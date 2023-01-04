Asus duyurdu: AMD Ryzen 7000 dizüstü işlemcileri masaüstünü yakaladı

Asus’un amiral gemisi 2023 model ROG Zephyrus DUO 16 dizüstüsü en yeni AMD Ryzen 7000 mobil işlemcileriyle canlandırılacak. AMD’nin dizüstü bilgisayarlar için Dragon Range olarak bilinen Zen 4 masaüstü CPU'larına benzer özellikler sunacak kendi yüksek performanslı yongalarını hazırladığını biliyorduk ancak Asus’un iddialı söylemleri beklentiyi büyütmüş durumda. Asus sunum sırasında, "Testlerimizde performansı %10'a kadar artırmayı başardık ve Ryzen 9 7950X masaüstü işlemcisinin seviyesine ulaştık." açıklamasını yaptı.
Öte yandan Intel'in Raptor Lake mobil HX işlemci serisinde de benzer güçlü performans artışları yakalandığını geçtiğimiz gün gördük. Ancak Asus’un söylemleri AMD’nin watt başına daha üstün performans sunduğunu gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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