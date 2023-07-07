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    ASPİLSAN tarafından geliştirilen ve üretilen powerbank satışa sunuldu

    ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yerli imkanlar dahilinde geliştirilen ve üretilen “ASPİLSAN Enerji Powerbank” kısa bir süre önce tüketicilerin beğenisine sunuldu.
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    ASPİLSAN tarafından üretilen powerbank satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) bir kuruluşu olan ASPİLSAN, esasında 1985 yılında bu yana batarya üretimi gerçekleştiriyor. Firmanın üretimi ağırlıklı olarak savunma sanayi ve kurumsal taraf için ilerlemiş olsa da bu durum yakın zamanda ASPİLSAN Enerji Powerbank ile değişti. ASPİLSAN tarafından geliştirilip üretilen bu powerbank, bir süre önce satışa sunuldu.

    ASPİLSAN lityum iyon pil üretiminde Avrupa’da öncü

    ASPİLSAN Enerji, INR18650A28 olarak belirtilen lityum iyon şarj edilebilir silindirik pil hücresinin seri üretimine Haziran 2022 yılında başlamış ve Avrupa’da lityum iyon 18650 pillerin seri üretimini yapan ilk firma olmuştu. ASPİLSAN’a göre bu hücrenin tasarım, geliştirme ve üretim faktörleri tamamen yerli kaynaklardan sağlanıyor.

    ASPİLSAN Powerbank değiştirilebilir pillere sahip

    ASPİLSAN tarafından üretilen powerbank satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    ASPİLSAN INR18650A28 hücresi nikelce zengin lityum-nikel-manganez-kobalt oksit içerirken halihazırda satışa sunulan ASPİLSAN Enerji Powerbank’te revize edilmiş bir versiyonu kullanılıyor. ASPİLSAN Enerji Powerbank ürününde bu hücrelerden iki adet kullanılıyor. 2023 yılında üretilen INR18650A28 pil kapasitesi 2900 mAh ve voltajı 3.68V seviyesinde bulunuyor.

    Ürünün en güzel olan tarafı ise bu iki hücrenin de değiştirilebilir yapıda olması. Çoğu powerbank ürününde pil hücreleri değiştirilemiyor ve dolayısıyla kullanım ömrü tamamlandığında ürün bir atık haline geliyor. Bu arada ASPİLSAN Enerji Powerbank’in fiyatının 399 TL ve kapasitesinin 5900 mAh olduğunu da belirtelim.

    ASPİLSAN’a göre powerbank ürününde kullanılan hüreler tanınmış sertifikalı markaların benzer kapasiteli hücrelerine kıyasla daha yüksek deşarj hızına ve daha düşük sıcaklıklarda çalışabilme özelliğine sahip. Son olarak ASPİLSAN, Kayseri Mimarsinan OSB’de bulunan lityum iyon silindirik pil üretim tesisinde yıllık 220 MWh üretim kapasitesine sahip.

    Kaynakça https://www.aspilsan.com/cozumler/enerji-depoloma/aspilsan-enerji-powerbank/ https://www.drone.net.tr/drone-bataryalari/aspilsan-5900mah-bl2-powerbank.html
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    mk148a 20 saat önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 3 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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