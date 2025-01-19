Lenovo, uygun fiyatlı ikisi bir arada Windows tabletini piyasaya sürdü

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Tam Boyutta Gör Lenovo, hem tablet hem dizüstü bilgisayarı bir arada isteyen kullanıcılar için uygun fiyatlı ikisi bir arada bir tablet duyurdu. Lenovo Erazer S130 isimli tablet neler sunuyor bir göz atalım.

Lenovo Erazer S130 özellikleri

Erazer S130, 13 inç büyüklüğünde 3000×2000 piksel çözünürlüğe sahip IPS LCD ekranla geliyor. 420 nit maksimum parlaklık seviyesine sahip ekran, düşük mavi ışık için TÜV Rheinland sertifikasını barındırıyor.

Intel'in giriş seviyesi işlemcisi Intel N100'den güç alan tablet, günlük işler için yeterli performansı sunuyor. İşlemci 3,4 GHz'e kadar turbo frekansa çıkabilen dört çekirdekten oluşuyor. Tablet, 8 GB ve 16 GB çift kanallı DDR5 bellek seçeneklerinin yanında 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleriyle geliyor.

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Metal kasaya sahip olan S130 Pad, 10,7 mm kalınlığa ve yalnızca 768 gr ağırlığa sahip. Cihaz ayrıca, makas tarzı bir mekanizmaya ve dokunmatik yüzeye sahip çıkarılabilir bir klavyeyle birlikte geliyor. Böylelikle kolayca dizüstü bilgisayara dönüşebiliyor.

Tam Boyutta Gör Tabletin bağlantı portlarına baktığımızda, iki adet USB-C portu, iki adet USB 3.0 destekli Tip-A portu ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip olduğunu görüyoruz.

Erazer S130 Pad, tek bir şarjla 6-7 saat kullanım süresi sunan 5000 mAh pil ile birlikte geliyor ve USB-C portu üzerinden Power Delivery hızlı şarj desteği sunuyor. Windows 11 yüklü olarak gelen tablet ayrıca, çift hoparlör, 1 MP ön kamera ve 5 MP arka kamera barındırıyor.

Lenovo Erazer S130'un 8 GB + 256 GB modeli 396 dolar, 16 GB + 512 GB modeli ise 436 dolar fiyattan Çin'de satışa sunulmuş durumda.

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Lenovo'dan uygun fiyatlı ikisi bir arada Windows tablet