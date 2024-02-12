Spider-Man 2 PC portu için sistem gereksinimleri ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Insomniac’ın birkaç ay önce yaşadığı büyük fidye saldırısının ardından özellikle Spider-Man 2 PC portu hakkında çok şey söylendi, yazıldı. Oyunun PC geliştirici yapısı sızdırıldı, mod geliştiricilerinden oluşan bir ekip, oyunu portlamayı başardı. Resmî olmayan PC sürümünün geliştirilmesi hızlı ilerledi ancak geçen ay çalışmaların durdurulduğu açıklandı. İlginç olarak birkaç gün sonra Spider-Man 2 PC portu yamalarla birlikte internete düştü, meraklı oyuncular indirip oynadı. Şimdi de oyunun sistem gereksinimleri paylaşıldı.

Spider-Man 2 PC portu sistem gereksinimleri neler?

Spider-Man 2 PC portu, tavsiye edilse de SSD gerektirmiyor. Minimum gereksinimlere bakıldığında, oyunu 720p 30FPS kalitede oynamak için 16GB RAM, Nvidia GTX 1650 Super veya AMD Radeon RX 5500 ekran kartı, AMD Ryzen 5 2600x veya Intel i7-8700K işlemciye sahip olmak gerekiyor.

Minimum sistem gereksinimleri (30 FPS 720P)

Ekran kartı: NVIDIA GTX 1650 SUPER veya AMD Radeon RX 5500

NVIDIA GTX 1650 SUPER veya AMD Radeon RX 5500 İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel i7-8700K

AMD Ryzen 5 2600X veya Intel i7-8700K Bellek: 16GB RAM (DDR4, 2666MHz)

16GB RAM (DDR4, 2666MHz) Depolama: HDD, 7200RPM

HDD, 7200RPM İşletim sistemi: Windows 11 & 10

Önerilen sistem gereksinimleri (45 - 60 FPS 1080P)

Ekran kartı: NVIDIA RTX 2070 OC veya AMD Radeon RX 6600 XT

NVIDIA RTX 2070 OC veya AMD Radeon RX 6600 XT İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X veya Intel i5-10400F

AMD Ryzen 5 3600X veya Intel i5-10400F Bellek: 16GB RAM (DDR4, 3200MHz)

16GB RAM (DDR4, 3200MHz) Depolama: Sata SSD, 500MB/s

Sata SSD, 500MB/s İşletim sistemi: Windows 11 & 10

Sistem gereksinimleri (45 - 60 FPS 1440P)

Ekran kartı: NVIDIA RTX 4070 veya AMD Radeon RX 6800 XT

NVIDIA RTX 4070 veya AMD Radeon RX 6800 XT İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X veya Intel i5-12700F

AMD Ryzen 7 5700X veya Intel i5-12700F Bellek: 32GB RAM (DDR4/5, 3600MHz+)

32GB RAM (DDR4/5, 3600MHz+) Depolama: M.2 SSD, 2500MB/s

M.2 SSD, 2500MB/s İşletim sistemi: Windows 11 & 10

Bu arada Insomniac Games, yakın zamanda Spider-Man 2 için 7 Mart'ta güncelleme yayınlayacaklarını duyurdu ve detayları paylaştı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Spider-Man 2 PC portu için sistem gereksinimleri ortaya çıktı