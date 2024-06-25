ASPİLSAN, uçak, helikopter ve SİHA’lar için batarya üretiyor

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Tam Boyutta Gör Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) pil ve batarya ihtiyacını karşılamak amacıyla Kayserili hayırsever vatandaş ve kuruluşların yaptıkları bağışlarla kurulan ASPİLSAN Enerji tam 43 yıldır Türkiye’nin enerji depolama alanında dışa bağımlılığını azaltacak adımlar atıyor. Artık sivil çözümler de ortaya koyan şirket TSK’nın ihtiyaç duyduğu uçak, helikopter ve SİHA’lar için bataryalar da üretiyor.

ASPİLSAN, TSK'nin batarya ihtiyacını karşılıyor

Tam Boyutta Gör ASPİLSAN Enerji, lityum iyon şarj edilebilir silindirik pilden, Ni-Cd batarya üretimine telsiz bataryalarından, havacılık ve helikopter bataryalarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip şekilde üretim yapabilme kapasitesine sahip. Türkiye’nin Nikel Kadmiyum (Ni-Cd) uçak bataryası üreten ilk ve halen tek firması olan ASPİLSAN, 1990’lı yılların başında CN-235 Casa Nakliye Uçağı Projesi kapsamında başlayan yolculuğuyla havacılık bataryaları sektöründe ülkenin lider firması konumunda.

Tam Boyutta Gör ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, yaptığı açıklamada “Kayseri’de bulunan C-130 uçaklarında 1999 yılında yerli ve millî imkânlarla yapılan yenileme çalışmaları kapsamında C-130 uçaklarının bataryaları ASPİLSAN Enerji bataryaları ile güncellenmiştir. Dışa bağımlılığı azaltmada önemli bir adım olan bu yenileme çalışmaları kapsamında 25 yıldır halen aynı bataryalar ilk günkü gibi görevlerini yapmaktadırlar.” dedi.

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ASPİLSAN, yoğun AR-GE ve teknoloji geliştirme faaliyetleri ile yaklaşık 40’tan fazla farklı tipte uçak, helikopter ve İHA/SİHA’lar için batarya tasarlayıp üretebilen kapasiteye ulaşmış durumda. Özellikle son beş yılda elde edilen hızlı büyüme ivmesi ve EASA ve AS 9100 gibi uluslararası sertifikaların alınmasıyla birlikte, THY başta olmak üzere sivil havacılık pazarı için de batarya tasarımı ve üretimi yapılmakta.

ASPİLSAN, KAAN dâhil Türkiye’de geliştirilen tüm hava araçlarıyla ilgili (HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları, Gökbey ve ATAK-II helikopterleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA’ları) TUSAŞ tarafından yürütülen projelerin batarya sistemlerini de tasarlayıp geliştiriyor. FAA muadili olan EASA Part 21 sertifikasına sahip olan ASPİLSAN Enerji dünya genelinde de gelişmiş havacılık bataryaları tasarlayıp üretebilen stratejik bir kurum konumunda.

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