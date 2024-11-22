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    Anlık Bildirim

    Oppo küresel pazara sunacağı Pad 3 Pro tabletini tanıttı

    Çinli teknoloji üreticisi Oppo, küresel pazarda satışa sunmaya hazırlandığı Pad 3 Pro tabletini resmi olarak duyurdu.                                            
    Oppo küresel pazara sunacağı Pad 3 Pro tabletini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Find X8 serisi akıllı telefonların küresel duyurusuyla birlikte Oppo, Pad 3 Pro tabletin küresel bir versiyonunu sundu. Cihaz, amiral gemisi özelliklerine ve 600 Euro'luk bir fiyata sahip.

    Tabletin boyutları 269 × 195 × 6,5 mm, ağırlığı ise yaklaşık 590 gram. Mavi renkte üretilen cihaz 3K (3200 × 2120 piksel) çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 12,1 inç IPS ekranla geliyor. Aynı zamanda Dolby Vision desteği de var.

    Kısa süre içinde Android 15'e güncellenecek

    Pad 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 12GB LPDDR5X RAM ve 256GB dahili UFS 4.0 depolama alanına sahip. 67W SuperVOOC hızlı şarj özelliği sunan tabletin pil kapasitesinin ise 9.510 mAh olduğunu belirtelim. Aygıt en son Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 standartlarıyla çalışıyor.

    Oppo küresel pazara sunacağı Pad 3 Pro tabletini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Tabletin arkasında 13 MP ana kamera, önünde ise 8 MP sensör yer alıyor. Cihazda Dolby Atmos surround ses teknolojisine sahip altı hoparlör de mevcut. Kutudan Android 14 işletim sistemi ve ColorOS 14.1 arayüzü ile birlikte çıkan tablet için üretici, 2024 Aralık ayında Android 15 tabanlı ColorOS 15 güncellemesini yayınlayacağını da açıkladı.
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    R
    ru1ns 1 gün önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 3 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 1 hafta önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 3 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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