ASPİLSAN, uçak, helikopter ve SİHA’lar için batarya üretiyor

ASPİLSAN, yoğun AR-GE ve teknoloji geliştirme faaliyetleri ile yaklaşık 40’tan fazla farklı tipte uçak, helikopter ve İHA/SİHA’lar için batarya tasarlayıp üretebilen kapasiteye ulaşmış durumda. Özellikle son beş yılda elde edilen hızlı büyüme ivmesi ve EASA ve AS 9100 gibi uluslararası sertifikaların alınmasıyla birlikte, THY başta olmak üzere sivil havacılık pazarı için de batarya tasarımı ve üretimi yapılmakta.
ASPİLSAN, KAAN dâhil Türkiye’de geliştirilen tüm hava araçlarıyla ilgili (HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları, Gökbey ve ATAK-II helikopterleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA’ları) TUSAŞ tarafından yürütülen projelerin batarya sistemlerini de tasarlayıp geliştiriyor. FAA muadili olan EASA Part 21 sertifikasına sahip olan ASPİLSAN Enerji dünya genelinde de gelişmiş havacılık bataryaları tasarlayıp üretebilen stratejik bir kurum konumunda.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.