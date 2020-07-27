Asus ROG Phone 3 gizli bir 160Hz moduna sahip

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Aynı monitörlerde olduğu gibi görüntülerin daha canlı akması için akıllı telefonlarda da görüntüleme hızı yarışı başladı. Çıta 144Hz seviyesine kadar çıkarken Asus ROG Phone 3 rekor kırdı.

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En yüksek tazeleme hızı

XDA geliştiricilerinin fark ettiği yeni özellik ekranın 160Hz seviyesine kadar çıkmasını sağlıyor. Yapılan testler Pac-Man oyununun 160fps sınırına kadar çıkabildiğini göstermiş. Bununla birlikte performans dengesizleşmeye başlıyor.

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Önemli olan kısım ise 160Hz tazeleme hızının sadece şirket içi testler için ayrılmış ve son kullanıcıya sunulmamış olması. Yani telefonun müstakbel kullanıcıları 144Hz sınırında takılı kalacak. Testi yapanlar ADB shell gibi çekirdek seviyesinde işlemler yaparak bu hıza ulaşmış.

Elbette 160Hz hızının kilitli olması gelecek dönemde kullanılmayacağı anlamına gelmiyor. ROG Phone 3 olmasa da sonraki Asus telefonlarında ve diğer markalarda 165Hz ve ötesini görmek mümkün olacaktır.

https://www.engadget.com/asus-rog-phone-3-hidden-160-hz-mode-072400780.html

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