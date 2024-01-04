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    Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4, Nijerya'da kullanılacak!

    Asisguard ile Nijerya arasında imzalan sözleşme kapsamında Nijerya'da yol güvenliği sağlanacak. Projede zırhlı kara aracı olarak Nurol Makina'nın Yörük 4X4 aracı kullanılacak.
    Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4, Nijerya'da kullanılacak! Tam Boyutta Gör
    Nurol Makina tarafından geliştirilen Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4 bir ülkeye daha ihraç ediliyor. Türk savunma sanayi şirketi Asisguard ile Nijerya arasında 36,5 milyon değerinde Nijerya Yol Güvenliği Projesi sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında kullanılmak üzere Asisguard, Nurol Makine’dan 13 adet YÖRÜK 4X4 zırhlı kara aracı tedarik edecek.

    Nijerya Yol Güvenliği Projesi kapsamında Nijerya’nın Abuja ve Koduna şehirleri arasında güvenlik sorunları yaşanan otoyolun güvenliği sağlanacak. Keşif ve gözetleme sistemleri, ani müdahale ve nötralizasyon sistemleri, komuta ve kontrol sistemleri ile haberleşme ve enerji altyapı sistemleri kurulacak. Drone, VTOL, gözetleme kulesi, komuta kontrol merkezi gibi ürünler kullanılacağını ifade eden Düzgün, Nijerya'da ortaya konulacak iş birliğinin benzer projelerin kazanılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

    Türk zırhlısı YÖRÜK 4X4, Nijerya'da kullanılacak! Tam Boyutta Gör
    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün, "Bu süreçte, müdahale ve nötralizasyon sistemlerinde kullanılmak üzere en zor ve çetin muharebe şartlarında Türkiye'de ve dünyada kendini kanıtlamış zırhlı araç üreticisi Nurol Makina ile çalışmaya karar verdik. Bu ortaklığın ülkemize hayırlı olmasını, iki değerli firmaya yeni ihracat fırsatları yaratmasını ve daha önemlisi dost ülke Nijerya'nın güvenlik sorunlarını çözmesini diliyorum."

    HAVELSAN ve STM'nin insansız hava araçlarının yurt dışı satışlarının yapılacağı proje ile ayrıca, aralarında Gürbağ Savunma ve MILMAST'ın bulunduğu 10 civarındaki firmanın ürünü Nijerya’da kullanılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 5 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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