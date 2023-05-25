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    Assassin's Creed Mirage'ın çıkış tarihi açıklandı: İşte oynanış fragmanı

    Dün akşam saatlerinde düzenlenen Playstation Showcase etkinliğinde Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin’s Creed Mirage'ın çıkış tarihi sızdırıldı. İşte yeni oyunlar görüntüler.
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    Assassin's Creed Mirage'ın çıkış tarihi açıklandı: İşte fragman Tam Boyutta Gör

    Ubisoft tarafından geliştirilen Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu Assassin’s Creed Mirage, bu yıl PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X/S ve Amazon Luna gibi birçok platformda çıkış yapacak. Ubisoft, dün gerçekleştirilen PlayStation Showcase etkinliği kapsamında Assassin's Creed Mirage'ın çıkış tarihini paylaştı. İşte yeni oyundan ilk görüntüler.

    Assassin’s Creed Mirage, 12 Ekim 2023’te geliyor

    Sony’nin tarafından gerçekleştirilen Playstation Showcase 2023 etkinliği birçok oyuna sahne oldu diyebiliriz. Bunlardan biri de kullanıcılar tarafından merakla beklenen Assasin's Creed Mirage idi. Bu bağlamda Ubisoft, Assassin’s Creed Mirage’ın 12 Ekim 2023’te çıkış yapacağını duyurdu. İşte etkinlikte gösterilen fragman

    Bilmeyenler için Assassin's Creed Valhalla'dan yirmi yıl öncesinde geçen Assassin’s Creed Mirage Mirage, MS 861'de Bağdat şehrinde Basim İbn İshak (Basim Ibn Ishaq) karakterinin yolculuğunu konu alacak. Ayrıca oynanış fragmanı, yapımın daha fazla gizlilik mekaniği ile eski oyunlara odaklanacağını gösteriyor. Ancak Valhalla'nın yeniliklerini de tamamen terk edilmemiş.

    Assassin’s Creed Mirage Mirage an itibariyle Ubisoft'un resmi web sitesinde ön siparişe açıldı. Merakla beklenen yapım 589 TL'lik bir fiyata sahip olacak. 

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 20 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 21 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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