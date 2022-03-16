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    Türk zırhlılarına 360 derece görüş sistemi entegre ediliyor

    Asisguard, 1000'e yakın savunma aracına 360 derece çevresel görüş sistemi entegre ediyor. Asisguard ayrıca büyük bir projeye için kolları sıvadı.                        
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    Asisguard, Türk zırhlılarına 360 derece görüş sistemi ekliyor
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    Yerli savunma sanayi şirketi Asisguard tarafından geliştirilen çevresel görüş sistemlerinin entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanlığının 360 derece durumsal farkındalık projesi kapsamında 1000'e yakın araca Asisguard’ın çevresel görüş sistemleri entegre edilecek. Bu sayede Türk zırhlıları 360 derece görüş yeteneği kazanacak.

    Makineli tüfekli drone Songar ile adından söz ettiren Asisguard, böylece elektro-optik alanında büyük başarıya imza atmak üzere. Elde edilen tecrübeyle elektro-optik ürün ailesi genişletildi. Uzak mesafe zoom yeteneğine sahip soğutmalı ve soğutmasız termal kameralar geliştirildi. Bu kameraların sınır güvenlik sistemlerinde ve zırhlı kara araçlarında kullanılması planlanıyor.

    Nijerya'ya Songar teslimatı yapılıyor

    Makineli tüfekli drone sistemi Songar’ın Nijerya’ya ihracatı için anlaşma yapılmıştı. İlk teslimat bir, bir buçuk ay içerisinde yapılacak. Ayrıca Asya’dan bir ülke de Songar satın almak istiyor. Bu anlaşma hakkında resmi duyuru Nisan ayınca yapılabilir.

    Asisguard, Türk zırhlılarına 360 derece görüş sistemi ekliyor
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    Büyük proje hazırlığı

    Şirketin büyük projelere imza atmak üzere olduğunu belirten Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün şunları söyledi:

    “Silahlı drone ihracatında bu yıl farklı ülkelerde toplamda 30 adedin üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum. Bu bizim için başlangıçta oldukça önemli bir sayı. Diğer sistemlerde yaklaşık 1 yıldır 3-4 tane çok yüksek meblağlı proje kovalıyoruz. Bunlardan birisi nisan ayında sonuçlanırsa ki bu şirketin boyunun 3 katı büyüklüğünde bir proje. Son aşamasına gelmiş durumdayız. Şirketin 3 yılını kurtaracak büyüklükte bir proje olduğunu söyleyebilirim. Sınır güvenliğiyle ilgili Songar'ın, kameraların yanı sıra Türkiye'den 3-4 şirketin ürünlerinin dahil olduğu sistem seviyesinde bir proje olacak.”

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 2 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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