Asus duyurdu: AMD Ryzen 7000 dizüstü işlemcileri masaüstünü yakaladı

Tam Boyutta Gör Asus, CES 2023 kapsamında düzenlediği ROG temalı sunumunda yeni dizüstü bilgisayarlarını resmen duyurdu. Intel’in yeni 13. Nesil mobil işlemcileri ve AMD’nin yeni Ryzen 7000 mobil işlemcileri ile ürün yelpazesini yenileyen Asus, önemli açıklamalarda bulundu.

Asus’un amiral gemisi 2023 model ROG Zephyrus DUO 16 dizüstüsü en yeni AMD Ryzen 7000 mobil işlemcileriyle canlandırılacak. AMD’nin dizüstü bilgisayarlar için Dragon Range olarak bilinen Zen 4 masaüstü CPU'larına benzer özellikler sunacak kendi yüksek performanslı yongalarını hazırladığını biliyorduk ancak Asus’un iddialı söylemleri beklentiyi büyütmüş durumda. Asus sunum sırasında, "Testlerimizde performansı %10'a kadar artırmayı başardık ve Ryzen 9 7950X masaüstü işlemcisinin seviyesine ulaştık." açıklamasını yaptı.

Tam Boyutta Gör Asus’un bu açıklaması Ryzen 7000-HX ailesinin en üst modeli olan Ryzen 9 7945HX için söylenmiş gibi duruyor. AMD bu mobil işlemcisinde 76 MB ön belleğe sahip 16 çekirdek 32 izlek yapılandırmasını kullanacak. Dolayısıyla bunlar Ryzen 9 7950X ile neredeyse aynı teknik özellikler.

Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) tanıtıldı 7 sa. önce eklendi

Tam Boyutta Gör Asus, elde ettikleri yüzde 10 performans artışını geliştirilmiş soğutma çözümleri sayesinde yaptıklarını belirtiyor. Dragon Range Ryzen 7000 mobil işlemciler aynı zamanda PBO (Precision Boost Overdrive) hız aşırtma özelliğini de destekleyecek. Dolayısıyla soğutması iyi olan bir dizüstü bilgisayarda Asus’un yaptığı gibi bir performans artışı yakalanabilir kullanıcılar tarafında.

Öte yandan Intel'in Raptor Lake mobil HX işlemci serisinde de benzer güçlü performans artışları yakalandığını geçtiğimiz gün gördük. Ancak Asus’un söylemleri AMD’nin watt başına daha üstün performans sunduğunu gösteriyor.

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Asus: AMD Ryzen 7000 dizüstü işlemcileri masaüstünü yakaladı