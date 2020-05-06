Astronomlar açıkladı: Dünya'ya en yakın kara deliği bulduk!

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Uluslararası astronomlardan oluşan bir grup bilim insanı, Dünya'ya en yakın kara deliğin bulunduğunu düşünüyor. Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) tarafından bugün yapılan bir duyuruda, kara delik olduğu tahmin edilen yeni cismin, Güneş Sistemi'ne yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıkta bulunduğu belirtildi.

Bilim insanları, yeni kara deliğin HR 6819 isimli bir çift yıldız sisteminde yer aldığını söylüyor. Kara delikler bildiğiniz gibi tüm ışığı yutuyor, bu nedenle Dünya'dan direkt olarak gözlenmeleri mümkün değil. Bugünkü keşif ise kara deliğin etrafındaki iki yıldızın uzaydaki hareketleri takip edilerek yapılmış. Bilim insanları HR 6819'da bir kara deliğin yer aldığına neredeyse kesin gözüyle bakıyor.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Çek Bilimler Akademisi'nden Petr Hadrava,"HD 6819 sistemini geceleri gökyüzünde herhangi bir teleskop kullanmadan görebilmek mümkün. Çıplak gözle dahi gözlenebilen bir yıldız sisteminde bir kara deliğin bulunduğunu anladığımızda gerçekten de inanılmaz şaşırdık." şeklinde konuştu.

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"Güneş'in en az 4 katı oranında kütleye sahip"

Çalışmanın lider araştırmacısı olan ESO'dan Thomas Rivinius ise,"HR 6819 sistemi bildiğimiz en yakın kara deliği içerisinde bulunduruyor. Güneş'in en az 4 katı oranında kütleye sahip ve görünmeyen bir cisimden bahsediyoruz, bu ancak bir kara delik olabilir." ifadelerini kullandı.

ESO'nun hazırladığı temsili video:

Astronomlar bugüne kadar Samanyolu Galaksisi'nde yalnızca 10-15 tane kara delik keşfedebildi. Ancak burada ilginç bir durum var: Samanyolu'nun yaklaşık 13,6 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor, dolayısıyla bu süreç içerisinde doğan ve ölen yıldız sayısının 10-20 gibi rakamlarla değil milyonlarla ifade edilmesi beklenir. Bilim insanları bu durumun, sadece Samanyolu'nda bile henüz keşfedemediğimiz yaklaşık 10 milyon civarında kara delik bulunduğuna işaret ettiğini söylüyor.

Samanyolu'nda bugüne kadar keşfedilen kara delikler genelde bulunduğu ortamla çok şiddetli bir şekilde etkileşimde olan kara deliklerdi. Buralardan yayılan güçlü X-ışınları sayesinde kara deliklerin varlıkları ortaya çıkıyordu. HR 6819 sisteminde bulunan kara deliğin ise tam tersine çok sakin olduğu ve çevresiyle pek güçlü etkileşimlere girmediği belirtiliyor. Bilim insanları bu tür kara deliklerin Samanyolu'nda çoğunluğu oluşturduğunu tahmin ediyor.

ESO araştırmacılarının HR 6819 sistemiyle ilgili yayınladığı makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.eso.org/public/news/eso2007/

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