SpaceX'in yeni Starship prototopi 'SN9' ilk kez ateşlendi (VİDEO)

SpaceX'in yeni nesil gezegenler arası taşıma sistemi Starship'te geliştirme süreci son sürat devam ediyor. Dev uzay gemisinin yeni prototip versiyonu olan SN9'un uçuş testi de önümüzdeki hafta yapılacak. SpaceX bunun öncesinde roketin bugün statik ateşlemesini gerçekleştirdi.

SN9'un statik ateşleme testinden görüntüler:

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Yeni SN9 prototipi, bir önceki test roketi olan SN8 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. Roket üç farklı Raptor motoruna ev sahipliği yapıyor. SpaceX'in SN9 ile önümüzdeki hafta gerçekleştirmeyi planladığı denemede hedef 12,5 kilometre yüksekliğe çıkıp yüzeye iniş gerçekleştirmek olacak.

SpaceX, SN8 prototipini geçtiğimiz ay başarıyla test etmişti. SN8 12,5 kilometre yüksekliğe çıkmış ve hemen ardından yüzeye iniş yapmayı denemişti. Ancak iniş denemesi, Elon Musk'ın da beklediği gibi başarısızlıkla sonuçlandı. İlk denemede zaten başarı beklenmiyordu. Ancak ilerleyen test uçuşlarında SpaceX, tıpkı Falcon 9'ta olduğu gibi yavaş yavaş başarı yüzdesini artıracak.

Starship sisteminin önümüzdeki 10 yıllık süreçte insanlığı sırasıyla Ay'a ve Mars'a taşıması bekleniyor. Elon Musk, Starship'in tam 100 farklı kişiyi aynı anda Mars'a taşıyabileceğini söyledi. Starship, uzay araştırmaları tarihinin en heyecan verici projelerinden birisi konumunda.

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SpaceX'in Starship projesi aslında iki farklı ana kısımdan oluşuyor: Super Heavy isimli booster/itici roket ve astronotları/kargoları içerisinde bulunduracak olan Starship uzay gemisi. Starship gemisi tek başına Ay'a ve Mars'a ulaşabilecek güce sahip değil, dolayısıyla Starship'i uzaya taşımak için Super Heavy itici roketi kullanılıyor. Super Heavy ve Starship'in nihai hallerinde sırasıyla 28 ve 6 Raptor motorları yer alacak. SpaceX ayrıca çok yakında Super Heavy itici roketinin de prototip denemelerine başlamayı hedefliyor.

SpaceX 2021 yılı itibarıyla Starship'i uzaya ulaştırmayı ve ilk Starship resmi görevlerine başlamayı planlıyor. Daha sonra 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşıma hedefleri var.

https://www.space.com/spacex-starship-sn9-first-static-fire

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