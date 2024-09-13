Starlink rakibi AST SpaceMobile akıllı telefonlara internet verecek uydularını fırlattı

AST SpaceMobile ilk adımı attı
AST SpaceMobile her ne kadar Starlink’in rakibi olsa da firmanın uydularını SpaceX’e ait Falcon 9 roketi yörüngeye taşıdı. İlk adımda 5 ticari uydu fırlatıldı ve uydular ile başarıyla temas sağlandı. Şirketin BlueBird uyduları, standart akıllı telefonlara bir baz istasyonu ile aynı ses, veri ve video hızlarını sağlamayı amaçlayan iletişim dizileri ile donatılmış durumda.
AST SpaceMobile, Mayıs 2023'te AT&T ile yaptığı anlaşma sonucunda, müşterilerine uydu iletişimi sunma imkanı sağlamıştı. Şirket, Nisan 2023’te uyduları üzerinden ilk iki yönlü sesli aramayı başarıyla gerçekleştirirken, Haziran 2023'te ise başarılı bir 4G veri indirme testini tamamlamıştı. Ancak nihai ticari faaliyetlere geçmeden önce ABD Federal İletişim Komisyonundan (FCC) bazı onayların alınması gerekiyor. FCC şimdilik AST SpaceMobile'a ilk beş BlueBirds'ü işletmesi için şartlı onay verdi, ancak AT&T ve Verizon'un kablosuz frekanslarıyla hizmetleri test etmelerine izin vermedi.
BlueBird ile yaklaşık aynı boyutta olan BlueWalker-3 ile uzaydan hücresel frekansları başarıyla test etti. Bu, alçak yörüngeye konuşlandırılan en büyük ticari anten konumunda. AST SpaceMobile'a göre BlueWalker-3, standart akıllı telefonlarla yapılan testlerde saniyede 21 megabitten (Mbps) fazla indirme hızına ulaştı. Şirket gelecekteki yeni uydular ile uydu başına 10 gigahertz işlem bant genişliği ve 120 Mbps veri hızlarına ulaşmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.