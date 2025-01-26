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    İddia: Assassin’s Creed Mirage için hikaye eklentisi yolda

    Assassin’s Creed Shadows üzerinde çalışmaya devam eden Ubisoft, farklı projeler üzerinde de çalışıyor. 2023’te çıkan Assassin’s Creed Mirage içim bir eklenti paketi geliştirildiği iddia edildi.
    Assassin's Creed Mirage Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda birçok problemli oyun çıkışına tanıklık eden Ubisoft, finansal sıkıntılar çekmeye devam etse de firma, Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu Shadows için hazırlıklarına devam ediyor. Feodal Japonya’da geçecek olan yapıma haftalar kala ortaya çıkan iddialar, Ubisoft’un farklı Assassin’s Creed projeleri üzerinde çalıştığına işaret ediyor.

    Assassin’s Creed Mirage için DLC paketi geliştiriliyor olabilir

    Güvenilir Assassin’s Creed kaynaklarından olan j0nathan ve Les Echos isimli Fransız dergisinin haberine göre Ubisoft, 2023 yılında yayınlanan Assassin’s Creed Mirage için bir DLC geliştirilmesine yeşil ışık yakmış durumda. İddialara göre Ubisoft, firmanın başkanı Yves Guillemot’un Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesinin ardından bu karara varmış. Ayrıca DLC paketinin geliştirilmesinde de Suudi oyun firması Savvy Games’in büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

    Daha önce Assassin’s Creed Mirage için önerilen DLC paketlerini reddeden Ubisoft’un neden böyle bir karara vardığı henüz belli değil ancak geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan iddialar, firmanın önümüzdeki yıllar içerisinde oldukça fazla miktarda Assassin’s Creed projesi ile hayranların karşısına çıkacağını belirtmişti. Ubisoft henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki aylarda konu ile ilgili daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

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