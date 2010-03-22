Asus, ultra-ince LED monitörlerini duyurdu

Asus, Designo serisi altında üreteceği yeni LED monitörlerini duyurdu. Asus'un MS248H,MS238H,MS228H,MS208D/N olarak isimlendirdiği LED monitörlerin 23,6 inç, 23 inç, 21.5 inç ve 20 inç'lik boyutlarda üretileceği söyleniyor.

Asus Designo serisi LED aydınlatmalı monitörlerden 20 inç ekrana sahip olan MS208D/N modelinin 1600 x 900 çözünürlük sunduğu belirtiliyor. Designo serisinin yeni üyeleri olacak olan 21.5, 23 ve 23.6 inç'lik modellerin çözünürlüğü ise 1920x1080 olarak belirlenmiş. Bu modellerin ortak özelliklerinden bahsetmek gerekirse öncelikle 4 modelinde Asus Smart Contrast Ratio adı altında 10.000.000:1 kontrast oranına sahip olduğu görünüyor. Bütün modellerin görüntü açıları 170°(D) / 160°(Y) olarak belirlenmiş. 250 cd/m2 parlaklığa sahip olan Asus Designo LED aydınlatmalı monitörler tepkime süresi, güç tüketimi ve giriş seneçekleri konusunda farklılık gösteriyor. 23.6, 23 ve 21.5 inç'lik modellerin tepkime süresi 2ms olarak belirlenirken 20 inç'lik modelin 5ms tepkime süresine sahip olduğu söyleniyor. 23.6, 23 ve 21.5 inç'lik modellerin çalışırken 35W bekleme modunda ise 1W'Lık güç tüketimine sahip olduğu, 20 inç'lik modelde ise bu değerlerin 25W/1W olduğu açıklandı.

Asus'un Designo serisi altında üreteceği LED aydınlatmalı monitörler giriş ve çıkış seçenekleri konusunda farklılık gösteriyor zira 20 inç'lik modelde DVI ve D-Sub girişleri bulunurken herhangi bir çıkış arabirimi bulunmuyor. Diğer modellerde ise D-Sub ve HDMI girişleri bulunuyor. 21.5 inç boyutundaki modelde HDMI ses çıkışının olduğu, 23 ve 23.6 inç'lik modellerde de HDMI ile çalışan kulaklık çıkışlarının olduğu belirtiliyor.

ince tasarıma sahip olduğu belirtilen monitörlerin ölçüleri şu şekilde oluşuyor:

MS248H, 23.6 inç : 568.3 x 413.7 x 152.9mm

MS238H, 23 inç: 566.2 x 406.8 x 150.9mm

MS228H, 21.5 inç: 519.5 x 377.6 x 155.9mm

MS208D/N, 20 inç: 496.8 x 362.4 x 150.9mm

Asus'un Designo serisi altında hazırladığı 4 farklı boyuttaki LED aydınlatmalı monitörlerin piyasaya çıkış tarihi ve fiyatları hakkındaki bilgierin önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi.