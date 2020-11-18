ASELSAN kıyafet ve aksesuar satmaya başladı

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Savunma sanayiden sağlığa, enerjiden ulaşıma kadar çeşitli sektörlerde ürünler ve çözümler geliştiren ASELSAN şimdi de giyim ve aksesuar sektörüne adım attı. ASELSAN’ın bu sektördeki ürünleri “ASELSAN 1975” markası altında satılıyor. 1975, ASELSAN’ın kuruluş yılını temsil ediyor.

Satışlardan elde edilen gelirler ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Elde edilen gelirler ASİL (ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri) Yardımlaşma Derneği tarafından ihtiyaç sahipleri için değerlendirilecek. Ürünler aselsan1975.com web sayfası ve ASELSAN 1975 fiziki mağazasında satılıyor.

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ASELSAN 1975’in web mağazasına baktığımızda t-shirt, Ceket, Mont, bardak, termos, defter, bandana, şapka, anahtarlık ve çanta çeşitleri olduğunu görüyoruz. Ürünler “Teknoloji”, “Farkındalık”, “Bilim Kahramanları” gibi çeşitli kategoriler altında toplanmış.

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