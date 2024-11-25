Resmi: GM, Cadillac markası ile 2026’da Formula 1’e giriyor

Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali, General Motors ve Cadillac’ın projeye olan bağlılığının spordaki evrimi temsil ettiğini belirtti. Domenicali, “General Motors ve Cadillac'ın bu projeye olan bağlılığı sporumuzun gelişiminin önemli ve olumlu bir göstergesidir. İlgili tüm tarafların tam işbirliği ve desteğinden emin olarak bu uygulamanın ilerlemesini ve büyümesini görmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.
GM/Cadillac, F1’e giriyor
General Motors ve Cadillac spora sadece takım olarak değil aynı zamanda bir motor tedarikçisi olarak da girecek ancak bu 2026 için değil, 2028 için olacak. GM/Cadillac, 2026 ve 2027 için farklı bir motor tedarikçisinden güç ünitesi alacak. Bunun büyük olasılıkla Ferrari olacağı belirtiliyor.
GM’nin bu projedeki ana iş ortaklarından TWG Global’in CEO’su Dan Towriss ise, “Formula 1'e dinamik bir varlık kazandırmak için General Motors ile ortaklık yapmaktan heyecan duyuyoruz. FIA ve FOM'un başvurumuzu desteklemesini ve şampiyonaya katabileceğimiz değerin farkına varmalarını takdirle karşılıyoruz.” dedi.
2026 yılında her şey değişecek
“İlk aşkım Formula 1'di ve şimdi - 70 yıl sonra - F1 padoku hala benim mutlu yerim. Cadillac, Formula 1, Mark Walter ve Dan Towriss beni çok heyecanlandırıyor. Hayatımın bu aşamasında hala bu işin içinde olmak... Rüya görmediğimden emin olmak için kendimi çimdiklemem gerekiyor." diyor Andretti.
GM, daha önce Andretti Global ile F1’e giriş üzerinde teklifte bulunmuştu ancak bu teklif, FIA’nın onayına rağmen F1 tarafından reddedilmişti. Ancak Michael Andretti'nin Eylül ayında kendi adını taşıyan organizasyondan çekilip kontrolü çoğunluk sahibi Dan Towriss'e devretmesinin ardından Towriss ve GM için temiz bir sayfa açılmış oldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.