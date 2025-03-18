Bataryalardaki lityumun %99'unu geri kazanan devrimsel bir yöntem geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Çinli araştırmacılar, ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerden neredeyse tüm değerli malzemeleri geri kazanmak için çevre dostu bir yol geliştirdi. Devrimsel teknoloji, eski pillerdeki lityumun %99,99'unu ve çok yüksek oranda nikel, kobalt ve manganezi geri kazanabiliyor.

Atıklar gübre olarak kullanılabiliyor

Geleneksel yöntemlerin aksine bu yaklaşım, zararlı kimyasallar yerine gübre olarak kullanılmaya uygun atık sular üreterek çevresel zararı en aza indiriyor.

Araştırmacılar, geleneksel hidro-metalürji süreçlerinde güçlü asit ve baz kullanımının aşırı olmasına çözüm olarak hassas bir strateji geliştirdi. İlk kez nötr çözeltide uygulanan bu yöntem, katı-katı indirgeme temelli in-situ (yerinde) birincil pil etkisini kullanıyor. Yüksek değerlikli metallerin indirgenme verimliliğini artırmak için elektron transferinden faydalanarak nötr ortamda ayrılma işlemi hızlandırılıyor. Bu sayede düşük kimyasal tüketim ve aşındırıcı atık suyu ile ultra hızlı geri kazanım sağlanıyor.

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15 dakikada değerli malzemeler geri kazanılabiliyor

Central South Üniversitesi, Guizhou Normal Üniversitesi ve Ulusal İleri Enerji Depolama Malzemeleri Mühendislik Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar tarafından geliştirilen çığır açan yöntem,lityum'un %99,99'unu, nikelin %96,8'ini, kobaltın %92,35'ini ve manganezin %90,59'unu sadece 15 dakika içerisinde geri kazanabiliyor.

Central South Üniversitesi'nden Prof. Dr. Xing Ou, sürecin minimum zararlı gaz ürettiğini ve glisin atıklarının gübre olarak yeniden kullanılabileceğini vurguluyor.

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Son yıllarda özellikle elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla lityum iyon pillere olan talep artıyor. Doğal olarak lityum pil atıkları da hızla artıyor. Çevreye zararlı bileşenlere sahip bu pilleri geri dönüştürerek yeniden kullanmak, sürdürülebilir bir gelecek için büyük önem taşıyor. Pillerdeki malzemelerin geri kazanılması, çevreye son derece zararlı olan madencilik faaliyetlerini azaltmak için de son derece önemli. Geliştirilen bu yöntem, lityum iyon pillerin çevreci bir biçimde geri dönüştürülmesi yolunda büyük umut vadediyor.

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Devrimsel yöntem ile pillerdeki lityumun %99'unu geri kazanılıyor