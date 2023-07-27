Sarsılmaz ve Asisguard’dan "silahlı drone" anlaşması

Yapılan iş birliği kapsamında Sarsılmaz tarafından geliştirilen SAR 15T entegre silah sistemi, Asisguard tarafından geliştirilen Songar insansız hava aracına entegre edildi. Tasarımdan üretime, yazılımdan silah sistemine kadar tamamen Türk mühendislerin imzasını taşıyor.
Sarsılmaz Mühendislik Başkanı Hulusi Kasap,” Asisguard tarafından üretilen dronlar gözetleme amaçlı ve bomba atar olarak kullanılıyor. Sarsılmaz mühendisliğini bu sisteme entegre ederek yeni kabiliyetler kazandırmayı hedefliyoruz. Songar eklenecek bu yeni makineli tüfek sistemi ile havadan belirlenen hedeflere 4 yüz metre menzilde etkin bir şekilde kullanılabilir hale gelecek” dedi.
Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün ise “Songar, Sarsılmaz’ın yeni sistemi ile çok özel bir ürün haline dönüşecek. Sahip olduğu özellikler gelişecek ve tüm dünya tarafından talep edilen bir sistem olacak. Tüm silah üreticileri silah kulesi üretmek için çalışıyor, bu bağlamda Songar havada uçan bir silah kulesi olarak alanında en özel sistemlerden biri olacak. Sarsılmaz’ın sahip olduğu geniş iç pazar ve ihracat ağı ile Türkiye’nin bu alandaki elini güçlendirerek ülkemizin liderlik konumunu korumasına yardımcı olacak.” dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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