ASUS, düşük profil RTX 3050 ekran kartını duyurdu

Nvidia’nın ardından ASUS da 6GB RTX 3050 modelini duyurdu. BRK serisinde yerleştirilen bu ekran kartı, düşük profil tasarımı ve çift fanlı soğutma sistemiyle düşük bütçeli ve küçük boyutlu sistemler için dikkat çekici bir seçenek oluyor. İkinci nesil RT çekirdekleri, üçüncü nesil Tensor çekirdekleri ve DLSS gibi teknolojileri de destekleyen bu kart, yalnızca 70W TDP değerine sahip. ASUS, genel anlamda bu ürünü GTX 1050 ve GTX 1650 modellerini yükseltmek isteyen oyuncular için uygun bir seçenek haline getirmiş.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.