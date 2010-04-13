Asus Radeon HD 5870 Matrix'in GPU hızı 1525MHz'e çıkartıldı

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Asus'un resmi tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan Radeon HD 5870 Matrix modeli, hız aşırtma rekoru kırdı. Yüksek performans tutkunları ve oyuncularla birlikte profesyonel hız aşırtmacıları da hedef alan DirectX 11 destekli ekran kartı ile ilk defa 1500MHz'in üzerinde GPU hızına ulaşıldı.

Yüksek kaliteli komponentler, geliştirilmiş güç ünitesi ve özelleştirilmiş detaylarla donatılan Asus Radeon HD 5870 Matrix'in grafik işlemci çalışma frekansı, Elmor ve Kinc rumuzlu hız aşırtmacılar tarafından Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışma kapsamında 1525MHz'e çıkartıldı.

1525MHz GPU ve 5200MHz bellek hızlarında skor almayı da başaran ikili, 4493MHz'de çalışan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisinin kullanıldığı test sistemiyle 3DMark Vantage'in Performance testinden 29342 puanlık skor alırken, 30542 puana ulaştıklarını da belirttiler.

Asus Hybrid Engine teknolojisine de sahip olan Radeon HD 5870 Matrix, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ATi Cypress XT GPU'sunu kullanıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan kart, muadillerinden farklı olarak 2GB GDDR5 bellekle geliyor.

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