GeForce RTX 3050 6GB test edildi: Beklenenden yavaş

Tam Boyutta Gör Hatırlayanlar olacaktır Nvidia'nın RTX 3050'nin kırpılmış bir sürümü üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Hatta bu model, üretim ortakları tarafından doğrulanmıştı. Dün akşam saatlerinde ise GeForce RTX 3050 6GB, 169 dolar fiyat etiketi ile raflardaki yerini almaya başladı. Peki Intel Arc A580 ve RX 6600 serisi ile rekabet edecek ekran kartı neler sunuyor? Gelin ilk sonuçlara göz atalım.

GeForce RTX 3050 6GB test edildi

Kaçıranlar için RTX 3050 6GB, 2304 CUDA çekirdeğine sahip GA107-325 GPU ile destekleniyor. Bu da 8GB'lık standart sürümden yüzde 10 oranında daha düşük. Ancak GTX 1650'den 2,5 kat, GT 1630'dan ise 4,5 kat daha yüksek olduğunu hatırlatalım. Bunun yanında 70W TDP ile ölçeklendirilen ekran kartı, 6GB GDDR6 VRAM, 96 bit bellek veri yolu ve temel modele kıyasla 1.042MHz/1.470MHz saat hızı sunuyor.

- RTX 3050 8GB RTX 3050 6GB Fark CUDA Çekirdeği 2.560 2304 -%10 Bellek 8GB 6GB -%25 Bellek veri yolu 128 bit 96 bit -%33 Bant Genişliği 224 GB/s 168 GB/s -%25 GPU Saat Hızı 1552MHz/1777MHz 1042MHz/1470MHz -%32 / -%17 TDP 130W 70W -%53

Kıyaslama sonuçlarında gelirsek, kırpılan saat hızı, TDP ve VRAM miktarının skorları büyük oranda etkilediğini görüyoruz. Öyle ki üç testin tamamında farkın açıldığını görüyoruz. Hemen aşağıda görebileceğiniz gibi 3D Mark Time Spy'da yüzde 22,59, Speed Way'da yüzde 24,16, Port Royal'de ise yüzde 21'lik bir kayıp mevcut.

3D Mark Time Spy

RTX 3050 8GB, 130W: 6.290

RTX 3050 6GB, 70W: 4.896

3D Mark Speed Way

RTX 3050 8GB, 130W: 1.494

RTX 3050 6GB, 70W: 1.133

3D Mark Port Royal

RTX 3050 8GB, 130W: 3.592

RTX 3050 6GB, 70W: 2.830

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RTX 3050 6GB sürümünün ne kadar başarılı olacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Ancak ofis veya gündelik işler söz konusu olduğunda kullanıcıların beklentilerini karşılayabilir. Kartın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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GeForce RTX 3050 6GB test edildi: Beklenenden yavaş