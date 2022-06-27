Asus ROG Strix SQ7 SSD modeli tanıtıldı

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Asus ROG markasının merakla beklenen ilk dahili SSD sürücüsü Asus ROG Strix SQ7 nihayet tanıtıldı. Konsol ve masaüstü sistemler için ideal olan Asus ROG Strix SQ7 SSD modeli ilk etapta tek kapasite ile geliyor.

Asus ROG Strix SQ7 özellikleri ve fiyatı

Asus ROG Strix SQ7 SSD sürücüsü PCIe 4.0 standardını temel alarak okuma hızlarında 7000MB/s, yazma hızlarında da 6000MB/s seviyelerini yakalıyor. M.2 2280 yapısı sayesinde dizüstü ve PlayStation 5 için de uygun.

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12nm Phison E18 kontrolcüsünü kullanan sürücü büyük SLC ön bellek ve DRAM tamponlama teknolojileri sayesinde bu hızlara erişebiliyor. Özellikle oyun tarafında çok hızlı yüklemeler büyük avantaj sağlıyor.

Yazılım tarafında TCG Opal, IEEE 1667, AES 256-bit protokolleri ile işlemciyi yormadan güvenlik sağlanabiliyor. ROG SSD Dashboard ile de sürücüyü sürekli takip edebiliyorsunuz. Asus ROG Strix SQ7 SSD sürücüsü 1TB olarak 199 Avro seviyesinden satışa çıkıyor.

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Asus ROG Strix SQ7 SSD tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı