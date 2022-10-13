Renault'nun Volvo altyapısını kullanan yeni SUV modelinden ilk ipuçları geldi

Tam Boyutta Gör Renault ve Geely'nin hibrit otomobil ortaklığı yavaş yavaş şekilleniyor. İki otomotiv devi arasındaki ortaklığın ilk ürünü 2024 yılında piyasaya sürülecek. Kısa süre önce resmi ipucu görseli paylaşılan modelle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Sürpriz olmayan bir biçimde Renault ve Geely ortaklığında gelecek ilk modelin bir SUV olduğunu görmekteyiz. Söz konusu modelle ilgili detaylar henüz kısıtlı ancak altyapısıyla diğer tüm Renault modellerinden farklı olacağını biliyoruz. Zira bu modelde Volvo'nun Compact Modular Architecture (CMA) platformu kullanılacak.

Söz konusu model, baştan sona Güney Kore'de tasarlanan, geliştirilen ve üretilen bir model olacak. D-SUV segmentinde yer alacağı belirtilen modelde, ortaklığın da ana hedefi olarak yakıt tasarrufu sağlayan bir hibrit sistem kullanılacak. Renault Korea Motors tarafından Busan'da üretilecek model, 2024'ten itibaren hem Kore'de satışa sunulmasının yanı sıra diğer pazarlara da ihraç edilecek.

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Paylaşılan silüete bakılırsa, son dönemin trendlerinden olan coupe-SUV formunda bir araçla karşılaşacağız. Henüz detaylar tam seçilemese de keskin çizgilere, yüksek burun kısmına, ince gündüz LED'lerine ve geniş hava girişlerine sahip olacağını tahmin edebiliriz. Aynı şekilde arka taraf da öndeki sportif görünümü destekleyen bir yapıya sahip olacak gibi görünüyor.

Renault Korea Motors hakkında

Şirketin bu ismini bilmeyenler için kısaca bahsedelim. Renault, 1994 yılında faaliyete başlayan Samsung Motors isimli otomobil şirketinin yüzde 80'ini 2000 yılında satın aldı. O dönemde şirketin adı Renault Samsung Motors olarak değiştirildi. Söz konusu firma, Renault'nun bazı modellerini Kore'de üretip farklı logo ve isimle satışa sunuyordu. Bu yılın mart ayında alınan kararla şirketin adı Renault Korea Motors olarak güncellendi.

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