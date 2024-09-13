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    Starlink rakibi AST SpaceMobile akıllı telefonlara internet verecek uydularını fırlattı

    AST SpaceMobile, herhangi bir standart akıllı telefonu ek donanım gerektirmeden uydu internetine bağlayacak olan Bluebird akıllı telefon uydularını fırlattı. Firmanın rakibi ise Starlink.
    AST SpaceMobile ilk Bluebird akıllı telefon uydularını fırlattı Tam Boyutta Gör
    Uydu tabanlı mobil iletişim ağı kurma hedefiyle yola çıkan AST SpaceMobile, önemli bir adım daha atarak kısa bir süre önce BlueBird akıllı telefon uydularını başarıyla uzaya fırlattı ve konuşlandırdı. Şirketin hedefi, standart bir akıllı telefonu herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan uydu telefonuna dönüştürmek ve kullanıcılarına geniş bir iletişim ağı sunmak. Bu bağlamda firmanın ana rakibi ise Elon Musk’ın SpaceX şirketine ait Starlink uydu ağı.

    AST SpaceMobile ilk adımı attı

    AST SpaceMobile her ne kadar Starlink’in rakibi olsa da firmanın uydularını SpaceX’e ait Falcon 9 roketi yörüngeye taşıdı. İlk adımda 5 ticari uydu fırlatıldı ve uydular ile başarıyla temas sağlandı. Şirketin BlueBird uyduları, standart akıllı telefonlara bir baz istasyonu ile aynı ses, veri ve video hızlarını sağlamayı amaçlayan iletişim dizileri ile donatılmış durumda.

    AST SpaceMobile ilk Bluebird akıllı telefon uydularını fırlattı Tam Boyutta Gör
    Bu uydu ağı, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya genelinde belirli bölgelerde kesintili hücresel genişbant hizmeti sunacak. Kırsal bölgeler veya ulusal parklar gibi baz istasyonlarının kapsama alanının sınırlı olduğu yerlerde, bu teknoloji sayesinde mobil cihazlar uydu telefonları gibi çalışabilecek. Başlangıçta BlueBird ağı, AT&T ve Verizon şebekelerinden beta test müşterilerine hizmet vermeyi hedefliyor. Her iki operatör de şirkete yatırım yapmış durumda ve ihtiyaç duyduğu kablosuz frekansları sağlamayı planlıyorlar. Firmanın ABD’de sürekli hizmet sağlamak için 45-60 uyduya ihtiyacı olacak.

    AST SpaceMobile, Mayıs 2023'te AT&T ile yaptığı anlaşma sonucunda, müşterilerine uydu iletişimi sunma imkanı sağlamıştı. Şirket, Nisan 2023’te uyduları üzerinden ilk iki yönlü sesli aramayı başarıyla gerçekleştirirken, Haziran 2023'te ise başarılı bir 4G veri indirme testini tamamlamıştı. Ancak nihai ticari faaliyetlere geçmeden önce ABD Federal İletişim Komisyonundan (FCC) bazı onayların alınması gerekiyor. FCC şimdilik AST SpaceMobile'a ilk beş BlueBirds'ü işletmesi için şartlı onay verdi, ancak AT&T ve Verizon'un kablosuz frekanslarıyla hizmetleri test etmelerine izin vermedi.

    BlueBird ile yaklaşık aynı boyutta olan BlueWalker-3 ile uzaydan hücresel frekansları başarıyla test etti. Bu, alçak yörüngeye konuşlandırılan en büyük ticari anten konumunda. AST SpaceMobile'a göre BlueWalker-3, standart akıllı telefonlarla yapılan testlerde saniyede 21 megabitten (Mbps) fazla indirme hızına ulaştı. Şirket gelecekteki yeni uydular ile uydu başına 10 gigahertz işlem bant genişliği ve 120 Mbps veri hızlarına ulaşmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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