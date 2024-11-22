Oppo küresel pazara sunacağı Pad 3 Pro tabletini tanıttı

Tabletin boyutları 269 × 195 × 6,5 mm, ağırlığı ise yaklaşık 590 gram. Mavi renkte üretilen cihaz 3K (3200 × 2120 piksel) çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 12,1 inç IPS ekranla geliyor. Aynı zamanda Dolby Vision desteği de var.
Kısa süre içinde Android 15'e güncellenecek
Pad 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 12GB LPDDR5X RAM ve 256GB dahili UFS 4.0 depolama alanına sahip. 67W SuperVOOC hızlı şarj özelliği sunan tabletin pil kapasitesinin ise 9.510 mAh olduğunu belirtelim. Aygıt en son Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 standartlarıyla çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.