ASUS, düşük profil RTX 3050 ekran kartını duyurdu

Tam Boyutta Gör Nvidia’nın uygun fiyatlı ekran kartlarından olan GeForce RTX 3050, birçok oyuncu tarafından tercih edilen bir kart olmayı başarmıştı. RTX teknolojisinin birçok özelliğini uygun fiyata oyuncularla buluşturan bu kart, geçtiğimiz aylarda Nvidia tarafından kırpılmıştı. 8GB bellek yerine artık 6GB belleğe sahip bu kartın yeni bir modeli de ASUS tarafından duyuruldu.

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ASUS’un 6GB RTX 3050 ekran kartı tanıtıldı

Nvidia’nın ardından ASUS da 6GB RTX 3050 modelini duyurdu. BRK serisinde yerleştirilen bu ekran kartı, düşük profil tasarımı ve çift fanlı soğutma sistemiyle düşük bütçeli ve küçük boyutlu sistemler için dikkat çekici bir seçenek oluyor. İkinci nesil RT çekirdekleri, üçüncü nesil Tensor çekirdekleri ve DLSS gibi teknolojileri de destekleyen bu kart, yalnızca 70W TDP değerine sahip. ASUS, genel anlamda bu ürünü GTX 1050 ve GTX 1650 modellerini yükseltmek isteyen oyuncular için uygun bir seçenek haline getirmiş.

Tam Boyutta Gör Boyutuna uygun bir soğutma sistemine sahip bu ürün; DislayPort 1.4a, HDMI 2.1 ve DVI-D ekran bağlantı çıkışlarını destekliyor. ASUS, henüz bu kartın fiyatını açıklamadı ancak ürünün fiyat etiketinin 180 doların altında kalması bekleniyor. Bahsi geçen RTX 3050 modelinin daha yüksek frekans desteği sunan OC versiyonun da tanıtıldığını belirtelim.

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ASUS yeni GeForce RTX 3050 modelini duyurdu