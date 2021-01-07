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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX'in yeni Starship prototopi 'SN9' ilk kez ateşlendi (VİDEO)

    SpaceX, yeni Starship test roketi SN9'un statik ateşlemesini gerçekleştirdi. Roketin önümüzdeki hafta ilk kez havalanması bekleniyor.
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    Uzay
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX'in yeni nesil gezegenler arası taşıma sistemi Starship'te geliştirme süreci son sürat devam ediyor. Dev uzay gemisinin yeni prototip versiyonu olan SN9'un uçuş testi de önümüzdeki hafta yapılacak. SpaceX bunun öncesinde roketin bugün statik ateşlemesini gerçekleştirdi.

    SN9'un statik ateşleme testinden görüntüler:  

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    Yeni SN9 prototipi, bir önceki test roketi olan SN8 ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. Roket üç farklı Raptor motoruna ev sahipliği yapıyor. SpaceX'in SN9 ile önümüzdeki hafta gerçekleştirmeyi planladığı denemede hedef 12,5 kilometre yüksekliğe çıkıp yüzeye iniş gerçekleştirmek olacak.

    SpaceX, SN8 prototipini geçtiğimiz ay başarıyla test etmişti. SN8 12,5 kilometre yüksekliğe çıkmış ve hemen ardından yüzeye iniş yapmayı denemişti. Ancak iniş denemesi, Elon Musk'ın da beklediği gibi başarısızlıkla sonuçlandı. İlk denemede zaten başarı beklenmiyordu. Ancak ilerleyen test uçuşlarında SpaceX, tıpkı Falcon 9'ta olduğu gibi yavaş yavaş başarı yüzdesini artıracak.

    Starship sisteminin önümüzdeki 10 yıllık süreçte insanlığı sırasıyla Ay'a ve Mars'a taşıması bekleniyor. Elon Musk, Starship'in tam 100 farklı kişiyi aynı anda Mars'a taşıyabileceğini söyledi. Starship, uzay araştırmaları tarihinin en heyecan verici projelerinden birisi konumunda.

    Ayrıca Bkz. "SpaceX'ten çılgın plan: Dünyanın en büyük roketini 'kuleyle yakalamaya' çalışacak"

    SpaceX'in Starship projesi aslında iki farklı ana kısımdan oluşuyor: Super Heavy isimli booster/itici roket ve astronotları/kargoları içerisinde bulunduracak olan Starship uzay gemisi. Starship gemisi tek başına Ay'a ve Mars'a ulaşabilecek güce sahip değil, dolayısıyla Starship'i uzaya taşımak için Super Heavy itici roketi kullanılıyor. Super Heavy ve Starship'in nihai hallerinde sırasıyla 28 ve 6 Raptor motorları yer alacak. SpaceX ayrıca çok yakında Super Heavy itici roketinin de prototip denemelerine başlamayı hedefliyor.

    SpaceX 2021 yılı itibarıyla Starship'i uzaya ulaştırmayı ve ilk Starship resmi görevlerine başlamayı planlıyor. Daha sonra 2023 yılında Ay'a, 2025 yılında ise Mars'a insan taşıma hedefleri var.



    https://www.space.com/spacex-starship-sn9-first-static-fire Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    BigMajestic (Sezer Demir) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yapacak birşey yok arkadaşlar. Akıllı olan, teknolojiye yatırımı yapan uzaya da gider, dünyada söz sahibide olur. Dünya bittimide uzaya gidiyorlar kafası olmadığı için adamlar bu konumda zaten. Umarım aynı gelişmeleri birgün bizde yaşarız diyecemde... Ayrıca evet uzaya gitmek zorundayız. Hatta güneş sisteminden çıkıp başka sistemlere gidecek teknolojiye ulaşmalıyız ki bundan milyonlarca yıl sonra insanlık başka sebeplerden ölmessede güneşin enerjisi biteceğinden dolayı yok olmasın diye.
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    interwap (Volkan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Elon Musk, Starship'in tam 100 farklı kişiyi aynı anda Mars'a taşıyabileceğini söyledi.

    Kaç aynı kişiyi taşıyabiliyor?
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    DJ_DISCO (Hüseyin Tahtacı) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünyada işimiz bitti uzayı gezicez. Param olsa binmem
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    the most important thing 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ensesi kalınların dünyayı sömürme gösterisi sona erince uzayı gözlerine kestirmişler, bakalım kim daha hızlı olacak ☠️🎉
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