Türkiye'nin ilk tank ihracatı yapılıyor: Kaplan MT'nin seri üretimi tamamlandı!

- Kaplan MT ikinci ihracata da çok yaklaştı
- Yerli kule hazırlığı
- GENEL BİLGİLER
- BEKA VE YAŞAM DESTEK
- KULE
- GÖREV EKİPMANLARI
- HAREKET KABİLİYETİ
- Yorumlar
Yerli savunma sanayi şirketi FNSS tarafından geliştirilen Kaplan MT tankının Endonezya için üretilen versiyonun seri üretimi tamamlandı ve teslimatları başladı. Kaplan MT'nin Endonezya'ya gönderilmesinin ardından Türkiye’nin ilk tank ihracatı gerçekleşmiş olacak.
Türkiye ve Endonezya arasında 18 adetlik Kaplan MT anlaşması yapılmıştı. Bu 18 adetlik siparişin ilk 10 adedi Türkiye’de FNSS tarafından üretilirken diğer 8 adedi Endonezyalı savunma sanayi şirketi PT Pindad tarafından Endonezya’da üretilecek. Türk şirket FNSS, PT Pindad’a teknoloji transferi ve üretim desteği sağlayacak.
Kaplan MT’nin Endonezya’da HARIMAU adıyla kullanılacak. Sahip olduğu teknik özellikler ile orta ağırlık sınıfına giriyor. 105mm Cockerill 3105 kulesi sayesinde düşük ağırlığına rağmen yüksek atış kabiliyetine sahip olmasıyla öne çıkıyor.
Kaplan MT, saatte azami 70 kilometre hıza ulaşabiliyor. Tek depoyla 450 kilometre yol kat edebilen araç %60 meyil tırmanabiliyor. %30 yan meyilde geçebilen araç -32 ve +55 derecelerde çalışabiliyor. 360 derece durumsal farkındalık sistemi ile çevresindeki tehditlere karşı farkındalığı yüksek olacak olan Kaplan MT, lazer ikaz sistemine sahip. Üç kişilik mürettebat kapasitesi sunuyor.
Kaplan MT ikinci ihracata da çok yaklaştı
FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, Filipinler'de de MT ihtiyacı çıktığını ancak son aşamada başka bir ürün tercih edildiğini söyledi.
Kaplan MT'nin henüz sahaya verilmemesinin dezavantajını yaşadıklarını anlatan Kurt, "Çok sayıda değildi ama bizim için önemli bir gösterge olacaktı. Başa baş gittikten sonra son dakika bir karar verildi. Başka ülkelerde de ihtiyaçlar var. Ayrıca Türkiye'de de ihtiyaç olarak düşünüleceğini öngörüyoruz. Özellikle asimetrik tehlikelerin artmasıyla birlikte gerek 105, gerekse 120'lik kuleli MT ihtiyacı doğabilir. Böyle bir araca önümüzdeki 5 ila 10 yıl içinde mutlaka daha fazla dikkat verileceği ve bir projelendirme olabileceği konusunda öngörülerimiz var." dedi.
Yerli kule hazırlığı
Endonezya'nın talebi doğrultusunda tankta Belçika yapımı bir silah kulesi kullanıldığını belirten Kurt, şunları kaydetti:
"Dünyada böyle az sayıda kule var şu an için. Bizim de bazı planlarımız var. ASELSAN'ın da planları olduğunu biliyorum. Bir kule geliştirme konusunda Türkiye'de bir faaliyet, olması gerektiğini düşünüyorum. Tabii uzun ve çok maliyetli süreçler, iyi planlamak lazım. Tek başımıza maliyetini karşılayabileceğimiz işler değil. Dolayısıyla bu konuda eğer kullanıcımızdan yeşil ışık alırsak ivme kazanacağını düşünüyorum ama şu anda henüz böyle bir gelişme yok.
GENEL BİLGİLER
|
Motor
|
Dizel
|
Transmisyon
|
Tam Otomatik
|
Mürettebat
|
3 (Sürücü, Nişancı ve Komutan)
|
Güç-Ağırlık Oranı
|
>22 Bg/ton
|
Muharebe Yüklü Ağırlık
|
30.000 kg
BEKA VE YAŞAM DESTEK
|
Balistik Koruma
|
Gövde + İlave Zırh Stanag 4569
|
Mayın Koruma
|
Karın Altı Mayın Koruma Stanag 4569
|
KBRN Koruma Sistemi
|
İklimlendirme Sistemi
|
Otomatik Yangın Bastırma Sistemi
|
Sis Havanları
|
Aktif Koruma Sistemi
|
Opsiyonel
KULE
|
Ana Teçhizat
|
105mm CMI Cockerill® 3105
|
İkincil Teçhizat
|
7.62 mm veya 12.7 mm Eş Eksenli Makineli Tüfek
GÖREV EKİPMANLARI
|
360° Durumsal Farkındalık
|
Kablosuz İç Haberleşme Sistemi
|
Konumlama ve Seyru¨sefer Sistemi
|
Yardımcı Gu¨ç Grubu
|
Komuta Kontrol Muhabere Bilgi Sistemi
|
Lazer Uyarı Sistemi (LUS)
HAREKET KABİLİYETİ
|
Azami Yol Hızı
|
70 km/s
|
Yol Menzili
|
450 km
|
Azami Meyil Tırmanma
|
%60
|
Azami Yan Meyil
|
%30
|
Dik Engel Aşma
|
0.9 m
|
Hendek Aşma
|
2,2 m
|
Dönüş Yarıçapı
|
Pivot
|
Çalışma Koşulları
|
-32 °C/+55 °C
|
Sudan Basarak Geçme
|
1.2 m
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