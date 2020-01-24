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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus RGB Bezel-Free ile monitörleriniz birleşiyor

    Asus RGB Bezel-Free aksesuarı ışığı manipüle ederek iki monitör arasında sanki bir boşluk yokmuş hissi uyandırıyor. Böylece tek bir monitör görünümü ortaya çıkıyor.
    5 sa.
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus RGB Bezel-Free ile monitörleriniz birleşiyor
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    Bugün gerek oyuncular gerekse de profesyoneller çoklu monitör kurulumlarına ihtiyaç duyuyor. Birden fazla monitör kullanmak aradaki boşluklar nedeniyle gözü rahatsız edebiliyor. Asus buna ilginç bir çözüm bulmuştu.

    Asus RGB Bezel-Free özellikleri ve fiyatı

    İlk olarak CES 2018 fuarında tanıtılan Asus ROG Bezel-Free aksesuarı iki monitör arasına yerleşerek sanki tek bir monitörmüş havası veriyor. Uzun bir aradan sonra aksesuar satışa çıktı.

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    Bezel-Free ürünü ışığı yansıtarak monitör kenarlarını görünmez hale getiren bir materyal kullanıyor. Üç monitöre kadar bu aksesuarı kullanarak gözlerinizi rahatsız etmeyecek şekilde bir nevi sanal bir tek monitör oluşturuyor.

    Aksesuarın kullanım şartı en fazla 27 inç boyutunda monitör olması ve 130 derecelik açı ile birleşmesi. Elbette aynı boyuttaki monitörlerde daha güzel bir görüntü oluşturacaktır. Asus RGB Bezel-Free ürünü 110$ fiyat etiketi ile satılıyor.

    Asus RGB Bezel-Free ile monitörleriniz birleşiyor
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    https://www.guru3d.com/news-story/asus-brings-its-rog-bezel-free-kit-to-market.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Steelo 1 sa.
    Bunu geçen pleksi glas ve türevlerini satan bir yerde görmüştüm 3 kuruşluk plastik şu köşe başlarında satılan, şekil değiştiren tablolar gibi benzer yapısı var.Yapması ve bulunması kolay, muhtemelen yerli yabancı bir çok firma taklit eder.110 dolar ne la?
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    eAkman 2 sa.
    Gecenlerde savunma sanayisi icin yapilan manipulator bu.

    Zaten profesyonellerin de bu bozuk goruntuye ihtiyaclari vardi.

    110 dolarlik plastik cita.
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    Galatas4ray 5 sa.
    Bunu yapacagına köşelrri birleşmeye uygun açıda yapsa daha mantıklı değilmi
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