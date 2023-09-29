ASPİLSAN, enerji depolama sistemleriyle tüketici pazarına giriyor

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1974'te Kıbrıs Harekatı'ndan sonra Türkiye’ye uygulanan ambargolar sonrasında TSK’nın enerji ihtiyaçlarını çözmek için kurulan ASPİLSAN Enerji, şimdi tüketici pazarına girerek deneyimini hem bu alana aktarmak hem de bu alandaki ihtiyaçları tespit ederek kendisini geliştirmek istiyor. ASPİLSAN Enerji AŞ Genel Müdürü Özdemir’in yapmış olduğu açıklamalara göre firma ilk olarak 'Turna' ve 'Toy' isimli enerji depolama sistemlerini sivillere sunacak.

ASPİLSAN’dan sivil enerji depolama sistemi atağı

Tam Boyutta Gör ASPİLSAN, 'Turna' ve 'Toy' sistemlerini esasında saha görevi yapan askeri personellerin başlangıçta ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan bataryalardan yola çıkılarak tasarlandı. Özdemir’e göre kamplarda, outdoor aktiviteler ve afet durumlarında bu tür enerji depolama sistemlerinin bir ihtiyaç olduğunu fark ettiklerini ve bu doğrultuda iki ürünle piyasaya girme kararı aldıklarını aktardı. Şimdilik Turna ve Toy için tasarım süreci tamamlandı ve firma şimdi de üretime geçiş yapıyor.

Tam Boyutta Gör Her iki sistem de taşınabilir yapılarıyla ön plana çıkıyor. Bu ürünler üzerindeki USB şarjıyla, ışık kaynağıyla ve dahili invertörüyle hem küçük hem büyük ölçüde sistemleri beslemek için gerekli enerjiyi kullanıcılara sunuyor. Turna, el tipi taşınabilir bir sistemken Toy ise bavul tipi taşınabilir enerji depolama sistemi formunda. ASPİLSAN, iki sistemin de farklı ölçekte versiyonlarını yapıp çeşitlendireceklerini belirtiyor.

Evler için duvar tipi enerji sistemleri geliyor

Tam Boyutta Gör Yapılan açıklamalarda sabit enerji depolama sistemlerine de değinildi. Özdemir, bir evin ihtiyaçlarını giderebilecek duvar tipi enerji depolama sisteminin üzerinde çalıştıklarını belirtti. Bu sistemler güneş veya rüzgar gibi yenilenebilir enerji sistemleriyle entegre çalışacak ve hem elektrik faturasını düşürecek hem de temiz enerji tabana yayılmış olacak. Ancak şimdilik duvar tipi enerji depolama sistemi için bir tarih ve süreç bilgisi mevcut değil.

ASPİLSAN tarafından üretilen powerbank satışa sunuldu 2 ay önce eklendi

Tam Boyutta Gör ASPİLSAN, enerji depolama ve batarya üretimi konusunda Türkiye ile sınırlı da kalmak istemiyor. Firma zaten yerli hücre ve batarya üretimi gerçekleştiriyor. Halihazırda ise firma Avrupa ve ABD pazarları için gerekli olan sertifikasyonlar üzerinde çalışıyor. Bunların yakında tamamlanması ve ihracat engelinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

ASPİLSAN, açıkçası Türkiye için stratejik öneme sahip bir firma diyebiliriz. Gerçekten de bakıldığı zaman batarya üretiminde sıfırdan ürüne üretim yapan firma sayısının çok az olduğunu görüyoruz. ASPİLSAN bunu yapabilen ender firmalardan birisi. Sonuç olarak bundan birkaç yıl sonra enerji ve enerji depolama sistemleri son derece önemli ve büyük bir pazar haline gelecek. ASPİLSAN’ın tüketici sivil pazara açılmasını biraz geç bulmakla birlikte yerine bir adım olarak görüyorum. ABD’de duvar tipi enerji sistemleri belirli bir pazar büyüklüğüne ulaşsa da Türkiye’de bu alan çok boş. Aynı zamanda ticari ölçekli büyük enerji depolama tesislerinde de geniş bir pazar var. Ahmet Turan Özdemir’in vizyonu da bu tarafa işaret ediyor: “Bundan sonra bizim hedefimiz daha sivil ürünlerle daha büyük marketlerde ASPİLSAN teknolojisini ve markasını göstermek olacak.”

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ASPİLSAN, enerji depolama sistemleriyle tüketici pazarına giriyor