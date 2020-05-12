Assassin's Creed Valhalla, Xbox Series X'te 30FPS çalışacak

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Viking temalı Assassin's Creed Valhalla oyunu, Xbox Series X'te beklenen performansı veremeyecek gibi görünüyor. Eurogamer Portekiz'e konuşan Ubisoft yetkilileri, Series X'te Valhalla'nın en az 30FPS değerinde çalışacağını belirtti.

Eurogamer Portekiz'de yer alan ifadeler şöyle:

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"Assassin's Creed Valhalla'nın en az 30 FPS'de çalışacağını söyleyebiliriz. Valhalla ayrıca konsolun hızlı yükleme sürelerinden de faydalanacak ve böylece oyuncuların bu tarih ve macera dolu dünyayı hiçbir gecikme olmadan deneyimleyebilmelerini sağlayacak. Son olarak Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Series X'in donanımıyla birlikte daha iyi grafiklere sahip olacağını da söyleyebiliriz. Muhteşem 4K çözünürlükte yarattığımız bu güzel dünyayı deneyimleyebilmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz."

Ubisoft'un bu sözleri elbette biraz hayal kırıklığı yarattı diyebiliriz. Oyuncuların yeni nesil konsollardan 60FPS'nin artık bir standart haline gelmesi yönünde beklentileri var. Microsoft da Xbox Series X'in tanıtımlarında bu yönde ifadeler kullanıyor ve hatta 120FPS gibi ekstralardan da söz ediyordu. Ubisoft'un daha şimdiden kapıyı 30FPS'den açması ise biraz enteresan olmuş.

Ubisoft'un "en az 30 fps" ifadesi tabi biraz açık kapı da bırakıyor. Daha düşük bir çözünürlükte yüksek hare hızı sunan ikinci bir oyun modunun da yer alacağı tahmin edilebilir. Ancak 4K 60FPS bekleyenler için en azından şimdilik haberler pek iyi değil.

Diğer taraftan Xbox Series X için duyurulan bir başka oyun DiRT 5'in ise 120FPS'ye kadar destek sunacağı açıklanmıştı. Series X sahipleri DiRT 5'i 4K 60FPS'de veya 1080p 120FPS'de oynayabilecek.

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