Astrofizikçi Daniele Sorini: Uzaylıları göremiyoruz çünkü başka evrendeler

Tam Boyutta Gör Evrenimiz hakkında ortaya çıkan her yeni bilgi, enginliğini daha iyi kavramamızı sağlıyor. Bilinen evrenin muazzamlığı her geçen gün daha belirgin hâle gelirken, ister istemez önemli bir soru da ortaya çıkıyor: Bu kadar büyük bir evrende nasıl yalnız olabiliriz? Fermi paradoksundan Drake denklemine kadar pek çok bilimsel yaklaşım, Dünya dışında herhangi bir yaşam formuyla karşılaşmamış olmamazın matematiksel olarak akla yatmadığını söylüyor. Bu yüzden yıllardır bilim insanları, akılları kurcalayan bu gizemi çözmeye çalışıyor.

Bu paradoks üzerine kafa yoran bilim insanlarından biri olan astrofizikçi Daniele Sorini, bu sorunun cevabının çoklu evrende gizli olabileceğini düşünüyor. Sorini ve Durham Üniversitesi'ndeki ekibi tarafından hazırlanan makale, geçtiğimiz günlerde Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayınlandı. Söz konusu bu makeleye göre, uzaylıları göremiyoruz çünkü bizim evrenimizde değiller.

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Çoklu Evrende, Yaşama Bizimkinden Daha Elverişli Evrenler Olabilir

Drake denklemi gibi denklemlere çoklu evrenler teorisinin de entegre edilmesi gerektiğini savunan Sorini ve ekibine göre çoklu evrende, yaşama bizimkinden çok daha elverişli evrenler olabilir. Bu yüzden, olasılık hesaplarına dayanarak görmeyi beklediğimiz yaşam formlarının, bu evrenlerde ortaya çıkmış olabileceği ihtimalini de göz önüne almamız gerekiyor.

Özellikle evrendeki karanlık enerji yoğunluğuna odaklanan araştırma, barındırdığı maddenin yüzde 27'sinin yıldıza dönüşmesine imkân sağlayacak karanlık enerji yoğunluğuna sahip bir evrenin, yeni yaşam formları ortaya çıkmasına daha elverişli olacağını savunuyor. Bizim evrenimzde ise bu oran yüzde 23. Bu yüzden Sorini'ye göre bizim evrenimiz, yaşam formlarının ortaya çıkma ihtimalinin görece daha düşük olduğu evrenlerden biri.

Sorini bu ihtimalin Drake denklemine bir cevap sunabileceğini düşünüyor. Ama bu konuda kendisine itiraz edecek pek çok isim de olacaktır. Çünkü Drake denklemi, evrenimizde hâlihazırda var olan şartları ve Güneş benzeri yıldızları göz önüne alarak, mevcut şartlarda daha fazla yaşam formunun ortaya çıkmış olması gerektiğini gösteriyor. Uzay teleskopları tarafından yapılan gözlemlere göre, Güneş benzeri yıldızların çevresinde, yaşama elverişli bölgelerde, Dünya benzeri 40 milyar gezegen bulunuyor. Üstelik bu sadece Samanyolu Galaksisi'ndekiler.

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