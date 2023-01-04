Çift ekranlı Asus ROG Zephyrus Duo şimdi çok daha güçlü

Tam Boyutta Gör Asus ROG markasının oyunculara yönelik olarak geliştirdiği çift ekranlı dizüstü modeli ROG Zephyrus Duo 16 güncellendi. Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) sınıfının en güçlü donanımına sahip olacak.

Asus ROG Zephyrus Duo 16 neler sunuyor?

Asus ROG Zephyrus Duo 16 (2023) modeli 16 inçlik ekranında 4K IPS LCD veya 2560x1600 piksel miniLED panel seçeneği sunuyor. İkinci ekran ise 4K çözünürlüğünde ve dokunmatik. Ekranda 240Hz tazeleme hızı ve 1ms tepki süresi mevcut. Dolby Vision, PANTONE, VESADisplayHDR 1000 ve TÜV mavi filtre sertifikaları alınmış. LCD panelde bu özellikler biraz daha düşük tutulmuş.

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Zen 4 tabanlı AMD Ryzen 9 modeline kadar işlemci seçeneği olan kasada 64GB’a kadar DDR5 4800MHz RAM ve 8TB’a kadar da PCIe 4.0 SSD seçeneği mevcut. Ekran kartı tarafında ise GeForce RTX 4090 mobile kadar seçenekler yer alıyor.

Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 bağlantılarının yanı sıra 2 adet woofer ve 2 adet tweeter ile ses kalitesi desteklenmiş. Çift mikrofon ile arka plan gürültüleri azaltılıyor. Klavyenin her tuşu RGB ile aydınlatılırken Full HD web kamera kızıl ötesi sensöre sahip.

2x USB-C 3.2 Gen 2, 2x USB-A 3.2 Gen 2, HDMI 2.1, 2.5 GbE çıkışı, microSD UHS II kart okuyucu gibi çıkışları olan Asus ROG Zephyrus Duo 16 modeli 2.6Kg ağırlığa sahip. Çıkışı ise önümüzdeki aylarda olacak.

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