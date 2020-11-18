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    Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASELSAN kıyafet ve aksesuar satmaya başladı

    ASELSAN'ın giyim ve aksesuar ürünleri ASELSAN 1975 markası altında satışa sunuldu. ASELSAN 1975 ürünlerinden elde edilen gelirler sosyal yardımlarda kullanılacak.
    20 dk.
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    Zamazingo
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    ASELSAN kıyafet ve aksesuar satmaya başladı
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    Savunma sanayiden sağlığa, enerjiden ulaşıma kadar çeşitli sektörlerde ürünler ve çözümler geliştiren ASELSAN şimdi de giyim ve aksesuar sektörüne adım attı. ASELSAN’ın bu sektördeki ürünleri “ASELSAN 1975” markası altında satılıyor. 1975, ASELSAN’ın kuruluş yılını temsil ediyor.

    Satışlardan elde edilen gelirler ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Elde edilen gelirler ASİL (ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri) Yardımlaşma Derneği tarafından ihtiyaç sahipleri için değerlendirilecek. Ürünler aselsan1975.com web sayfası ve ASELSAN 1975 fiziki mağazasında satılıyor.

    Ayrıca Bkz. "ASELSAN'ın yeni silah sistemi Karakulak Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi"

    ASELSAN 1975’in web mağazasına baktığımızda t-shirt, Ceket, Mont, bardak, termos, defter, bandana, şapka, anahtarlık ve çanta çeşitleri olduğunu görüyoruz. Ürünler “Teknoloji”, “Farkındalık”, “Bilim Kahramanları” gibi çeşitli kategoriler altında toplanmış.



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    AjanHaKaN

    bane gibi olacaktı

    1 saat önce
    AjanHaKaN

    iyyy tırnaklara bak bana gibi suratta (batman dark knight)

    1 saat önce
    agent1453

    Tırnaklara bak hey maşaAllah

    23 saat önce
    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    1 gün önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    2 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Zibidi Gonzales 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    para lazim
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    blackzeros 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    tasarimlar çok iyi değil gibi, özensiz duruyorlar.
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    GergedaNF (Fazlı Altun) 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Solotürk bu olayda çok iyi, kaliteli ürünler çıkarıyolar. Aselsan da iyi tasarımlarla gelirse çok iyi olur, hastası bol aselsanın
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