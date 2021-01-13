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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Asus ROG Claymore II modüler oyuncu klavyesi duyuruldu

    Asus ROG Claymore II oyuncu klavyesinin sayısal tuş takımı ayrılıyor ve daha kompakt hale geliyor. Ya da sol tarafa ekleyerek fare hareketleri için alan açabiliyor.
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    Çevre Birimleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Asus ROG Claymore II modüler oyuncu klavyesi duyuruldu
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    CES 2021 fuarında pek çok yeni oyuncu ürününü görücüye çıkaran Asus ROG markası; Claymore oyuncu klavyesini de güncelledi. Yeni optik anahtarlarla donatılan klavye ayrıca kablosuz bağlantıya kavuştu.

    Asus ROG Claymore II özellikleri

    Asus ROG Claymore II oyuncu klavyesi modüler yapısıyla dikkat çekiyor. Sayı tuşlarının ve ses kontrol tekerinin yer aldığı takım ana klavyeden ayrılabiliyor. Özel raylı sistem sayesinde istenirse sol tarafa eklenerek oyuncuya fare kontrolü için daha esnek bir alan sunulabiliyor.

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    Klavyede firmanın özel ROG RX optik mekanik anahtarlarına yer verilmiş. Kızıl ötesi ışık kullanan tuşlar bu sayede anlık olarak sinyali iletebiliyor. Her tuşun altında dengeleyici yer alırken RGB LED aydınlatma da canlı renkler sunuyor. Tuşlar 100 milyon basışa kadar dayanıklı.

    1.5mm tuş basış mesafesi sunan dizilim kırmızı ve mavi tuş seçenekleri ile geliyor. Kırmızı seçenek 40g basış kuvveti ile hassasiyete odaklanıyor. 65g basış kuvveti sunan mavi tuşlar ise biraz daha mekanik tuş sesine odaklanmış.

    Asus ROG Claymore II modüler oyuncu klavyesi duyuruldu
    Tam Boyutta Gör

    Tek şarj ile 100 saate kadar kullanılabilen klavye 30 dakikalık şarj ile 18 saat daha ekstra süre kazanabiliyor. USB Tip-C kablosu ile şarj esnasında kullanım mümkün. USB Tip-A çıkışı ile de farklı çevre birimleri kullanabiliyorsunuz. Asus ROG Claymore II ilerleyen dönemde piyasada olacak.



    https://www.techpowerup.com/277195/asus-announces-rog-claymore-ii-gaming-keyboard-with-optical-mechanical-switches Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bloodin

    Anında Mozart'a dönüşün....

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Abi bu haberi daha önce de yapmadınız mı siz, yoksa ben mi dejavu oldum?

    9 saat önce
    ccc231

    :)

    9 saat önce
    asdeburn

    Arka Sokaklar :)))

    14 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Microsoft sidevinder x5 klayve 2005 yılında ayrılabilir numerik takım ve ışıklı klavye satıyordu. Yıllarca kullandım ne klavyeydi
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