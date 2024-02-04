GeForce RTX 3050 6GB test edildi: Beklenenden yavaş

GeForce RTX 3050 6GB test edildi
Kaçıranlar için RTX 3050 6GB, 2304 CUDA çekirdeğine sahip GA107-325 GPU ile destekleniyor. Bu da 8GB'lık standart sürümden yüzde 10 oranında daha düşük. Ancak GTX 1650'den 2,5 kat, GT 1630'dan ise 4,5 kat daha yüksek olduğunu hatırlatalım. Bunun yanında 70W TDP ile ölçeklendirilen ekran kartı, 6GB GDDR6 VRAM, 96 bit bellek veri yolu ve temel modele kıyasla 1.042MHz/1.470MHz saat hızı sunuyor.
|-
|RTX 3050 8GB
|RTX 3050 6GB
|Fark
|CUDA Çekirdeği
|2.560
|2304
|-%10
|Bellek
|8GB
|6GB
|-%25
|Bellek veri yolu
|128 bit
|96 bit
|-%33
|Bant Genişliği
|224 GB/s
|168 GB/s
|-%25
|GPU Saat Hızı
|1552MHz/1777MHz
|1042MHz/1470MHz
|-%32 / -%17
|TDP
|130W
|70W
|-%53
Kıyaslama sonuçlarında gelirsek, kırpılan saat hızı, TDP ve VRAM miktarının skorları büyük oranda etkilediğini görüyoruz. Öyle ki üç testin tamamında farkın açıldığını görüyoruz. Hemen aşağıda görebileceğiniz gibi 3D Mark Time Spy'da yüzde 22,59, Speed Way'da yüzde 24,16, Port Royal'de ise yüzde 21'lik bir kayıp mevcut.
3D Mark Time Spy
- RTX 3050 8GB, 130W: 6.290
- RTX 3050 6GB, 70W: 4.896
3D Mark Speed Way
- RTX 3050 8GB, 130W: 1.494
- RTX 3050 6GB, 70W: 1.133
3D Mark Port Royal
- RTX 3050 8GB, 130W: 3.592
- RTX 3050 6GB, 70W: 2.830
RTX 3050 6GB sürümünün ne kadar başarılı olacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Ancak ofis veya gündelik işler söz konusu olduğunda kullanıcıların beklentilerini karşılayabilir. Kartın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.