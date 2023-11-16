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    Kanada ambargosu sonrası geliştirilen ASELSAN ASELFLIR-500 test edildi

    ASELSAN, Kanada’nın ambargosu sonrasında elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerindeki ihtiyacı çözmek için ASELFLIR-500’i geliştirdi. Yeni kartal göz kısa süre önce test edildi.
    ASELSAN ASELFLIR-500 test edildi, Kanadalı rakibini geçti! Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında karşılaştığı ambargolara bir cevap olarak kurulan ASELSAN, yine bir ambargo sonrasında savunma sanayisi için çok önemli bir ürün geliştirdi. Geliştirilen elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ASELFLIR-500, başarılı bir şekilde test edilerek ana rakibini geçtiği bildirildi.

    ASELFLIR-500, Kanadalı rakibi Wescam MX-15D’yi geçti

    Türkiye tarafından üretilen SİHA ve İHA platformlarında geçtiğimiz dönemlerde Kanadalı Wescam tarafından geliştirilen MX-15D görüntüleme sistemi kullanılıyordu. Türk SİHA'ları tarafından yoğun olarak kullanılan ve birim fiyatı 1-1.2 milyon dolar olan MX-15D ve diğer sistemleri için Kanada, geçtiğimiz yıllarda bu sistemlerin Karabağ Savaşı sırasında kullanılmasından sonra Türkiye’ye ambargo uygulamıştı.

    ASELSAN ASELFLIR-500 test edildi, Kanadalı rakibini geçti! Tam Boyutta Gör
    Ambargo sonrasında geliştirilen ASELSAN CATS sistemi, hızlı bir şekilde İHA ve SİHA’lara entegre edilmişti. Ancak bu sistem muadillerinin her özelliğini karşılayamıyordu. Bu bağlamda geliştirilen ASELFLIR-500, bu yıl içinde kapsamlı testlerden geçti. Hatta mayıs ayında ASELSAN, Baykar ile 346.800.285 TL tutarında Elektro Optik Sistem teslimatlarına yönelik sözleşme imzaladı.

    Yakın zamanda ortaya çıkan bilgilere göre ise ASELFLIR-500, geçtiğimiz günlerde BAYKAR tarafından gerçekleştirilen testler sırasında MX-15D'ye göre daha iyi bir performans sergiledi.

    ASELSAN ASELFLIR-500 test edildi, Kanadalı rakibini geçti! Tam Boyutta Gör
    ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada ASELFLIR-500’ün bu yıl içinde envantere gireceğini, 2024’te ise güvenlik güçlerince kullanılacağını açıkladı. ASELFLIR-500 ile özellikle yüksek çözünürlük hedeflerinin olduğunu aktaran Akyol, bunu başardıklarını belirtiyor. ASELFLIR-500’ün 20 kilometrelerin üzerinde insan tespiti, 80 kilometrelerde tank tespiti yapabilen ve 20 kilometrelerin üzerinde işaretleme gerçekleştirebilen bir sistem olduğunu söyleyen Akyol, sisteminin bunu hem gece hem gündüz yapabildiğinin altını çiziyor.

    ASELFLIR-500, aynı zamanda düşük ışık ortamında çok yüksek görüntü kabiliyetine sahip ve özellikle ilk defa bu sınıfta HD SWIR kamera özelliğini kullanıyor. Böylece sisli ve deniz ortamlarında yüksek görüntüleme performans elde ediliyor. Akyol, Türkiye'nin 15 inç sınıfında ortak açıklık mimarisiyle tasarlanmış ASELFLIR-500 gibi bir ürünü yapan 3 ülkeden biri olduğunu bildirdi.

    ASELFLIR-600 yolda

    aselsan ASELFLIR-600 Tam Boyutta Gör
    ASELFLIR-600’ün teknik özelliklerini geçtiğimiz mart ayından yayımlamıştı. AKINCI ve AKSUNGUR TİHA’lar gibi yüksek faydalı yük kapasitesine sahip platformlara yönelik geliştirilen ASELFLIR-600, T929 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nde de kullanılabilecek. Bu sistem, ASELFLIR-500’ün bir üst modeli olacak. Ana rakibi ise Wescam’in MX ailesinin en ağır üyesi MX25 olacak. ASELFLIR-600’de yüksek çözünürlüğün yanında; daha geniş optik açıklık ile arttırılmış görüntüleme menzili, 4 eksenli mekanik+2 eksenli optik stabilizasyon, otomatik hedef algılama, çoklu hedef takibi ve 35 km lazer işaretleme menzili gibi özellikler de yer alıyor.

    ASELFLIR-500 özellikleri

    • 220 mm çaplı ortak optik açıklık
    • HD IR, HD Day TV, HD-SWIR kameraların dar görüş açısı ve çok dar görüş açısı için çok büyük optik açıklık
    • Daha büyük optik açıklık sayesinde alınan daha fazla ışık ile daha iyi görüntü kalitesi ve daha uzun menzil
    • Küçük ve hafif sistem
    • Termal ve Day TV görüntüleme kanallarında yapay zeka
    • Tabanlı görüntü işleme çözümleri
    • Tek bir hatta değiştirilebilir birim
    • Üstün menzil performansı
    • Yüksek performanslı hd ır kamera
    • Gerçek “Full High Definition” (4096x2880 sensör çözünürlüklü) HD Day TV kamera sayısal büyütme uygulanmaksızın 1920x1080p video çıkışı
    • “High Definition” (1280x720p) HD Day TV kameralara göre 12.8 kat daha fazla sensör pikseli
    • Yüksek çözünürlüklü SWIR kamera
    • HD IR, HD Day TV ve HD SWIR kameralar için ortak görüş açıları
    • Lazer hedef işaretleyici ve mesafe ölçer
    • Lazer nokta takibi
    • Lazer noktalayıcı
    • Dahili sensör hizalama birimi
    • Tümüyle sayısal video işleme hattı
    • Gelişmiş görüntü işleme
    • Çoklu hedef takibi
    • IR, Day TV ve SWIR videoları üzerinde eşzamanlı hedef takibi
    • Hassas hedef konumu belirleme
    • Hareketli hedefin yönünü ve hızını belirleme
    • Ataletsel ölçüm birimi
    • Hassas stabilizasyon
    • Platform ile otomatik hizalanma
    • Yüksek irtifalardaki çok düşük sıcaklıklarda çalışma
    Kaynakça https://twitter.com/savunmasanayist/status/1724849402055999837?s=12&t=ENrNtsmFx90Pr9MkXcih8Q https://www.aselsan.com/tr/savunma/urun/2764/aselflir600 https://www.aselsan.com/tr/savunma/urun/2704/aselflir500 https://www.aa.com.tr/tr/cumhuriyetin-yuzuncu-yili/turk-savunma-sanayisinin-cumhuriyetin-100-yilina-armaganlari-aselflir-500/3035557
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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