ASPİLSAN, enerji depolama sistemleriyle tüketici pazarına giriyor

1974'te Kıbrıs Harekatı'ndan sonra Türkiye’ye uygulanan ambargolar sonrasında TSK’nın enerji ihtiyaçlarını çözmek için kurulan ASPİLSAN Enerji, şimdi tüketici pazarına girerek deneyimini hem bu alana aktarmak hem de bu alandaki ihtiyaçları tespit ederek kendisini geliştirmek istiyor. ASPİLSAN Enerji AŞ Genel Müdürü Özdemir’in yapmış olduğu açıklamalara göre firma ilk olarak 'Turna' ve 'Toy' isimli enerji depolama sistemlerini sivillere sunacak.
ASPİLSAN’dan sivil enerji depolama sistemi atağı
Evler için duvar tipi enerji sistemleri geliyor
ASPİLSAN, açıkçası Türkiye için stratejik öneme sahip bir firma diyebiliriz. Gerçekten de bakıldığı zaman batarya üretiminde sıfırdan ürüne üretim yapan firma sayısının çok az olduğunu görüyoruz. ASPİLSAN bunu yapabilen ender firmalardan birisi. Sonuç olarak bundan birkaç yıl sonra enerji ve enerji depolama sistemleri son derece önemli ve büyük bir pazar haline gelecek. ASPİLSAN’ın tüketici sivil pazara açılmasını biraz geç bulmakla birlikte yerine bir adım olarak görüyorum. ABD’de duvar tipi enerji sistemleri belirli bir pazar büyüklüğüne ulaşsa da Türkiye’de bu alan çok boş. Aynı zamanda ticari ölçekli büyük enerji depolama tesislerinde de geniş bir pazar var. Ahmet Turan Özdemir’in vizyonu da bu tarafa işaret ediyor: “Bundan sonra bizim hedefimiz daha sivil ürünlerle daha büyük marketlerde ASPİLSAN teknolojisini ve markasını göstermek olacak.”
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.