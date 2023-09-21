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    Assassin’s Creed Mirage için PC sistem gereksinimleri açıklandı!

    Ubisoft tarafından geliştirilen ve Assasin's Creed serisinin devam oyunu Assassin’s Creed Mirage için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. Kullanıcıların minimum GTX 1060'a ihtiyacı olacak.
    Assassin’s Creed Mirage için PC sistem gereksinimleri açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Ubisoft tarafından yayınlanan ve geliştiriciliğini Ubisoft Bordeaux'un yaptığı Assassin’s Creed Mirage, 5 Ekim tarihinde oyunlarla buluşacak. Bugün ise Ubisoft, yeni Assasin's Creed oyununun detaylı PC sistem gereksinimlerini açıkladı. Peki Assassin’s Creed Mirage nasıl bir sisteme ihtiyaç duyacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

    Assassin’s Creed Mirage PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Aktarıldığı kadarıyla Assasin's Creed Mirage, serinin önceki oyunlarına kıyasla geniş bir donanım yelpazesinde destek sunacak. Öyle ki minimum ayarlar için 4 çekirdekli Intel Core i7,4790K, AMD Ryzen 5 1600 işlemci ve GeForce GTX 1060 6GB, Radeon RX 570 4GB ekran kartına ihtiyaç duyuluyor.

    Önerilen sistem gereksinimleri arasında ise, 6 çekirdekli Intel Core i7-8700K, AMD Ryzen 7 3600 ve GeForce GTX 1660 Tİ 6GB, Radeon RX 5600 XT yer alıyor. Depolama bölümünde ise kullanıcıların 40GB alana ihtiyacı olacağını belirtelim. Ancak Meraklı (2K) veya Ultra (4K) ayarlar için bu gereksinimlerin bir hayli yükseldiğini belirtelim. Öyle ki bu ayarlar için kullanıcıların RTX 2070, RTX 3080 veya RX5700 XT, RX 6900 XT ekran kartlarıa ihtiyacı olacak.

    Assassin’s Creed Mirage, 5 Ekim'de PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One ve Xbox series X-S konsollarında piyasaya sürülecek. Halihazırda ön siparişe açılan yapımın standart sürümüne 849 TL, Deluxe sürümüne ise 999 TL'den  ulaşılabiliyor. 

    Assassin’s Creed Mirage PC sistem gereksinimleri

    Minimum Önerilen Meraklı Ultra
    Çözünürlük 1080p (FullHD) 1080p (FullHD) 1440p (2K) 2160p (4K)
    Grafik Ayarı Düşük / 30FPS Yüksek / 60FPS Yüksek / 60FPS Ultra / 60 FPS
    Ekran Kartı Intel Arc A380, GTX 1060 6 GB, Radeon RX570 4GB Intel Arc A750, GTX 1660 Ti 6 GB, Radeon RX5600 XT 6GB Intel Arc A770, RTX 2070 8 GB, Radeon RX5700 XT 8GB RTX 3080 10GB, RX 6900 XT 16 GB
    İşlemci Intel Core i7 4790K, Core i5-8400 veya Ryzen 5 1600 Core i7 8700K, Ryzen 7 3600 Core i7 9700K, Ryzen 7 3700X Core i5 11600K, Ryzen 7 5600X
    RAM 8GB Çift kanal 16GB Çift kanal 16GB Çift kanal 16GB Çift kanal
    İşletim Sistemi Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11 Windows 10/11
    Depolama 40GB 40GB 40GB 40GB
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    delikanli53 5 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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