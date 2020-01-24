Asus RGB Bezel-Free ile monitörleriniz birleşiyor

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Bugün gerek oyuncular gerekse de profesyoneller çoklu monitör kurulumlarına ihtiyaç duyuyor. Birden fazla monitör kullanmak aradaki boşluklar nedeniyle gözü rahatsız edebiliyor. Asus buna ilginç bir çözüm bulmuştu.

Asus RGB Bezel-Free özellikleri ve fiyatı

İlk olarak CES 2018 fuarında tanıtılan Asus ROG Bezel-Free aksesuarı iki monitör arasına yerleşerek sanki tek bir monitörmüş havası veriyor. Uzun bir aradan sonra aksesuar satışa çıktı.

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Bezel-Free ürünü ışığı yansıtarak monitör kenarlarını görünmez hale getiren bir materyal kullanıyor. Üç monitöre kadar bu aksesuarı kullanarak gözlerinizi rahatsız etmeyecek şekilde bir nevi sanal bir tek monitör oluşturuyor.

Aksesuarın kullanım şartı en fazla 27 inç boyutunda monitör olması ve 130 derecelik açı ile birleşmesi. Elbette aynı boyuttaki monitörlerde daha güzel bir görüntü oluşturacaktır. Asus RGB Bezel-Free ürünü 110$ fiyat etiketi ile satılıyor.

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https://www.guru3d.com/news-story/asus-brings-its-rog-bezel-free-kit-to-market.html

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