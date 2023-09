The Elder Scrolls VI'dan kötü haber: Xbox ve PC'ye özel olacak

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi The Elder Scrolls serisinin yeni oyunu The Elder Scrolls VI için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öyle ki Haziran 2018 tarihinde tanıtılan ve halihazırda geliştirilen oyunun, "beş yıldan fazla bir süre uzakta" olduğu belirtilmişti. Son olarak The Elder Scrolls VI için önemli bir gelişme daha yaşandı. Bir sonraki Elder Scrolls oyunu için yeni bir PC veya Xbox'a ihtiyacınız olabilir.

Elder Scrolls VI Xbox ve PC'ye özel olacak

Bilmeyenler için The Elder Scrolls serisinin son oyunu The Elder Scrolls V: Skyrim, tüm platformlarda hit olurken, bunlar arasından en büyüğü Playstation 3 oldu. Bu bağlamda Elder Scrolls VI'nın tanıtımından bu yana tüm gözler The Elder Scrolls 6'nın hangi platformlara çıkış yapacağına çevrildi. Niketim bunun bir diğer nedeni ise, Microsoft'un Zenimax'ı satın alması.

Tam Boyutta Gör Bugün ise halihazırda devam eden Activision Blizzard anlaşması kapsamında, yaklaşmakta olan Microsoft oyunlarını konu alan yeni bir belge ortaya çıktı. Öyle ki bu belgede, Elder Scrolls VI'nın muhtemel çıkış tarihi ve hangi platformlarda yer alacağı belirtiliyor. Buna göre Elder Scrolls serisinin devam oyunu, "2026 veya sonrasına'' çıkacak ve yalnızca PC ve Xbox'a özel olacak. Böylelikle oyunun Playstation'da yer almacağı kısmen onaylandı diyebiliriz.

Hatırlayacağınız üzere daha önce Xbox CEO'su Phil Spencer, Elder Scrolls VI'nın "beş yıldan fazla uzakta" olduğunu ve oyunun 2028 veya sonrasına ertelendiğini söylemişti. Bu da ''oyunun mevcut Xbox Series konsollarında yer alıp almayacağı'' gibi önemli bir soruyu akla getiriyor. Niketim Xbox Series X, Kasım 2020'de tanıtıldı ve Elder Scrolls VI'ya kadar sekiz yıllık bir süre geçmiş olacak. Bu nedenle Microsoft'un gelecekte nasıl adımlar atacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

