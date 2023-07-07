ASPİLSAN tarafından geliştirilen ve üretilen powerbank satışa sunuldu

- ASPİLSAN lityum iyon pil üretiminde Avrupa’da öncü
- ASPİLSAN Powerbank değiştirilebilir pillere sahip
- Yorumlar
ASPİLSAN lityum iyon pil üretiminde Avrupa’da öncü
ASPİLSAN Enerji, INR18650A28 olarak belirtilen lityum iyon şarj edilebilir silindirik pil hücresinin seri üretimine Haziran 2022 yılında başlamış ve Avrupa’da lityum iyon 18650 pillerin seri üretimini yapan ilk firma olmuştu. ASPİLSAN’a göre bu hücrenin tasarım, geliştirme ve üretim faktörleri tamamen yerli kaynaklardan sağlanıyor.
ASPİLSAN Powerbank değiştirilebilir pillere sahip
Ürünün en güzel olan tarafı ise bu iki hücrenin de değiştirilebilir yapıda olması. Çoğu powerbank ürününde pil hücreleri değiştirilemiyor ve dolayısıyla kullanım ömrü tamamlandığında ürün bir atık haline geliyor. Bu arada ASPİLSAN Enerji Powerbank’in fiyatının 399 TL ve kapasitesinin 5900 mAh olduğunu da belirtelim.
ASPİLSAN’a göre powerbank ürününde kullanılan hüreler tanınmış sertifikalı markaların benzer kapasiteli hücrelerine kıyasla daha yüksek deşarj hızına ve daha düşük sıcaklıklarda çalışabilme özelliğine sahip. Son olarak ASPİLSAN, Kayseri Mimarsinan OSB’de bulunan lityum iyon silindirik pil üretim tesisinde yıllık 220 MWh üretim kapasitesine sahip.Kaynakça https://www.aspilsan.com/cozumler/enerji-depoloma/aspilsan-enerji-powerbank/ https://www.drone.net.tr/drone-bataryalari/aspilsan-5900mah-bl2-powerbank.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)