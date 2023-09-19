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    The Elder Scrolls VI'dan kötü haber: Xbox ve PC'ye özel olacak

    Bathesda'nın merakla beklenen oyunu The Elder Scrolls VI hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Bir sonraki Elder Scrolls oyunu için yeni bir PC veya Xbox'a ihtiyacınız olabilir. 
    The Elder Scrolls VI'dan kötü haber! Xbox ve PC'ye özel olacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi The Elder Scrolls serisinin yeni oyunu The Elder Scrolls VI için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Öyle ki Haziran 2018 tarihinde tanıtılan ve halihazırda geliştirilen oyunun, "beş yıldan fazla bir süre uzakta" olduğu belirtilmişti. Son olarak The Elder Scrolls VI için önemli bir gelişme daha yaşandı. Bir sonraki Elder Scrolls oyunu için yeni bir PC veya Xbox'a ihtiyacınız olabilir. 

    Elder Scrolls VI Xbox ve PC'ye özel olacak

    Bilmeyenler için The Elder Scrolls serisinin son oyunu The Elder Scrolls V: Skyrim, tüm platformlarda hit olurken, bunlar arasından en büyüğü Playstation 3 oldu. Bu bağlamda Elder Scrolls VI'nın tanıtımından bu yana tüm gözler The Elder Scrolls 6'nın hangi platformlara çıkış yapacağına çevrildi. Niketim bunun bir diğer nedeni ise, Microsoft'un Zenimax'ı satın alması.

    The Elder Scrolls VI'dan kötü haber! Xbox ve PC'ye özel olacak Tam Boyutta Gör
    Bugün ise halihazırda devam eden Activision Blizzard anlaşması kapsamında, yaklaşmakta olan Microsoft oyunlarını konu alan yeni bir belge ortaya çıktı. Öyle ki bu belgede, Elder Scrolls VI'nın muhtemel çıkış tarihi ve hangi platformlarda yer alacağı belirtiliyor. Buna göre Elder Scrolls serisinin devam oyunu, "2026 veya sonrasına'' çıkacak ve yalnızca PC ve Xbox'a özel olacak. Böylelikle oyunun Playstation'da yer almacağı kısmen onaylandı diyebiliriz.

    .

    Hatırlayacağınız üzere daha önce Xbox CEO'su Phil Spencer, Elder Scrolls VI'nın "beş yıldan fazla uzakta" olduğunu ve oyunun 2028 veya sonrasına ertelendiğini söylemişti. Bu da ''oyunun mevcut Xbox Series konsollarında yer alıp almayacağı'' gibi önemli bir soruyu akla getiriyor. Niketim Xbox Series X, Kasım 2020'de tanıtıldı ve Elder Scrolls VI'ya kadar sekiz yıllık bir süre geçmiş olacak. Bu nedenle Microsoft'un gelecekte nasıl adımlar atacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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