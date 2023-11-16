Kanada ambargosu sonrası geliştirilen ASELSAN ASELFLIR-500 test edildi

- ASELFLIR-500, Kanadalı rakibi Wescam MX-15D’yi geçti
- ASELFLIR-600 yolda
- ASELFLIR-500 özellikleri
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ASELFLIR-500, Kanadalı rakibi Wescam MX-15D’yi geçti
Türkiye tarafından üretilen SİHA ve İHA platformlarında geçtiğimiz dönemlerde Kanadalı Wescam tarafından geliştirilen MX-15D görüntüleme sistemi kullanılıyordu. Türk SİHA'ları tarafından yoğun olarak kullanılan ve birim fiyatı 1-1.2 milyon dolar olan MX-15D ve diğer sistemleri için Kanada, geçtiğimiz yıllarda bu sistemlerin Karabağ Savaşı sırasında kullanılmasından sonra Türkiye’ye ambargo uygulamıştı.
Yakın zamanda ortaya çıkan bilgilere göre ise ASELFLIR-500, geçtiğimiz günlerde BAYKAR tarafından gerçekleştirilen testler sırasında MX-15D'ye göre daha iyi bir performans sergiledi.
ASELFLIR-500, aynı zamanda düşük ışık ortamında çok yüksek görüntü kabiliyetine sahip ve özellikle ilk defa bu sınıfta HD SWIR kamera özelliğini kullanıyor. Böylece sisli ve deniz ortamlarında yüksek görüntüleme performans elde ediliyor. Akyol, Türkiye'nin 15 inç sınıfında ortak açıklık mimarisiyle tasarlanmış ASELFLIR-500 gibi bir ürünü yapan 3 ülkeden biri olduğunu bildirdi.
ASELFLIR-600 yolda
ASELFLIR-500 özellikleri
- 220 mm çaplı ortak optik açıklık
- HD IR, HD Day TV, HD-SWIR kameraların dar görüş açısı ve çok dar görüş açısı için çok büyük optik açıklık
- Daha büyük optik açıklık sayesinde alınan daha fazla ışık ile daha iyi görüntü kalitesi ve daha uzun menzil
- Küçük ve hafif sistem
- Termal ve Day TV görüntüleme kanallarında yapay zeka
- Tabanlı görüntü işleme çözümleri
- Tek bir hatta değiştirilebilir birim
- Üstün menzil performansı
- Yüksek performanslı hd ır kamera
- Gerçek “Full High Definition” (4096x2880 sensör çözünürlüklü) HD Day TV kamera sayısal büyütme uygulanmaksızın 1920x1080p video çıkışı
- “High Definition” (1280x720p) HD Day TV kameralara göre 12.8 kat daha fazla sensör pikseli
- Yüksek çözünürlüklü SWIR kamera
- HD IR, HD Day TV ve HD SWIR kameralar için ortak görüş açıları
- Lazer hedef işaretleyici ve mesafe ölçer
- Lazer nokta takibi
- Lazer noktalayıcı
- Dahili sensör hizalama birimi
- Tümüyle sayısal video işleme hattı
- Gelişmiş görüntü işleme
- Çoklu hedef takibi
- IR, Day TV ve SWIR videoları üzerinde eşzamanlı hedef takibi
- Hassas hedef konumu belirleme
- Hareketli hedefin yönünü ve hızını belirleme
- Ataletsel ölçüm birimi
- Hassas stabilizasyon
- Platform ile otomatik hizalanma
- Yüksek irtifalardaki çok düşük sıcaklıklarda çalışma
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.