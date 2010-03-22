Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, ultra-ince LED monitörlerini duyurdu

Asus, Designo serisi altında hazırlayacağı ultra-ince LED monitörlerini duyurdu
9 yıl
11,3b
1
4
İşlemci
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus, Designo serisi altında üreteceği yeni LED monitörlerini duyurdu. Asus'un MS248H,MS238H,MS228H,MS208D/N olarak isimlendirdiği LED monitörlerin 23,6 inç, 23 inç, 21.5 inç ve 20 inç'lik boyutlarda üretileceği söyleniyor.

Asus Designo serisi LED aydınlatmalı monitörlerden 20 inç ekrana sahip olan MS208D/N modelinin 1600 x 900 çözünürlük sunduğu belirtiliyor. Designo serisinin yeni üyeleri olacak olan 21.5, 23 ve 23.6 inç'lik modellerin çözünürlüğü ise 1920x1080 olarak belirlenmiş. Bu modellerin ortak özelliklerinden bahsetmek gerekirse öncelikle 4 modelinde Asus Smart Contrast Ratio adı altında 10.000.000:1 kontrast oranına sahip olduğu görünüyor. Bütün modellerin görüntü açıları 170°(D) / 160°(Y) olarak belirlenmiş. 250 cd/m2 parlaklığa sahip olan Asus Designo LED aydınlatmalı monitörler tepkime süresi, güç tüketimi ve giriş seneçekleri konusunda farklılık gösteriyor. 23.6, 23 ve 21.5 inç'lik modellerin tepkime süresi 2ms olarak belirlenirken 20 inç'lik modelin 5ms tepkime süresine sahip olduğu söyleniyor. 23.6, 23 ve 21.5 inç'lik modellerin çalışırken 35W bekleme modunda ise 1W'Lık güç tüketimine sahip olduğu, 20 inç'lik modelde ise bu değerlerin 25W/1W olduğu açıklandı.

Asus'un Designo serisi altında üreteceği LED aydınlatmalı monitörler giriş ve çıkış seçenekleri konusunda farklılık gösteriyor zira 20 inç'lik modelde DVI ve D-Sub girişleri bulunurken herhangi bir çıkış arabirimi bulunmuyor. Diğer modellerde ise D-Sub ve HDMI girişleri bulunuyor. 21.5 inç boyutundaki modelde HDMI ses çıkışının olduğu, 23 ve 23.6 inç'lik modellerde de HDMI ile çalışan kulaklık çıkışlarının olduğu belirtiliyor.

ince tasarıma sahip olduğu belirtilen monitörlerin ölçüleri şu şekilde oluşuyor:

  • MS248H, 23.6 inç : 568.3 x 413.7 x 152.9mm
  • MS238H, 23 inç: 566.2 x 406.8 x 150.9mm
  • MS228H, 21.5 inç: 519.5 x 377.6 x 155.9mm
  • MS208D/N, 20 inç: 496.8 x 362.4 x 150.9mm

Asus'un Designo serisi altında hazırladığı 4 farklı boyuttaki LED aydınlatmalı monitörlerin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatları hakkındaki bilgierin önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yc#1 9 yıl
Güç tüketimi benzer modellere kıyasla biraz yüksek kalmış gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperen_69 9 yıl
Evet bu sene led backlight yılı olacak belli ,zaten diğer markalarında çıkardıkları benzer ürünlerde hep aynı özelliklere sahipler sanki aynı fabrikadan çıkıyorda tip ve markalar farklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl BenQ ile LCD teknolojileri üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim