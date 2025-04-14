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    Anlık Bildirim

    iPadOS 19, masaüstü benzeri arayüz ve yeni özelliklerle geliyor

    Apple, iPadOS 19 ile tablet deneyimini yeniden tanımlamaya hazırlanıyor. Haziran ayında tanıtılması beklenen yeni sürüm, çoklu görev özellikleri ve masaüstü benzeri bir arayüzle öne çıkacak.

    iPadOS 19, masaüstü benzeri arayüz ve yeni özelliklerle geliyor Tam Boyutta Gör

    Apple, iPad'leri masaüstü deneyimine daha da yaklaştıracak büyük bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor. Haziran ayında düzenlenecek WWDC 2025’te tanıtılması beklenen iPadOS 19, iddialara göre Mac benzeri çoklu görev özellikleri ve üretkenliğe odaklanan yeniliklerle gelecek.

    M4 işlemcili yeni iPad’lerin tanıtılmasının ardından, kullanıcılar donanımın gücüne yakışır bir yazılım beklentisini sıkça dile getiriyordu. Apple’ın da bu doğrultuda iPadOS’u baştan aşağıya gözden geçirdiği söyleniyor. Yeni sürümle birlikte uygulama pencerelerinin daha esnek yönetilebilmesi, çoklu görevlerin daha pratik hale gelmesi ve sistem genelinde kullanıcı arayüzünün sadeleşmesi bekleniyor.

    Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın aktardığına göre Apple, farklı cihazlar arasında tutarlılık sağlayacak bir arayüz dili üzerinde de çalışıyor. visionOS’tan ilham alan cam benzeri görsel efektlerin, iPadOS’a entegre edileceği konuşuluyor. Ayrıca klasik menü yapılarının yenilenmesi ve bazı sistem uygulamalarının kullanıcı dostu hale getirilmesi gündemde.

    Henüz resmi detaylar paylaşılmamış olsa da, iPadOS 19’un iPad’i sadece büyük ekranlı bir iPhone olmaktan çıkarıp, çok yönlü bir üretkenlik cihazına dönüştürme hedefini taşıdığı açık.

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    turksatkablonet 1 saat önce

    Adresinizde Gpon 1000 mbps fiber desteği var mı kontrol etmek için https://www.turksatkablonet.com/altyapi-sorgulama adresini ziyaret edebilirsiniz.

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    vixx 3 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 5 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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