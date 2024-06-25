Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASPİLSAN, uçak, helikopter ve SİHA’lar için batarya üretiyor

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin pil ve batarya ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan ASPİLSAN Enerji, Kuvvet’in ihtiyaç duyduğu uçak, helikopter ve SİHA’lar için batarya üretiyor.
    ASPİLSAN, uçak, helikopter ve SİHA’lar için batarya üretiyor Tam Boyutta Gör
    Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) pil ve batarya ihtiyacını karşılamak amacıyla Kayserili hayırsever vatandaş ve kuruluşların yaptıkları bağışlarla kurulan ASPİLSAN Enerji tam 43 yıldır Türkiye’nin enerji depolama alanında dışa bağımlılığını azaltacak adımlar atıyor. Artık sivil çözümler de ortaya koyan şirket TSK’nın ihtiyaç duyduğu uçak, helikopter ve SİHA’lar için bataryalar da üretiyor.

    ASPİLSAN, TSK'nin batarya ihtiyacını karşılıyor

    ASPİLSAN, uçak, helikopter ve SİHA’lar için batarya üretiyor Tam Boyutta Gör
    ASPİLSAN Enerji, lityum iyon şarj edilebilir silindirik pilden, Ni-Cd batarya üretimine telsiz bataryalarından, havacılık ve helikopter bataryalarına kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip şekilde üretim yapabilme kapasitesine sahip. Türkiye’nin Nikel Kadmiyum (Ni-Cd) uçak bataryası üreten ilk ve halen tek firması olan ASPİLSAN, 1990’lı yılların başında CN-235 Casa Nakliye Uçağı Projesi kapsamında başlayan yolculuğuyla havacılık bataryaları sektöründe ülkenin lider firması konumunda.
    ASPİLSAN, uçak, helikopter ve SİHA’lar için batarya üretiyor Tam Boyutta Gör
    ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir, yaptığı açıklamada “Kayseri’de bulunan C-130 uçaklarında 1999 yılında yerli ve millî imkânlarla yapılan yenileme çalışmaları kapsamında C-130 uçaklarının bataryaları ASPİLSAN Enerji bataryaları ile güncellenmiştir. Dışa bağımlılığı azaltmada önemli bir adım olan bu yenileme çalışmaları kapsamında 25 yıldır halen aynı bataryalar ilk günkü gibi görevlerini yapmaktadırlar.” dedi.

    ASPİLSAN, yoğun AR-GE ve teknoloji geliştirme faaliyetleri ile yaklaşık 40’tan fazla farklı tipte uçak, helikopter ve İHA/SİHA’lar için batarya tasarlayıp üretebilen kapasiteye ulaşmış durumda. Özellikle son beş yılda elde edilen hızlı büyüme ivmesi ve EASA ve AS 9100 gibi uluslararası sertifikaların alınmasıyla birlikte, THY başta olmak üzere sivil havacılık pazarı için de batarya tasarımı ve üretimi yapılmakta.

    ASPİLSAN, KAAN dâhil Türkiye’de geliştirilen tüm hava araçlarıyla ilgili (HÜRJET ve HÜRKUŞ uçakları, Gökbey ve ATAK-II helikopterleri, ANKA ve AKSUNGUR İHA’ları) TUSAŞ tarafından yürütülen projelerin batarya sistemlerini de tasarlayıp geliştiriyor. FAA muadili olan EASA Part 21 sertifikasına sahip olan ASPİLSAN Enerji dünya genelinde de gelişmiş havacılık bataryaları tasarlayıp üretebilen stratejik bir kurum konumunda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    subaru hangi ülkenin skinoski sama halatım 27 boğum ne demek 2 yılda akü biter mi nissan x-trail kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
    Asus Notebook Laptop, X1502ZA-EJ830W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız