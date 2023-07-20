Yerli savunma sanayi şirketi STM, IDEF'23'te neler sergileyecek?

Tam Boyutta Gör Yerli savunma teknolojileri şirketi STM, bu yıl 16’ncısı düzenlenecek IDEF’23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na katılacak. STM’nin IDEF’23’te hangi ürünleri sergileyeceği belli oldu.

IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. STM’nin denizcilik alanındaki projeleri, taktik mini İHA sistemleri ve Duvar Arkası Radar Sistemi (DAR) sergilenecek.

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Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul sergilenecek

Tam Boyutta Gör STM’nin ana yükleniciliğinde geliştirilen Türkiye’nin ilk milli fırkateyni TCG İSTANBUL (F-515), Büyükçekmece’ye demir atacak. TCG İstanbul’un yakın zamanda seyir ziyaretlerine başlaması planlanıyor. Ayrıca Türkiye’nin ilk milli korvet projesi MİLGEM Ada Sınıfı, Türkiye’nin ilk küçük boyutlu milli denizaltı projesi STM 500, Pakistan Donanması için inşa edilen Denizde İkmal Tankeri (PNFT), sürat-manevra gücü yüksek, satıhtan satıha güdümlü mermilerle hücum geliştirebilen STM MPAC Hücumbotu ve STM sahil güvenlik gemileri de IDEF’23’te boy gösterecek.

Tam Boyutta Gör STM’nin 10’a yakın ülkeye satışını gerçekleştirdiği taktik mini İHA sınıfındaki Kargu, Taşınabilir Otonom Döner Kanatlı Gözcü İHA Sistemi TOGAN, Havan Mühimmatı Taşıyan Döner Kanatlı İnsansız Hava Aracı BOYGA, Sabit Kanatlı Vurucu İHA Sistemi ALPAGU ve Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi ALPAGUT da fuarda yer alacak.

6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları için kullanılan ve 50’den fazla kişinin bulunmasını sağlayan STM Duvar Arkası Radar (DAR) sistemi ve Teknolojik Düşünce Merkezi STM ThinkTech çözümleri de IDEF’23 katılımcılarının beğenisine sunulacak. 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek IDEF’23’e savunma sanayi profesyonelleri ve bu alana ilgi duyan öğrenciler katılabiliyor.

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