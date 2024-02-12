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    Spider-Man 2 PC portu için sistem gereksinimleri ortaya çıktı

    Spider-Man 2 PC portunu geliştiren ekip, oyunu  720p, 1080p ve 1440p kalitede oynamak için gerekli donanımları açıkladı. İşte resmî olmayan Spider-Man 2 PC sistem gereksinimleri:
    spider man 2 pc port sistem gereksinimleri Tam Boyutta Gör
    Insomniac’ın birkaç ay önce yaşadığı büyük fidye saldırısının ardından özellikle Spider-Man 2 PC portu hakkında çok şey söylendi, yazıldı. Oyunun PC geliştirici yapısı sızdırıldı, mod geliştiricilerinden oluşan bir ekip, oyunu portlamayı başardı. Resmî olmayan PC sürümünün geliştirilmesi hızlı ilerledi ancak geçen ay çalışmaların durdurulduğu açıklandı. İlginç olarak birkaç gün sonra Spider-Man 2 PC portu yamalarla birlikte internete düştü, meraklı oyuncular indirip oynadı. Şimdi de oyunun sistem gereksinimleri paylaşıldı.

    Spider-Man 2 PC portu sistem gereksinimleri neler?

    Spider-Man 2 PC portu, tavsiye edilse de SSD gerektirmiyor. Minimum gereksinimlere bakıldığında, oyunu 720p 30FPS kalitede oynamak için 16GB RAM, Nvidia GTX 1650 Super veya AMD Radeon RX 5500 ekran kartı, AMD Ryzen 5 2600x veya Intel i7-8700K işlemciye sahip olmak gerekiyor.

    Minimum sistem gereksinimleri (30 FPS 720P)

    • Ekran kartı: NVIDIA GTX 1650 SUPER veya AMD Radeon RX 5500
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 2600X veya Intel i7-8700K
    • Bellek: 16GB RAM (DDR4, 2666MHz)
    • Depolama: HDD, 7200RPM
    • İşletim sistemi: Windows 11 & 10

    Önerilen sistem gereksinimleri (45 - 60 FPS 1080P)

    • Ekran kartı: NVIDIA RTX 2070 OC veya AMD Radeon RX 6600 XT
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 3600X veya Intel i5-10400F
    • Bellek: 16GB RAM (DDR4, 3200MHz)
    • Depolama: Sata SSD, 500MB/s
    • İşletim sistemi: Windows 11 & 10

    Sistem gereksinimleri (45 - 60 FPS 1440P)

    • Ekran kartı: NVIDIA RTX 4070 veya AMD Radeon RX 6800 XT 
    • İşlemci: AMD Ryzen 7 5700X veya Intel i5-12700F
    • Bellek: 32GB RAM (DDR4/5, 3600MHz+)
    • Depolama: M.2 SSD, 2500MB/s
    • İşletim sistemi: Windows 11 & 10

    Bu arada Insomniac Games, yakın zamanda Spider-Man 2 için 7 Mart'ta güncelleme yayınlayacaklarını duyurdu ve detayları paylaştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 23 saat önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 5 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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