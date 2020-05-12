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    Assassin's Creed Valhalla, Xbox Series X'te 30FPS çalışacak

    Assassin's Creed Valhalla'yı Xbox Series X'te 4K 60FPS oynayamayacağız gibi görünüyor. Ubisoft'tan hayal kırıklığı yaratan bir açıklama geldi.
    3 gün
    3,1b
    1
    32
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Assassin's Creed Valhalla, Xbox Series X'te 30FPS çalışacak
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    Viking temalı Assassin's Creed Valhalla oyunu, Xbox Series X'te beklenen performansı veremeyecek gibi görünüyor. Eurogamer Portekiz'e konuşan Ubisoft yetkilileri, Series X'te Valhalla'nın en az 30FPS değerinde çalışacağını belirtti.

    Eurogamer Portekiz'de yer alan ifadeler şöyle:

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    "Assassin's Creed Valhalla'nın en az 30 FPS'de çalışacağını söyleyebiliriz. Valhalla ayrıca konsolun hızlı yükleme sürelerinden de faydalanacak ve böylece oyuncuların bu tarih ve macera dolu dünyayı hiçbir gecikme olmadan deneyimleyebilmelerini sağlayacak. Son olarak Assassin's Creed Valhalla'nın Xbox Series X'in donanımıyla birlikte daha iyi grafiklere sahip olacağını da söyleyebiliriz. Muhteşem 4K çözünürlükte yarattığımız bu güzel dünyayı deneyimleyebilmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz." 

    Ubisoft'un bu sözleri elbette biraz hayal kırıklığı yarattı diyebiliriz. Oyuncuların yeni nesil konsollardan 60FPS'nin artık bir standart haline gelmesi yönünde beklentileri var. Microsoft da Xbox Series X'in tanıtımlarında bu yönde ifadeler kullanıyor ve hatta 120FPS gibi ekstralardan da söz ediyordu. Ubisoft'un daha şimdiden kapıyı 30FPS'den açması ise biraz enteresan olmuş.

    Ubisoft'un "en az 30 fps" ifadesi tabi biraz açık kapı da bırakıyor. Daha düşük bir çözünürlükte yüksek hare hızı sunan ikinci bir oyun modunun da yer alacağı tahmin edilebilir. Ancak 4K 60FPS bekleyenler için en azından şimdilik haberler pek iyi değil.

    Diğer taraftan Xbox Series X için duyurulan bir başka oyun DiRT 5'in ise 120FPS'ye kadar destek sunacağı açıklanmıştı. Series X sahipleri DiRT 5'i 4K 60FPS'de veya 1080p 120FPS'de oynayabilecek. 



    Kaynakça https://www.vg247.com/2020/05/12/assassins-creed-valhalla-30fps-xbox-series-x/ https://www.eurogamer.pt/articles/2020-05-11-assassins-creed-valhalla-30-fps-na-xbox-series-x Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ContEmpor4ry (Çağdaş Acar) 3 gün en beğenilen
    12 teraflops 2080 ti gücünde ama 30 fps
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    Xit 3 gün
    sittirsin gitsinler ozaman
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    canavan06 (Can Avan) 3 gün
    Bir de 8K 120 fps diye clickbait yapıyorlardı.
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    Yorumlar (28) Yorum Yaz Forumda Gör
    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 2 gün
    Ac zaten pc de de kasıntı bi oyun. Ne grafik var da bu kdr şişiyor anlamak mümkün değil.

    Kat be kat güzel grafikli oyunlar çok daha iyi performans veriyor. Bu adamlar yıllardır bıkmadı bu bayık performanstan.
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    swat882 (Swat882 ) 2 gün
    Yeni nesilde tüm oyunların 2k 120 fps de çalışması gerekiyor. Bu firma hala 30 fps diyor.
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    ayhanmisirci 2 gün yeni yorumcu
    30 fps şaka gibi
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    DH Misafiri 2 gün
    RTX 2080 assassin's creed odyssey 4k 40-50 fps veriyor siz düşünün
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    arekamint (Alaattin Akyürek) 2 gün
    bu dönemde 30 fps şaka gibi gerçekten
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    engingursen 3 gün
    hayaller ve gerçekler
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    CWaRRioR 3 gün
    DirectX 12 Ultimate'in hiçbir katkısı yok mu acaba? Daha şimdiden 4K 30fpsler konuşuluyor, ki en az 6-7 yıl ömrü var bu konsolun.

    Ayrıca oyunun Xbox Series X'de daha iyi grafikli olması sanırım 2TF'luk farkla ilgili. Belki de PS donanımı nedeniyle en az 30fps ibaresi vardır. Umarım donanımlardan ziyade stüdyonun geliştirme tercihleriyle alakalıdır bu durum. Haziranda her iki firma da etkinlik düzenleyecek. Bekleyip görücez artık. Microsoft rezil etkinliğine gelen tepkiler sonrası bir gameplay de yayınlar herhalde.
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 3 gün
    illa ki seveni oynayanı vardır ama şu "assasin creed" ismi görmek bile beni baydı artık.
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    mczaga 3 gün
    Haber eksik hangi çönürlükte "30 fps" olacağı söylenmiyor!

    Edit: 4K imiş , -e o zaman iyi 4K 30FPS 2K 'da 60 FPS vermez mi?
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    DH Misafiri 3 gün
    böyle bir oyunu kaç tane pc 4k 60fps çalıştırabilir ki, hiç hayal kırıklığı olmadı. eğer 1080p 60fps olmazsa o hayal kırıklığı olur
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    Philae (burak esener) 3 gün DH Misafiri
    rtx 2080 bile 4k da baya oyunlarda zorlanır. ama komik olan konsolcuların 4k native 60fps oyun oynayacağını sanması. rtx 2080lerde üç tane fan var anca soğuyor. konsolların boyutu neredeyse bu ekran kartı kadar. hadi koydular devreyi o konsol nasıl soğusun? max rtx 2070 gücünde olacaktır konsoldaki gpu.
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    3113 kez okundu.
    26 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

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    assassin's creed valhalla, xbox series x ve
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