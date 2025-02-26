ASELSAN geçen yıl tarihi ciroya ulaştı

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Tam Boyutta Gör Ülkemizin en prestijli şirketlerinden ASELSAN, 2024 yılını rekorlarla kapattı. Elde edilen ciro, ihracat, bakiye siparişleri ve ihracat sözleşmeleri kategorilerinde firma tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte ASELSAN 2024 raporu.

ASELSAN durdurulamıyor

Yapılan açıklamalara göre şirketin yıllık cirosu bir önceki yıla göre yüzde 13 büyüyerek 120 milyar liraya ulaştı. Net kar toplamı da yüzde 30 artışla 15.2 milyar TL seviyesine ulaştı. Kişi başına ciro ise yüzde 9 artış gösterdi.

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Bu dönemde 508 milyon dolarlık ihracat yaparak yüzde 67 artış elde eden firma, yüzde 70 artışla 1 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Bakiye siparişleri 14 milyar dolara çıkarken, toplam yeni sözleşme miktarı da 6.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayi şirketinden birisi haline gelen ASELSAN, KORKUT, HİSAR ve SİPER, ALP 300-G ve ALP 100-G, MARLİN, DÜFAS ve TOLUN gibi 29 yeni ürün, envanterine dahil etti.



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