İddia: Assassin’s Creed Mirage için hikaye eklentisi yolda

Assassin’s Creed Mirage için DLC paketi geliştiriliyor olabilir
Güvenilir Assassin’s Creed kaynaklarından olan j0nathan ve Les Echos isimli Fransız dergisinin haberine göre Ubisoft, 2023 yılında yayınlanan Assassin’s Creed Mirage için bir DLC geliştirilmesine yeşil ışık yakmış durumda. İddialara göre Ubisoft, firmanın başkanı Yves Guillemot’un Suudi Arabistan’ı ziyaret etmesinin ardından bu karara varmış. Ayrıca DLC paketinin geliştirilmesinde de Suudi oyun firması Savvy Games’in büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.
Daha önce Assassin’s Creed Mirage için önerilen DLC paketlerini reddeden Ubisoft’un neden böyle bir karara vardığı henüz belli değil ancak geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan iddialar, firmanın önümüzdeki yıllar içerisinde oldukça fazla miktarda Assassin’s Creed projesi ile hayranların karşısına çıkacağını belirtmişti. Ubisoft henüz konu ile ilgili bir açıklama yapmadı ancak önümüzdeki aylarda konu ile ilgili daha fazla detay ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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