Asus ROG Zephyrus G14 ve G16 (2024) tanıtıldı: OLED ekranlı, ince ve hafif oyuncu bilgisayarları

Asus ROG Zephyrus G14 ve Zephyrus G16 teknik özellikleri
2024 model Asus ROG Zephyrus G14, 120 Hz yenileme hızına ve 0,2 ms tepki süresine sahip 14 inç, 3K (2880 x 1800 piksel) ROG Nebula OLED ekran ile geliyor. AMD Ryzen 8000 Serisi işlemci üzerinde çalışan laptop, 73Wh pil ve maksimum 90W TGP'ye sahip Nvidia GeForce RTX 4070 GPU ile güçlü bir bilgisayar. Cihaz, 32 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'ye kadar M.2 2280 PCIe4.0 SSD depolama seçeneklerine sahip.
ROG Zephyrus G16 ise, 240 Hz yenileme hızına ve 0,2 ms tepki süresine sahip, 16 inçlik, 2,5K (2560×1600 piksel) ROG Nebula OLED ekran ile geliyor. Intel Core Ultra 9 işlemciden güç alan laptop, 90Wh pil, maksimum 115W TGP'ye sahip Nvidia GeForce RTX 4090 GPU, 32 GB'a kadar LPDDR5X-7467 MHz RAM ve 4 TB'a kadar M.2 2280 PCI 4.0 SSD depolama seçenekleri sunuyor.
Asus ROG Zephyrus G16, küçük kardeşi gibi tek bölgeli RGB klavyeye ve Akıllı Amplifikatör, Dolby Atmos ve yüksek çözünürlüklü ses destekli stereo hoparlörlere sahip. Bağlantı tarafında ise Thunderbolt 4, SD kart okuyucu, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 bulunuyor. G14'ün ağırlığı 1,50 kg iken, daha büyük ekranlı G16, 1,85 kg ağırlığa sahip.
2024 Zephyrus G14 ve G16 oyuncu laptopları, üç aylık Xbox Game Pass Ultimate ile birlikte geliyor. Asus cihazların fiyatlarını henüz açıklamadı. Her iki cihazın da Şubat ayında satışa sunulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.