Asus Radeon HD 5870 Matrix'in GPU hızı 1525MHz'e çıkartıldı

Asus'un resmi tanıtımı geçtiğimiz günlerde yapılan Radeon HD 5870 Matrix modeli, hız aşırtma rekoru kırdı. Yüksek performans tutkunları ve oyuncularla birlikte profesyonel hız aşırtmacıları da hedef alan DirectX 11 destekli ekran kartı ile ilk defa 1500MHz'in üzerinde GPU hızına ulaşıldı.
Yüksek kaliteli komponentler, geliştirilmiş güç ünitesi ve özelleştirilmiş detaylarla donatılan Asus Radeon HD 5870 Matrix'in grafik işlemci çalışma frekansı, Elmor ve Kinc rumuzlu hız aşırtmacılar tarafından Sıvı Azot kullanılarak yapılan çalışma kapsamında 1525MHz'e çıkartıldı.
1525MHz GPU ve 5200MHz bellek hızlarında skor almayı da başaran ikili, 4493MHz'de çalışan 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisinin kullanıldığı test sistemiyle 3DMark Vantage'in Performance testinden 29342 puanlık skor alırken, 30542 puana ulaştıklarını da belirttiler.
Asus Hybrid Engine teknolojisine de sahip olan Radeon HD 5870 Matrix, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ATi Cypress XT GPU'sunu kullanıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan kart, muadillerinden farklı olarak 2GB GDDR5 bellekle geliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu nedir ya, öyle bir başlık atmışsınız ki sanki aldığımız kart direkt bu hızda çalışacakmış gibi :)
Dediğin şeye kesinlikle katılıyorum tahminen 2 veya 3 sene içerisinde bu hızlar gayet doğal gelecek bize,gpu lar cpu lardan çok daha hızlı gelişiyor.Testi yapanlarada helal olsun bu arada;fakat yine millet birine bakıp diğerine çamur atmasa daha güzel olacak.Bu sözüm genele.
1175 gpu hızına süper başarı diyen arkadaslar bu konuya uğrayıp bi tebrik yada iyi bir skor demezler
kartın sonu böyle olmasında :
bu kart 1600 mhz çıkarmış ama redbull koymamışlar oraya.
en fazla 4 sene sonra gülünür, teknoloji için çok fazla bir süre.:)