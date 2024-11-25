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    Resmi: GM, Cadillac markası ile 2026’da Formula 1’e giriyor

    GM/Cadillac, F1’e resmen katılıyor. Formula 1, General Motors ve Cadillac markası ile 2026 yılında seriye 11. takım olarak katılma konusunda prensipte anlaşmaya vardığını doğruladı.
    Resmi: GM, Cadillac markası ile 2026’da Formula 1’e giriyor Tam Boyutta Gör
    Formula 1 dünyası, 2026 sezonunda önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Dünyanın en büyük otomotiv markalarından General Motors (GM), Cadillac markasıyla F1 gridine 11. takım olarak katılmak için başvuruda bulundu. Formula 1 yönetimi ve GM arasında prensipte anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

    Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, General Motors ve Cadillac’ın projeye olan bağlılığının spordaki evrimi temsil ettiğini belirtti. Domenicali, “General Motors ve Cadillac'ın bu projeye olan bağlılığı sporumuzun gelişiminin önemli ve olumlu bir göstergesidir. İlgili tüm tarafların tam işbirliği ve desteğinden emin olarak bu uygulamanın ilerlemesini ve büyümesini görmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

    GM/Cadillac, F1’e giriyor

    General Motors ve Cadillac spora sadece takım olarak değil aynı zamanda bir motor tedarikçisi olarak da girecek ancak bu 2026 için değil, 2028 için olacak. GM/Cadillac, 2026 ve 2027 için farklı bir motor tedarikçisinden güç ünitesi alacak. Bunun büyük olasılıkla Ferrari olacağı belirtiliyor.

    GM’nin bu projedeki ana iş ortaklarından TWG Global’in CEO’su Dan Towriss ise, “Formula 1'e dinamik bir varlık kazandırmak için General Motors ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz. FIA ve FOM'un başvurumuzu desteklemesini ve şampiyonaya katabileceğimiz değerin farkına varmalarını takdirle karşılıyoruz.” dedi.

    Resmi: GM, Cadillac markası ile 2026’da Formula 1’e giriyor Tam Boyutta Gör
    GM Başkanı Mark Reuss, Formula 1’in teknoloji ve mühendislikte sınırları zorladığını belirterek, bu projeye olan heyecanını dile getirdi: “General Motors ve Cadillac için dünyanın önde gelen yarış serisine katılmak bir onurdur ve dünyanın dört bir yanındaki yarış hayranları için bu sporu yüceltmek üzere tutku ve dürüstlükle yarışmaya kararlıyız. Bu, GM'in mühendislik uzmanlığını ve teknoloji liderliğini tamamen yeni bir düzeyde sergilememiz için küresel bir sahne.”

    2026 yılında her şey değişecek

    Resmi: GM, Cadillac markası ile 2026’da Formula 1’e giriyor Tam Boyutta Gör
    2026 yılında yeni motor ve şasi regülasyonları devreye girecek ve aynı zamanda Audi'nin spora resmi olarak dahil olduğu yıl olacak. Aynı yıl GM/Cadillac da F1 gridinde ilk yarışına çıkacak. GM/Cadillac, belirttiğimiz gibi en az ilk iki yıl bir müşteri takımı olacak ve güç ünitesini dışarıdan tedarik edecek. Firma, tedarik edilen üniteleri ise 2028 ve sonrası için omurgasını Silverstone'daki Andretti Global projesinin oluşturduğu kendi güç üniteleriyle değiştirecek. Takımın yönetim kurulunda, son Amerikan F1 Şampiyonu Mario Andretti de yönetici olarak görev yapacak. 

    “İlk aşkım Formula 1'di ve şimdi - 70 yıl sonra - F1 padoku hala benim mutlu yerim. Cadillac, Formula 1, Mark Walter ve Dan Towriss beni çok heyecanlandırıyor. Hayatımın bu aşamasında hala bu işin içinde olmak... Rüya görmediğimden emin olmak için kendimi çimdiklemem gerekiyor." diyor Andretti.

    GM, daha önce Andretti Global ile F1’e giriş üzerinde teklifte bulunmuştu ancak bu teklif, FIA’nın onayına rağmen F1 tarafından reddedilmişti. Ancak Michael Andretti'nin Eylül ayında kendi adını taşıyan organizasyondan çekilip kontrolü çoğunluk sahibi Dan Towriss'e devretmesinin ardından Towriss ve GM için temiz bir sayfa açılmış oldu.

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    R
    ru1ns 4 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 6 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 ay önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 2 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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