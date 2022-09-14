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    Anlık Bildirim

    Asus ARM tabanlı yeni 2’si 1 arada bilgisayarını tanıttı

    Bilgisayar devi Asus, ARM tabanlı Surface Pro rakibini tanıttı. Snapdragon 7c Gen 2 ve dahili kalem ile gelen cihaz hem dikey hem de yatay olarak kullanılabiliyor.
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    Asus ExpertBook B3 duyuruldu
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    Tayvanlı teknoloji devi Asus, bilgisayar sektöründeki en önemli isimlerden biri. Firmanın güçlü altyapısı ve yüksek pazar payı, ilginç cihazlar denemesine izin veriyor. Firma, bu doğrultuda yeni ARM tabanlı Windows 11 bilgisayarını duyurdu. ExperBook B3, birçok açıdan Surface Pro’yu andırıyor.

    Snapdragon işlemcili Windows tablet

    Eğitim, ufak işyerleri ve ofisler için geliştirilen ExpertBook B3 Detachable 2’si 1 arada, Snapdragonn 7c Gen 2 işlemcisinden ve Adreno 618 grafik biriminden gücünü alıyor. 4GB ve 8GB LPDDR4x RAM seçenekleri ile gelen cihaz, maalesef yalnızca 128GB eMMC depolama seçeneği sunuyor. Cihaz, Windows 11 S, Windows 11 Home S ve Windows 11 Pro Education işletim sistemlerini destekliyor. 10.5 inç 1920x1200 çözünürlüklü ekrana sahip cihaz, klavye ve standı olmadan yalnızca 595g kütleye sahip.

    Asus ExpertBook B3 duyuruldu
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    Cihazın en önemli özelliği ise kutudan çıkan aksesuarlar oluyor. Klavye, stand ve kalem aksesuarları ile cihaz, Surface Pro’ya benzer bir deneyim sunuyor. Stand, manyetik olarak yapışırken cihazın hem dikey hem de yatay olarak sabit kalmasını sağlıyor. Ayrıca stand yatay olarak kullanılırken klavye bağlantısına da izin veriyor ve bir dizüstü bilgisayar dönüşüyor. Klavye, sıçramalara karşı korunurken tablet STD 810H sertifikası ile özel koruma sağlıyor. Tablet; klavye ve stand aksesuarları ile beraber kullanıldığında ise yalnızca 1kg kütleye ulaşıyor. 5MP ön kamera, 13MP arka kamera ile gelen cihaz 599 dolar fiyat etiketi ile ABD’de satışa çıktı.

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