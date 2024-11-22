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    Astrofizikçi Daniele Sorini: Uzaylıları göremiyoruz çünkü başka evrendeler

    Durham Üniversitesi'nde görevli astrofizikçiler tarafından yayınlanan makaleye, galaksimizdeki milyarlarca gezegene rağmen uzaylılarla karşılaşmıyoruz çünkü onlar başka evrende olabilirler.
    Uzaylılar çoklu evrende gizleniyor olabilir Tam Boyutta Gör
    Evrenimiz hakkında ortaya çıkan her yeni bilgi, enginliğini daha iyi kavramamızı sağlıyor. Bilinen evrenin muazzamlığı her geçen gün daha belirgin hâle gelirken, ister istemez önemli bir soru da ortaya çıkıyor: Bu kadar büyük bir evrende nasıl yalnız olabiliriz? Fermi paradoksundan Drake denklemine kadar pek çok bilimsel yaklaşım, Dünya dışında herhangi bir yaşam formuyla karşılaşmamış olmamazın matematiksel olarak akla yatmadığını söylüyor. Bu yüzden yıllardır bilim insanları, akılları kurcalayan bu gizemi çözmeye çalışıyor.

    Bu paradoks üzerine kafa yoran bilim insanlarından biri olan astrofizikçi Daniele Sorini, bu sorunun cevabının çoklu evrende gizli olabileceğini düşünüyor. Sorini ve Durham Üniversitesi'ndeki ekibi tarafından hazırlanan makale, geçtiğimiz günlerde Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayınlandı. Söz konusu bu makeleye göre, uzaylıları göremiyoruz çünkü bizim evrenimizde değiller.

    Çoklu Evrende, Yaşama Bizimkinden Daha Elverişli Evrenler Olabilir

    Drake denklemi gibi denklemlere çoklu evrenler teorisinin de entegre edilmesi gerektiğini savunan Sorini ve ekibine göre çoklu evrende, yaşama bizimkinden çok daha elverişli evrenler olabilir. Bu yüzden, olasılık hesaplarına dayanarak görmeyi beklediğimiz yaşam formlarının, bu evrenlerde ortaya çıkmış olabileceği ihtimalini de göz önüne almamız gerekiyor.

    Özellikle evrendeki karanlık enerji yoğunluğuna odaklanan araştırma, barındırdığı maddenin yüzde 27'sinin yıldıza dönüşmesine imkân sağlayacak karanlık enerji yoğunluğuna sahip bir evrenin, yeni yaşam formları ortaya çıkmasına daha elverişli olacağını savunuyor. Bizim evrenimzde ise bu oran yüzde 23. Bu yüzden Sorini'ye göre bizim evrenimiz, yaşam formlarının ortaya çıkma ihtimalinin görece daha düşük olduğu evrenlerden biri.

    Sorini bu ihtimalin Drake denklemine bir cevap sunabileceğini düşünüyor. Ama bu konuda kendisine itiraz edecek pek çok isim de olacaktır. Çünkü Drake denklemi, evrenimizde hâlihazırda var olan şartları ve Güneş benzeri yıldızları göz önüne alarak, mevcut şartlarda daha fazla yaşam formunun ortaya çıkmış olması gerektiğini gösteriyor. Uzay teleskopları tarafından yapılan gözlemlere göre, Güneş benzeri yıldızların çevresinde, yaşama elverişli bölgelerde, Dünya benzeri 40 milyar gezegen bulunuyor. Üstelik bu sadece Samanyolu Galaksisi'ndekiler.

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    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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