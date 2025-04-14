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Apple, iPad'leri masaüstü deneyimine daha da yaklaştıracak büyük bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor. Haziran ayında düzenlenecek WWDC 2025’te tanıtılması beklenen iPadOS 19, iddialara göre Mac benzeri çoklu görev özellikleri ve üretkenliğe odaklanan yeniliklerle gelecek.

M4 işlemcili yeni iPad’lerin tanıtılmasının ardından, kullanıcılar donanımın gücüne yakışır bir yazılım beklentisini sıkça dile getiriyordu. Apple’ın da bu doğrultuda iPadOS’u baştan aşağıya gözden geçirdiği söyleniyor. Yeni sürümle birlikte uygulama pencerelerinin daha esnek yönetilebilmesi, çoklu görevlerin daha pratik hale gelmesi ve sistem genelinde kullanıcı arayüzünün sadeleşmesi bekleniyor.

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Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın aktardığına göre Apple, farklı cihazlar arasında tutarlılık sağlayacak bir arayüz dili üzerinde de çalışıyor. visionOS’tan ilham alan cam benzeri görsel efektlerin, iPadOS’a entegre edileceği konuşuluyor. Ayrıca klasik menü yapılarının yenilenmesi ve bazı sistem uygulamalarının kullanıcı dostu hale getirilmesi gündemde.

Henüz resmi detaylar paylaşılmamış olsa da, iPadOS 19’un iPad’i sadece büyük ekranlı bir iPhone olmaktan çıkarıp, çok yönlü bir üretkenlik cihazına dönüştürme hedefini taşıdığı açık.

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iPadOS 19, masaüstü benzeri arayüz ve yeni özelliklerle geliyor