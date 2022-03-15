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    Türkiye'nin ilk tank ihracatı yapılıyor: Kaplan MT'nin seri üretimi tamamlandı!

    Endonezya için üretilen Kaplan MT tankının seri üretim versiyonunun teslimatları başladı. Kaplan MT özellikleri haberimizde.                                      
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    Endonezya için üretilen Kaplan MT tankının teslimatları başladı
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    Yerli savunma sanayi şirketi FNSS tarafından geliştirilen Kaplan MT tankının Endonezya için üretilen versiyonun seri üretimi tamamlandı ve teslimatları başladı. Kaplan MT'nin Endonezya'ya gönderilmesinin ardından Türkiye’nin ilk tank ihracatı gerçekleşmiş olacak.

    Türkiye ve Endonezya arasında 18 adetlik Kaplan MT anlaşması yapılmıştı. Bu 18 adetlik siparişin ilk 10 adedi Türkiye’de FNSS tarafından üretilirken diğer 8 adedi Endonezyalı savunma sanayi şirketi PT Pindad tarafından Endonezya’da üretilecek. Türk şirket FNSS, PT Pindad’a teknoloji transferi ve üretim desteği sağlayacak.

    Kaplan MT’nin Endonezya’da HARIMAU adıyla kullanılacak. Sahip olduğu teknik özellikler ile orta ağırlık sınıfına giriyor. 105mm Cockerill 3105 kulesi sayesinde düşük ağırlığına rağmen yüksek atış kabiliyetine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

    Endonezya için üretilen Kaplan MT tankının teslimatları başladı
    Tam Boyutta Gör

    Kaplan MT, saatte azami 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. Tek depoyla 450 kilometre yol kat edebilen araç %60 meyil tırmanabiliyor. %30 yan meyilde geçebilen araç -32 ve +55 derecelerde çalışabiliyor. 360 derece durumsal farkındalık sistemi ile çevresindeki tehditlere karşı farkındalığı yüksek olacak olan Kaplan MT, lazer ikaz sistemine sahip. Üç kişilik mürettebat kapasitesi sunuyor.

    Kaplan MT ikinci ihracata da çok yaklaştı

    FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Filipinler'de de MT ihtiyacı çıktığını ancak son aşamada başka bir ürün tercih edildiğini söyledi.

    Kaplan MT'nin henüz sahaya verilmemesinin dezavantajını yaşadıklarını anlatan Kurt, "Çok sayıda değildi ama bizim için önemli bir gösterge olacaktı. Başa baş gittikten sonra son dakika bir karar verildi. Başka ülkelerde de ihtiyaçlar var. Ayrıca Türkiye'de de ihtiyaç olarak düşünüleceğini öngörüyoruz. Özellikle asimetrik tehlikelerin artmasıyla birlikte gerek 105, gerekse 120'lik kuleli MT ihtiyacı doğabilir. Böyle bir araca önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde mutlaka daha fazla dikkat verileceği ve bir projelendirme olabileceği konusunda öngörülerimiz var." dedi.

    Yerli kule hazırlığı

    Endonezya'nın talebi doğrultusunda tankta Belçika yapımı bir silah kulesi kullanıldığını belirten Kurt, şunları kaydetti:

    "Dünyada böyle az sayıda kule var şu an için. Bizim de bazı planlarımız var. ASELSAN'ın da planları olduğunu biliyorum. Bir kule geliştirme konusunda Türkiye'de bir faaliyet, olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii uzun ve çok maliyetli süreçler, iyi planlamak lazım. Tek başımıza maliyetini karşılayabileceğimiz işler değil. Dolayısıyla bu konuda eğer kullanıcımızdan yeşil ışık alırsak ivme kazanacağını düşünüyorum ama şu anda henüz böyle bir gelişme yok.

    GENEL BİLGİLER

    Motor

    Dizel

    Transmisyon

    Tam Otomatik

    Mürettebat

    3 (Sürücü, Nişancı ve Komutan)

    Güç-Ağırlık Oranı

    >22 Bg/ton

    Muharebe Yüklü Ağırlık

    30.000 kg

    BEKA VE YAŞAM DESTEK

    Balistik Koruma

    Gövde + İlave Zırh Stanag 4569

    Mayın Koruma

    Karın Altı Mayın Koruma Stanag 4569

    KBRN Koruma Sistemi

    İklimlendirme Sistemi

    Otomatik Yangın Bastırma Sistemi

    Sis Havanları

    Aktif Koruma Sistemi

    Opsiyonel

    KULE

    Ana Teçhizat

    105mm CMI Cockerill® 3105

    İkincil Teçhizat

    7.62 mm veya 12.7 mm Eş Eksenli Makineli Tüfek

    GÖREV EKİPMANLARI

    360° Durumsal Farkındalık

    Kablosuz İç Haberleşme Sistemi

    Konumlama ve Seyru¨sefer Sistemi

    Yardımcı Gu¨ç Grubu

    Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi

    Lazer Uyarı Sistemi (LUS)

    HAREKET KABİLİYETİ

    Azami Yol Hızı

    70 km/s

    Yol Menzili

    450 km

    Azami Meyil Tırmanma

    %60

    Azami Yan Meyil

    %30

    Dik Engel Aşma

    0.9 m

    Hendek Aşma

    2,2 m

    Dönüş Yarıçapı

    Pivot

    Çalışma Koşulları

    -32 °C/+55 °C

    Sudan Basarak Geçme

    1.2 m

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