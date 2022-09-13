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    Tensor işlemcili Google Pixelbook iptal edildi: Geliştirici takım dağıtıldı

    ChromeOS işletim sisteminin en başarılı bilgisayarlarını üreten Google, tasarruf önlemleri almak amacı ile Pixelbook markasını bitiriyor. Yeni cihazdan sorumlu takım, şirket içine dağıtıldı.
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    Google Pixelbook iptal edildi
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    2010’ların başında ChromeOS işletim sistemini tanıtan Google, bilgisayarların gelişmiş donanımsal özelliklere sahip olmadan da rahat bir şekilde kullanılabilmesini istiyordu. Geleceğin işletim sistemi olarak tanıtılan ChromeOS, yavaş da olsa yeterli bir popülerlik kazanabildi. Özellikle 2019 sonrası ABD’nin eğitim pazarında sık sık tercih edilen Chromebook’lar, farklı markaların desteği ile büyüdü. 2013, 2017 ve 2019 yıllarında ChromeOS bilgisayarlara yön vermek için Pixelbook cihazlarını geliştiren Google, güçlü donanım kullanımı ve yüksek fiyat etiketi ile ChromeOS ilkeleri ile zıtlaşmıştı. Pixebook serisi, oldukça etkileyici olsa da Asus, Hp, Acer ve Samsung gibi firmalar, Chromebook marketini ileriye taşıdı. Görünüşe göre Google, artık bu firmalara öğretecek bir şeyi olmadığını anladı ve Pixelbook projelerini iptal etti.

    Google, Android tabletlere odaklanacak

    Sızdırılan bilgilere göre Google, yeni nesil Pixelbook projesini iptal etmiş ve geliştirmeden sorumlu takımı dağıtmış. Projenin, neredeyse tamamlandığı ve 2023 yılında tanıtılacağı belirtiliyordu. Görünüşe göre iptal edilen Pixebook, Google’ın kendi geliştirdiği Tensor işlemcisinden güç alacaktı. Google CEO’su Sundar Pichai, şirket genelinde işe alımları yavaşlatmayı ve bazı projeleri durdurmayı planladıklarını belirtmişti. Pixebook projesi de yüksek öncelikli alanlara zaman ve para ayırmak için iptal edilmiş.

    Google Pixelbook iptal edildi
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    Yıllar boyunca Android tablet pazarını yalnız bırakan Google, geçtiğimiz aylarda Android tabletlerin geleceğin bilgisayarları olduğunu belirtmişti. Firma, bu doğrultuda Pixel Tablet ve Pixel Tablet Pro üzerinde çalışıyor. Görünüşe göre firma, ChromeOS işletim sisteminin artık Google donanımlarına ve rehberliğine ihtiyacı olduğunu düşünmüyor ancak Android tarafında iPad ile rekabet edebilecek yalnızca Samsung bulunuyor. Android tablet pazarına yeniden şekil vermek isteyen Google, önümüzdeki yıllarda eforlarını bu pazara yöneltecektir. Ancak Google, iptal ettiği projeleri tekrar hayata geçirmekte çekingen bir firma değil. Firma, önümüzdeki yıllarda Pixelbook takımını yeniden hayata geçirip ChromeOS pazarını tekrar şekillendirebilir.

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