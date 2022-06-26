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    Sabrent 64TB kapasiteli bir SSD soketi hazırladı

    Sabrent Rocket 4 Plus Destroyer 2 adındaki çözüm 8 adet 8TB Sabrent Rocket 4 Plus SSD sürücüsünü RAID ile birbirine bağlayarak tam olarak 64TB kapasite sunuyor. 
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    SSD
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    Profesyonel işlerle uğraşmayan bir son kullanıcı için 2TB veya 4TB gibi depolama kapasiteleri yeterli oluyor ancak sunucu veya iş istasyonu tarafında bunların kat kat fazlası gerekebiliyor. Sabrent bu ihtiyaca yönelik çözümler geliştiriyor.

    Sabrent Rocket 4 Plus Destroyer 2 neler sunuyor?

    Sektörün ilk PCIe 4.0 NVMe SSD çözümünü geliştiren Sabrent şimdi de 64TB kapasiteli premium bir SSD çözümü geliştirdi. Sabrent Rocket 4 Plus Destroyer 2 yüksek transfer hızlarına ulaşıyor.

    8 adet Sabrent Rocket 4 Plus 8 TB PCIe 4.0 SSD barındıran sokette Broadcom PCIe 4.0 8 serisi bir anahtar ile modüller birbirine bağlanmış. Slotlar M.2 2242, 2260 ve 2280 olarak değişiyor. Duruma göre tek yüzlü veya iki yüzlü sürücüler kullanılıyor. Transfer hızları ise 28000MBps olarak gerçekleşiyor.

    Sürücüler RAID 0 ve 10 arasında performans veya güvenlik odaklı olarak birleştirilebiliyor. PCIe 3.0 sürücüler de destekleniyor ancak en iyi performans PCIe 4.0 ile alınıyor. 16000$ fiyatı olan Sabrent Rocket 4 Plus Destroyer 2 çözümü PCIe 4.0 x16 genişleme slotlarından birisine takılarak yazılım üzerinden kolay bir şekilde kullanıma hazır hale geliyor.

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