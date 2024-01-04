Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4, Nijerya'da kullanılacak!

Tam Boyutta Gör Nurol Makina tarafından geliştirilen Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4 bir ülkeye daha ihraç ediliyor. Türk savunma sanayi şirketi Asisguard ile Nijerya arasında 36,5 milyon değerinde Nijerya Yol Güvenliği Projesi sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında kullanılmak üzere Asisguard, Nurol Makine’dan 13 adet YÖRÜK 4X4 zırhlı kara aracı tedarik edecek.

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Nijerya Yol Güvenliği Projesi kapsamında Nijerya’nın Abuja ve Koduna şehirleri arasında güvenlik sorunları yaşanan otoyolun güvenliği sağlanacak. Keşif ve gözetleme sistemleri, ani müdahale ve nötralizasyon sistemleri, komuta ve kontrol sistemleri ile haberleşme ve enerji altyapı sistemleri kurulacak. Drone, VTOL, gözetleme kulesi, komuta kontrol merkezi gibi ürünler kullanılacağını ifade eden Düzgün, Nijerya'da ortaya konulacak iş birliğinin benzer projelerin kazanılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Tam Boyutta Gör Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün, "Bu süreçte, müdahale ve nötralizasyon sistemlerinde kullanılmak üzere en zor ve çetin muharebe şartlarında Türkiye'de ve dünyada kendini kanıtlamış zırhlı araç üreticisi Nurol Makina ile çalışmaya karar verdik. Bu ortaklığın ülkemize hayırlı olmasını, iki değerli firmaya yeni ihracat fırsatları yaratmasını ve daha önemlisi dost ülke Nijerya'nın güvenlik sorunlarını çözmesini diliyorum."

HAVELSAN ve STM'nin insansız hava araçlarının yurt dışı satışlarının yapılacağı proje ile ayrıca, aralarında Gürbağ Savunma ve MILMAST'ın bulunduğu 10 civarındaki firmanın ürünü Nijerya’da kullanılacak.

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