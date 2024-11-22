Astrofizikçi Daniele Sorini: Uzaylıları göremiyoruz çünkü başka evrendeler

Bu paradoks üzerine kafa yoran bilim insanlarından biri olan astrofizikçi Daniele Sorini, bu sorunun cevabının çoklu evrende gizli olabileceğini düşünüyor. Sorini ve Durham Üniversitesi'ndeki ekibi tarafından hazırlanan makale, geçtiğimiz günlerde Monthly Notices of the Royal Astronomical Society dergisinde yayınlandı. Söz konusu bu makeleye göre, uzaylıları göremiyoruz çünkü bizim evrenimizde değiller.
Çoklu Evrende, Yaşama Bizimkinden Daha Elverişli Evrenler Olabilir
Drake denklemi gibi denklemlere çoklu evrenler teorisinin de entegre edilmesi gerektiğini savunan Sorini ve ekibine göre çoklu evrende, yaşama bizimkinden çok daha elverişli evrenler olabilir. Bu yüzden, olasılık hesaplarına dayanarak görmeyi beklediğimiz yaşam formlarının, bu evrenlerde ortaya çıkmış olabileceği ihtimalini de göz önüne almamız gerekiyor.
Özellikle evrendeki karanlık enerji yoğunluğuna odaklanan araştırma, barındırdığı maddenin yüzde 27'sinin yıldıza dönüşmesine imkân sağlayacak karanlık enerji yoğunluğuna sahip bir evrenin, yeni yaşam formları ortaya çıkmasına daha elverişli olacağını savunuyor. Bizim evrenimzde ise bu oran yüzde 23. Bu yüzden Sorini'ye göre bizim evrenimiz, yaşam formlarının ortaya çıkma ihtimalinin görece daha düşük olduğu evrenlerden biri.
Sorini bu ihtimalin Drake denklemine bir cevap sunabileceğini düşünüyor. Ama bu konuda kendisine itiraz edecek pek çok isim de olacaktır. Çünkü Drake denklemi, evrenimizde hâlihazırda var olan şartları ve Güneş benzeri yıldızları göz önüne alarak, mevcut şartlarda daha fazla yaşam formunun ortaya çıkmış olması gerektiğini gösteriyor. Uzay teleskopları tarafından yapılan gözlemlere göre, Güneş benzeri yıldızların çevresinde, yaşama elverişli bölgelerde, Dünya benzeri 40 milyar gezegen bulunuyor. Üstelik bu sadece Samanyolu Galaksisi'ndekiler.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.