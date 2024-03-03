Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Asteroide çarpan NASA aracı, gökcisminin şeklini değiştirdi

    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) adlı uzay aracının çarptığı Dimorphos asteroidinin şeklini değiştirdiği belirlendi.

    Asteroide çarpan NASA aracı, gökcisminin şeklini değiştirdi Tam Boyutta Gör

    NASA'nın Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) adlı uzay aracının çarptığı Dimorphos asteroidinin şeklini değiştirdiği belirlendi.

    DART, Eylül 2022'de düzenlenen görevde dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki Dimorphos asteroidine planlı çarpma gerçekleştirmişti.

    Dimorphos, kendisinden daha büyük olan Didymos'la ikili bir asteroid sistemi oluşturuyor. İki asteroidin de Dünya'ya çarpma riski yok fakat bilim insanları, DART göreviyle böyle bir tehdit oluşması durumunda herhangi bir asteroidin yörüngesinin değiştirilebileceğini göstermişti.

    Çarpmanın ardından, Dimorphos'un Didymos etrafında bir turu tamamlama süresi 33 dakika kısalarak 11 saat ve 23 dakika olarak ölçülmüştü.

    Bilimsel dergi Nature Astronomy'de pazartesi günü yayımlanan çalışmada, DART'ın çarpması sonucu Dimorphos'un şeklinin büyük ölçüde değiştiği ifade edildi.  

    Araştırmacılar, çarpışmadan elde edilen verileri "düzleştirilmiş parçacık hidrodinamiği" (smoothed-particle hydrodynamics) adı verilen bir yöntemle simülasyona dönüştürdü. Simülasyonun hazırlanması için yaklaşık 250 saat harcandı.

    Bilim insanları Dimorphos'un, Didymos asteroidinden kopan parçalardan oluşan ve zayıf yerçekimiyle bir arada duran bir yığın olduğunu belirtti. 

    İsviçre'deki Bern Üniversitesi'nden Martin Jutzi, DART'ın asteroide çarpmasıyla Dimorphos'ta büyük bir krater oluştuğunu söyledi.

    Jutzi, çarpışma sonucunda asteroidde yaklaşık 160 derecelik bir krater oluştuğunu, zayıf yerçekimi nedeniyle bunun zaman içinde genişlediğini söyledi. Bilim insanı, bu süreçte kraterin Dimorphos'un şeklini tamamen değiştirdiğini belirtti. 

    Bern Üniversites'inden Sabina Raducan da "Dimorphos'un başlangıçta çikolatalı bir bonibona benzediğini düşünürseniz, şimdi sanki bir ısırık alınmış gibi görünüyor" dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 3 saat önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araba giderken neden stop eder düğünde oynamayı bilmeyenler ne yapmalı hyundai getz kalorifer ısıtmıyor bind activit kullanıcı yorumları uzun yol motoru

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Huawei Matebook 16s
    Huawei Matebook 16s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız