Yerli savunma sanayi şirketi STM, IDEF'23'te neler sergileyecek?

IDEF'23 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. STM’nin denizcilik alanındaki projeleri, taktik mini İHA sistemleri ve Duvar Arkası Radar Sistemi (DAR) sergilenecek.
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6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları için kullanılan ve 50’den fazla kişinin bulunmasını sağlayan STM Duvar Arkası Radar (DAR) sistemi ve Teknolojik Düşünce Merkezi STM ThinkTech çözümleri de IDEF’23 katılımcılarının beğenisine sunulacak. 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek IDEF’23’e savunma sanayi profesyonelleri ve bu alana ilgi duyan öğrenciler katılabiliyor.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)