve Lazer Noktalama bulunuyor.

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ASELSAN GÖZDE özellikleri

Tam Boyutta Gör ASELSAN GÖZDE ise TÜBİTAK SAGE ile ortak olarak geliştirilen bir güdüm kiti. Gözde güdüm kiti, 500 lb. MK-82 genel maksat bombalarını ANS/KKS ve Lazer Arayıcı Başlıklı (LAB) güdümlü mühimmata dönüştürerek sabit ve yüksek hızlı hareketli hedeflerin hassas vurulmasını sağlıyor.

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