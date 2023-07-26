ASUS Rog Ally'ın Ryzen Z1 işlemcili modeli Ağustos 2023'te Türkiye'de

ASUS ROG Ally Ryzen Z1
İlk etapta son teknoloji AMD Ryzen™ Z1 Extreme işlemciyle satışa sunulan Ally, ağustos ayından itibaren AMD Ryzen™ Z1 işlemciyle de oyun severlerin karşısına çıkacak. Şu an için ne yazık ki fiyatı ve tam tarihi belli değil. Ayrıca ASUS E-Store’da yeni gelecek Ally stoklarıyla birlikte belli bir sayıda çanta da hediye edilecek.
AMD RDNA 3 mimarisi tabanlı grafiklerle birleştirilmiş "Zen 4" mimarisi üzerine inşa edilen Ryzen Z1'in 6 çekirdekli ve 12 işlem iş parçacıklı her iki modeli de zorlu ve bağımsız oyunlarda mükemmel performans ve çarpıcı görseller için AMD FidelityFX™ Super Resolution ve AMD Radeon Super Resolution yükseltme teknolojilerini destekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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