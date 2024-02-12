Spider-Man 2 PC portu için sistem gereksinimleri ortaya çıktı

- Spider-Man 2 PC portu sistem gereksinimleri neler?
- Minimum sistem gereksinimleri (30 FPS 720P)
- Önerilen sistem gereksinimleri (45 - 60 FPS 1080P)
- Sistem gereksinimleri (45 - 60 FPS 1440P)
- Yorumlar
Spider-Man 2 PC portu sistem gereksinimleri neler?
Spider-Man 2 PC portu, tavsiye edilse de SSD gerektirmiyor. Minimum gereksinimlere bakıldığında, oyunu 720p 30FPS kalitede oynamak için 16GB RAM, Nvidia GTX 1650 Super veya AMD Radeon RX 5500 ekran kartı, AMD Ryzen 5 2600x veya Intel i7-8700K işlemciye sahip olmak gerekiyor.
Minimum sistem gereksinimleri (30 FPS 720P)
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 1650 SUPER veya AMD Radeon RX 5500
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel i7-8700K
- Bellek: 16GB RAM (DDR4, 2666MHz)
- Depolama: HDD, 7200RPM
- İşletim sistemi: Windows 11 & 10
Önerilen sistem gereksinimleri (45 - 60 FPS 1080P)
- Ekran kartı: NVIDIA RTX 2070 OC veya AMD Radeon RX 6600 XT
- İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X veya Intel i5-10400F
- Bellek: 16GB RAM (DDR4, 3200MHz)
- Depolama: Sata SSD, 500MB/s
- İşletim sistemi: Windows 11 & 10
Sistem gereksinimleri (45 - 60 FPS 1440P)
- Ekran kartı: NVIDIA RTX 4070 veya AMD Radeon RX 6800 XT
- İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X veya Intel i5-12700F
- Bellek: 32GB RAM (DDR4/5, 3600MHz+)
- Depolama: M.2 SSD, 2500MB/s
- İşletim sistemi: Windows 11 & 10
Bu arada Insomniac Games, yakın zamanda Spider-Man 2 için 7 Mart'ta güncelleme yayınlayacaklarını duyurdu ve detayları paylaştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.