The Elder Scrolls VI'dan kötü haber: Xbox ve PC'ye özel olacak

Elder Scrolls VI Xbox ve PC'ye özel olacak
Bilmeyenler için The Elder Scrolls serisinin son oyunu The Elder Scrolls V: Skyrim, tüm platformlarda hit olurken, bunlar arasından en büyüğü Playstation 3 oldu. Bu bağlamda Elder Scrolls VI'nın tanıtımından bu yana tüm gözler The Elder Scrolls 6'nın hangi platformlara çıkış yapacağına çevrildi. Niketim bunun bir diğer nedeni ise, Microsoft'un Zenimax'ı satın alması.
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Hatırlayacağınız üzere daha önce Xbox CEO'su Phil Spencer, Elder Scrolls VI'nın "beş yıldan fazla uzakta" olduğunu ve oyunun 2028 veya sonrasına ertelendiğini söylemişti. Bu da ''oyunun mevcut Xbox Series konsollarında yer alıp almayacağı'' gibi önemli bir soruyu akla getiriyor. Niketim Xbox Series X, Kasım 2020'de tanıtıldı ve Elder Scrolls VI'ya kadar sekiz yıllık bir süre geçmiş olacak. Bu nedenle Microsoft'un gelecekte nasıl adımlar atacağını bekleyip görmemiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.