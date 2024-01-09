Asus ROG Zephyrus G14 ve G16 (2024) tanıtıldı: OLED ekranlı, ince ve hafif oyuncu bilgisayarları

Tam Boyutta Gör Asus, CES 2024'te 2024 model Zephyrus G14 ve G16 ince ve hafif oyuncu dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Yeni Zephyrus dizüstü bilgisayarlar, CNC ile işlenmiş alüminyum kasa, kapakta özelleştirilebilir aydınlatma ve OLED ekran ile geliyor. Taşınabilir olmalarının yanında, üç fan, sıvı metal ve buhar odasından oluşan soğutma sistemine sahip bilgisayarlar performanstan da ödün vermiyor.

Asus ROG Zephyrus G14 ve Zephyrus G16 teknik özellikleri

2024 model Asus ROG Zephyrus G14, 120 Hz yenileme hızına ve 0,2 ms tepki süresine sahip 14 inç, 3K (2880 x 1800 piksel) ROG Nebula OLED ekran ile geliyor. AMD Ryzen 8000 Serisi işlemci üzerinde çalışan laptop, 73Wh pil ve maksimum 90W TGP'ye sahip Nvidia GeForce RTX 4070 GPU ile güçlü bir bilgisayar. Cihaz, 32 GB'a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB'ye kadar M.2 2280 PCIe4.0 SSD depolama seçeneklerine sahip.

Tam Boyutta Gör Bilgisayarda tek bölgeli RGB klavye, Akıllı Amplifikatörlü stereo hoparlörler ve Dolby Atmos desteği de sunuluyor. Bağlantı tarafında ise Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, USB-4, USB-C (USB 3.2 Gen 2), HDMI 2.1 özellikleri bulunuyor.

ROG Zephyrus G16 ise, 240 Hz yenileme hızına ve 0,2 ms tepki süresine sahip, 16 inçlik, 2,5K (2560×1600 piksel) ROG Nebula OLED ekran ile geliyor. Intel Core Ultra 9 işlemciden güç alan laptop, 90Wh pil, maksimum 115W TGP'ye sahip Nvidia GeForce RTX 4090 GPU, 32 GB'a kadar LPDDR5X-7467 MHz RAM ve 4 TB'a kadar M.2 2280 PCI 4.0 SSD depolama seçenekleri sunuyor.

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Asus ROG Zephyrus G16, küçük kardeşi gibi tek bölgeli RGB klavyeye ve Akıllı Amplifikatör, Dolby Atmos ve yüksek çözünürlüklü ses destekli stereo hoparlörlere sahip. Bağlantı tarafında ise Thunderbolt 4, SD kart okuyucu, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 bulunuyor. G14'ün ağırlığı 1,50 kg iken, daha büyük ekranlı G16, 1,85 kg ağırlığa sahip.

2024 Zephyrus G14 ve G16 oyuncu laptopları, üç aylık Xbox Game Pass Ultimate ile birlikte geliyor. Asus cihazların fiyatlarını henüz açıklamadı. Her iki cihazın da Şubat ayında satışa sunulması bekleniyor.

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Asus ROG Zephyrus G14 ve G16 (2024) tanıtıldı: İşte özellikleri