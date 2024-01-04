Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4, Nijerya'da kullanılacak!

Nijerya Yol Güvenliği Projesi kapsamında Nijerya’nın Abuja ve Koduna şehirleri arasında güvenlik sorunları yaşanan otoyolun güvenliği sağlanacak. Keşif ve gözetleme sistemleri, ani müdahale ve nötralizasyon sistemleri, komuta ve kontrol sistemleri ile haberleşme ve enerji altyapı sistemleri kurulacak. Drone, VTOL, gözetleme kulesi, komuta kontrol merkezi gibi ürünler kullanılacağını ifade eden Düzgün, Nijerya'da ortaya konulacak iş birliğinin benzer projelerin kazanılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.
HAVELSAN ve STM'nin insansız hava araçlarının yurt dışı satışlarının yapılacağı proje ile ayrıca, aralarında Gürbağ Savunma ve MILMAST'ın bulunduğu 10 civarındaki firmanın ürünü Nijerya’da kullanılacak.
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.