Assassin’s Creed Mirage için PC sistem gereksinimleri açıklandı!

- Assassin’s Creed Mirage PC sistem gereksinimleri açıklandı
- Assassin’s Creed Mirage PC sistem gereksinimleri
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Assassin’s Creed Mirage PC sistem gereksinimleri açıklandı
Aktarıldığı kadarıyla Assasin's Creed Mirage, serinin önceki oyunlarına kıyasla geniş bir donanım yelpazesinde destek sunacak. Öyle ki minimum ayarlar için 4 çekirdekli Intel Core i7,4790K, AMD Ryzen 5 1600 işlemci ve GeForce GTX 1060 6GB, Radeon RX 570 4GB ekran kartına ihtiyaç duyuluyor.
Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, 6 çekirdekli Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen 7 3600 ve GeForce GTX 1660 Tİ 6GB, Radeon RX 5600 XT yer alıyor. Depolama bölümünde ise kullanıcıların 40GB alana ihtiyacı olacağını belirtelim. Ancak Meraklı (2K) veya Ultra (4K) ayarlar için bu gereksinimlerin bir hayli yükseldiğini belirtelim. Öyle ki bu ayarlar için kullanıcıların RTX 2070, RTX 3080 veya RX5700 XT, RX 6900 XT ekran kartlarıa ihtiyacı olacak.
Assassin’s Creed Mirage, 5 Ekim'de PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One ve Xbox series X-S konsollarında piyasaya sürülecek. Halihazırda ön siparişe açılan yapımın standart sürümüne 849 TL, Deluxe sürümüne ise 999 TL'den ulaşılabiliyor.
Assassin’s Creed Mirage PC sistem gereksinimleri
|Minimum
|Önerilen
|Meraklı
|Ultra
|Çözünürlük
|1080p (FullHD)
|1080p (FullHD)
|1440p (2K)
|2160p (4K)
|Grafik Ayarı
|Düşük / 30FPS
|Yüksek / 60FPS
|Yüksek / 60FPS
|Ultra / 60 FPS
|Ekran Kartı
|Intel Arc A380, GTX 1060 6 GB, Radeon RX570 4GB
|Intel Arc A750, GTX 1660 Ti 6 GB, Radeon RX5600 XT 6GB
|Intel Arc A770, RTX 2070 8 GB, Radeon RX5700 XT 8GB
|RTX 3080 10GB, RX 6900 XT 16 GB
|İşlemci
|Intel Core i7 4790K, Core i5-8400 veya Ryzen 5 1600
|Core i7 8700K, Ryzen 7 3600
|Core i7 9700K, Ryzen 7 3700X
|Core i5 11600K, Ryzen 7 5600X
|RAM
|8GB Çift kanal
|16GB Çift kanal
|16GB Çift kanal
|16GB Çift kanal
|İşletim Sistemi
|Windows 10/11
|Windows 10/11
|Windows 10/11
|Windows 10/11
|Depolama
|40GB
|40GB
|40GB
|40GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.