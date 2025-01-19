Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Lenovo, uygun fiyatlı ikisi bir arada Windows tabletini piyasaya sürdü

    Lenovo, hem tablet hem dizüstü bilgisayarı bir arada isteyen kullanıcılar için uygun fiyatlı ikisi bir arada tabletini satışa sundu. Lenovo Erazer S130 isimli tablet neler sunuyor?
    Lenovo'dan uygun fiyatlı ikisi bir arada Windows tablet Tam Boyutta Gör
    Lenovo, hem tablet hem dizüstü bilgisayarı bir arada isteyen kullanıcılar için uygun fiyatlı ikisi bir arada bir tablet duyurdu. Lenovo Erazer S130 isimli tablet neler sunuyor bir göz atalım.

    Lenovo Erazer S130 özellikleri

    Erazer S130, 13 inç büyüklüğünde 3000×2000 piksel çözünürlüğe sahip IPS LCD ekranla geliyor. 420 nit maksimum parlaklık seviyesine sahip ekran, düşük mavi ışık için TÜV Rheinland sertifikasını barındırıyor.

    Intel'in giriş seviyesi işlemcisi Intel N100'den güç alan tablet, günlük işler için yeterli performansı sunuyor. İşlemci 3,4 GHz'e kadar turbo frekansa çıkabilen dört çekirdekten oluşuyor. Tablet, 8 GB ve 16 GB çift kanallı DDR5 bellek seçeneklerinin yanında 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleriyle geliyor.

    Metal kasaya sahip olan S130 Pad, 10,7 mm kalınlığa ve yalnızca 768 gr ağırlığa sahip. Cihaz ayrıca, makas tarzı bir mekanizmaya ve dokunmatik yüzeye sahip çıkarılabilir bir klavyeyle birlikte geliyor. Böylelikle kolayca dizüstü bilgisayara dönüşebiliyor.

    Lenovo'dan uygun fiyatlı ikisi bir arada Windows tablet Tam Boyutta Gör
    Tabletin bağlantı portlarına baktığımızda, iki adet USB-C portu, iki adet USB 3.0 destekli Tip-A portu ve 3,5 mm kulaklık girişine sahip olduğunu görüyoruz. 

    Erazer S130 Pad, tek bir şarjla 6-7 saat kullanım süresi sunan 5000 mAh pil ile birlikte geliyor ve USB-C portu üzerinden Power Delivery hızlı şarj desteği sunuyor. Windows 11 yüklü olarak gelen tablet ayrıca, çift hoparlör, 1 MP ön kamera ve 5 MP arka kamera barındırıyor.

    Lenovo Erazer S130'un 8 GB + 256 GB modeli 396 dolar, 16 GB + 512 GB modeli ise 436 dolar fiyattan Çin'de satışa sunulmuş durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY helikopterinde ilk 3 teslimat tamamlandı

    Profil resmi
    BalkanGöçmeniBirBey 21 saat önce

    param olsa alacağım helikopter

    Profil resmi
    gun 2 gün önce

    Bu sadece başlangıç toplam 500 tane üretilmesi planlanıyor. Yerli ve ihracat amaçlı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    üniversite kütüphanesinde çalışmak otomatik araba kullanmak zor mu suni vajina samsung tv duvar aparatı vidası ao ashi 2. sezon

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook B1
    Asus ExpertBook B1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum