Asus ROG Claymore II modüler oyuncu klavyesi duyuruldu

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CES 2021 fuarında pek çok yeni oyuncu ürününü görücüye çıkaran Asus ROG markası; Claymore oyuncu klavyesini de güncelledi. Yeni optik anahtarlarla donatılan klavye ayrıca kablosuz bağlantıya kavuştu.

Asus ROG Claymore II özellikleri

Asus ROG Claymore II oyuncu klavyesi modüler yapısıyla dikkat çekiyor. Sayı tuşlarının ve ses kontrol tekerinin yer aldığı takım ana klavyeden ayrılabiliyor. Özel raylı sistem sayesinde istenirse sol tarafa eklenerek oyuncuya fare kontrolü için daha esnek bir alan sunulabiliyor.

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Klavyede firmanın özel ROG RX optik mekanik anahtarlarına yer verilmiş. Kızıl ötesi ışık kullanan tuşlar bu sayede anlık olarak sinyali iletebiliyor. Her tuşun altında dengeleyici yer alırken RGB LED aydınlatma da canlı renkler sunuyor. Tuşlar 100 milyon basışa kadar dayanıklı.

1.5mm tuş basış mesafesi sunan dizilim kırmızı ve mavi tuş seçenekleri ile geliyor. Kırmızı seçenek 40g basış kuvveti ile hassasiyete odaklanıyor. 65g basış kuvveti sunan mavi tuşlar ise biraz daha mekanik tuş sesine odaklanmış.

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Tek şarj ile 100 saate kadar kullanılabilen klavye 30 dakikalık şarj ile 18 saat daha ekstra süre kazanabiliyor. USB Tip-C kablosu ile şarj esnasında kullanım mümkün. USB Tip-A çıkışı ile de farklı çevre birimleri kullanabiliyorsunuz. Asus ROG Claymore II ilerleyen dönemde piyasada olacak.

https://www.techpowerup.com/277195/asus-announces-rog-claymore-ii-gaming-keyboard-with-optical-mechanical-switches

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