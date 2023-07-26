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    ASUS Rog Ally'ın Ryzen Z1 işlemcili modeli Ağustos 2023'te Türkiye'de

    ASUS’un el oyun bilgisayarı ROG Ally, AMD Ryzen Z1 Extreme işlemciden sonra Ryzen Z1 işlemcili olarak da satışa sunuluyor. Ağustos 2023'te ülkemizdeki satışlar başlayacak.
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    ASUS Rog Ally'ın Z1 işlemcili modeli Ağustos 2023'te Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    ASUS bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda ROG Ally isimli yeni bir el konsolunu, daha doğrusu yeni bir el bilgisayarını satışa sunmuştu. Şimdi de bu cihazın yeni bir versiyonu için ülkemizdeki satış tarihi açıklandı.

    ASUS ROG Ally Ryzen Z1

    İlk etapta son teknoloji AMD Ryzen™ Z1 Extreme işlemciyle satışa sunulan Ally, ağustos ayından itibaren AMD Ryzen™ Z1 işlemciyle de oyun severlerin karşısına çıkacak. Şu an için ne yazık ki fiyatı ve tam tarihi belli değil. Ayrıca ASUS E-Store’da yeni gelecek Ally stoklarıyla birlikte belli bir sayıda çanta da hediye edilecek.

    AMD RDNA 3 mimarisi tabanlı grafiklerle birleştirilmiş "Zen 4" mimarisi üzerine inşa edilen Ryzen Z1'in 6 çekirdekli ve 12 işlem iş parçacıklı her iki modeli de zorlu ve bağımsız oyunlarda mükemmel performans ve çarpıcı görseller için AMD FidelityFX™ Super Resolution ve AMD Radeon Super Resolution yükseltme teknolojilerini destekliyor.

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