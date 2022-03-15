Türkiye'nin ilk tank ihracatı yapılıyor: Kaplan MT'nin seri üretimi tamamlandı!

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Yerli savunma sanayi şirketi FNSS tarafından geliştirilen Kaplan MT tankının Endonezya için üretilen versiyonun seri üretimi tamamlandı ve teslimatları başladı. Kaplan MT'nin Endonezya'ya gönderilmesinin ardından Türkiye’nin ilk tank ihracatı gerçekleşmiş olacak.

Türkiye ve Endonezya arasında 18 adetlik Kaplan MT anlaşması yapılmıştı. Bu 18 adetlik siparişin ilk 10 adedi Türkiye’de FNSS tarafından üretilirken diğer 8 adedi Endonezyalı savunma sanayi şirketi PT Pindad tarafından Endonezya’da üretilecek. Türk şirket FNSS, PT Pindad’a teknoloji transferi ve üretim desteği sağlayacak.

Kaplan MT’nin Endonezya’da HARIMAU adıyla kullanılacak. Sahip olduğu teknik özellikler ile orta ağırlık sınıfına giriyor. 105mm Cockerill 3105 kulesi sayesinde düşük ağırlığına rağmen yüksek atış kabiliyetine sahip olmasıyla öne çıkıyor.

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Kaplan MT, saatte azami 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. Tek depoyla 450 kilometre yol kat edebilen araç %60 meyil tırmanabiliyor. %30 yan meyilde geçebilen araç -32 ve +55 derecelerde çalışabiliyor. 360 derece durumsal farkındalık sistemi ile çevresindeki tehditlere karşı farkındalığı yüksek olacak olan Kaplan MT, lazer ikaz sistemine sahip. Üç kişilik mürettebat kapasitesi sunuyor.

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Kaplan MT ikinci ihracata da çok yaklaştı

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Filipinler'de de MT ihtiyacı çıktığını ancak son aşamada başka bir ürün tercih edildiğini söyledi.

Kaplan MT'nin henüz sahaya verilmemesinin dezavantajını yaşadıklarını anlatan Kurt, "Çok sayıda değildi ama bizim için önemli bir gösterge olacaktı. Başa baş gittikten sonra son dakika bir karar verildi. Başka ülkelerde de ihtiyaçlar var. Ayrıca Türkiye'de de ihtiyaç olarak düşünüleceğini öngörüyoruz. Özellikle asimetrik tehlikelerin artmasıyla birlikte gerek 105, gerekse 120'lik kuleli MT ihtiyacı doğabilir. Böyle bir araca önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde mutlaka daha fazla dikkat verileceği ve bir projelendirme olabileceği konusunda öngörülerimiz var." dedi.

Yerli kule hazırlığı

Endonezya'nın talebi doğrultusunda tankta Belçika yapımı bir silah kulesi kullanıldığını belirten Kurt, şunları kaydetti:

"Dünyada böyle az sayıda kule var şu an için. Bizim de bazı planlarımız var. ASELSAN'ın da planları olduğunu biliyorum. Bir kule geliştirme konusunda Türkiye'de bir faaliyet, olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii uzun ve çok maliyetli süreçler, iyi planlamak lazım. Tek başımıza maliyetini karşılayabileceğimiz işler değil. Dolayısıyla bu konuda eğer kullanıcımızdan yeşil ışık alırsak ivme kazanacağını düşünüyorum ama şu anda henüz böyle bir gelişme yok.

GENEL BİLGİLER

Motor Dizel Transmisyon Tam Otomatik Mürettebat 3 (Sürücü, Nişancı ve Komutan) Güç-Ağırlık Oranı >22 Bg/ton Muharebe Yüklü Ağırlık 30.000 kg

BEKA VE YAŞAM DESTEK

Balistik Koruma Gövde + İlave Zırh Stanag 4569 Mayın Koruma Karın Altı Mayın Koruma Stanag 4569 KBRN Koruma Sistemi İklimlendirme Sistemi Otomatik Yangın Bastırma Sistemi Sis Havanları Aktif Koruma Sistemi Opsiyonel

KULE

Ana Teçhizat 105mm CMI Cockerill® 3105 İkincil Teçhizat 7.62 mm veya 12.7 mm Eş Eksenli Makineli Tüfek

GÖREV EKİPMANLARI

360° Durumsal Farkındalık Kablosuz İç Haberleşme Sistemi Konumlama ve Seyru¨sefer Sistemi Yardımcı Gu¨ç Grubu Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi Lazer Uyarı Sistemi (LUS)

HAREKET KABİLİYETİ

Azami Yol Hızı 70 km/s Yol Menzili 450 km Azami Meyil Tırmanma %60 Azami Yan Meyil %30 Dik Engel Aşma 0.9 m Hendek Aşma 2,2 m Dönüş Yarıçapı Pivot Çalışma Koşulları -32 °C/+55 °C Sudan Basarak Geçme 1.2 m

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Endonezya için üretilen Kaplan MT tankının teslimatları başladı