Starlink rakibi AST SpaceMobile akıllı telefonlara internet verecek uydularını fırlattı

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Tam Boyutta Gör Uydu tabanlı mobil iletişim ağı kurma hedefiyle yola çıkan AST SpaceMobile, önemli bir adım daha atarak kısa bir süre önce BlueBird akıllı telefon uydularını başarıyla uzaya fırlattı ve konuşlandırdı. Şirketin hedefi, standart bir akıllı telefonu herhangi bir ek donanıma ihtiyaç duymadan uydu telefonuna dönüştürmek ve kullanıcılarına geniş bir iletişim ağı sunmak. Bu bağlamda firmanın ana rakibi ise Elon Musk’ın SpaceX şirketine ait Starlink uydu ağı.

AST SpaceMobile ilk adımı attı

AST SpaceMobile her ne kadar Starlink’in rakibi olsa da firmanın uydularını SpaceX’e ait Falcon 9 roketi yörüngeye taşıdı. İlk adımda 5 ticari uydu fırlatıldı ve uydular ile başarıyla temas sağlandı. Şirketin BlueBird uyduları, standart akıllı telefonlara bir baz istasyonu ile aynı ses, veri ve video hızlarını sağlamayı amaçlayan iletişim dizileri ile donatılmış durumda.

Tam Boyutta Gör Bu uydu ağı, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünya genelinde belirli bölgelerde kesintili hücresel genişbant hizmeti sunacak. Kırsal bölgeler veya ulusal parklar gibi baz istasyonlarının kapsama alanının sınırlı olduğu yerlerde, bu teknoloji sayesinde mobil cihazlar uydu telefonları gibi çalışabilecek. Başlangıçta BlueBird ağı, AT&T ve Verizon şebekelerinden beta test müşterilerine hizmet vermeyi hedefliyor. Her iki operatör de şirkete yatırım yapmış durumda ve ihtiyaç duyduğu kablosuz frekansları sağlamayı planlıyorlar. Firmanın ABD’de sürekli hizmet sağlamak için 45-60 uyduya ihtiyacı olacak.

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AST SpaceMobile, Mayıs 2023'te AT&T ile yaptığı anlaşma sonucunda, müşterilerine uydu iletişimi sunma imkanı sağlamıştı. Şirket, Nisan 2023’te uyduları üzerinden ilk iki yönlü sesli aramayı başarıyla gerçekleştirirken, Haziran 2023'te ise başarılı bir 4G veri indirme testini tamamlamıştı. Ancak nihai ticari faaliyetlere geçmeden önce ABD Federal İletişim Komisyonundan (FCC) bazı onayların alınması gerekiyor. FCC şimdilik AST SpaceMobile'a ilk beş BlueBirds'ü işletmesi için şartlı onay verdi, ancak AT&T ve Verizon'un kablosuz frekanslarıyla hizmetleri test etmelerine izin vermedi.

BlueBird ile yaklaşık aynı boyutta olan BlueWalker-3 ile uzaydan hücresel frekansları başarıyla test etti. Bu, alçak yörüngeye konuşlandırılan en büyük ticari anten konumunda. AST SpaceMobile'a göre BlueWalker-3, standart akıllı telefonlarla yapılan testlerde saniyede 21 megabitten (Mbps) fazla indirme hızına ulaştı. Şirket gelecekteki yeni uydular ile uydu başına 10 gigahertz işlem bant genişliği ve 120 Mbps veri hızlarına ulaşmayı hedefliyor.

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