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    GeForce RTX 3050 6GB test edildi: Beklenenden yavaş

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan RTX 3050 6GB, sessizce raflardaki yerini almaya başladı. Peki bütçe ekran kartı, standart sürüme kıyasla neler sunuyor? İşte ilk sonuçlar
    GeForce RTX 3050 6GB test edildi: Beklenenden yavaş Tam Boyutta Gör
    Hatırlayanlar olacaktır Nvidia'nın RTX 3050'nin kırpılmış bir sürümü üzerinde çalıştığından sizlere bahsetmiştik. Hatta bu model, üretim ortakları tarafından doğrulanmıştı. Dün akşam saatlerinde ise GeForce RTX 3050 6GB, 169 dolar fiyat etiketi ile raflardaki yerini almaya başladı. Peki Intel Arc A580 ve RX 6600 serisi ile rekabet edecek ekran kartı neler sunuyor? Gelin ilk sonuçlara göz atalım.

    GeForce RTX 3050 6GB test edildi

    Kaçıranlar için RTX 3050 6GB, 2304 CUDA çekirdeğine sahip GA107-325 GPU ile destekleniyor. Bu da 8GB'lık standart sürümden yüzde 10 oranında daha düşük. Ancak GTX 1650'den 2,5 kat, GT 1630'dan ise 4,5 kat daha yüksek olduğunu hatırlatalım. Bunun yanında 70W TDP ile ölçeklendirilen ekran kartı, 6GB GDDR6 VRAM, 96 bit bellek veri yolu ve temel modele kıyasla 1.042MHz/1.470MHz saat hızı sunuyor. 

    - RTX 3050 8GB RTX 3050 6GB  Fark
    CUDA Çekirdeği 2.560 2304 -%10
    Bellek 8GB 6GB -%25
    Bellek veri yolu 128 bit 96 bit -%33
    Bant Genişliği 224 GB/s 168 GB/s -%25
    GPU Saat Hızı 1552MHz/1777MHz 1042MHz/1470MHz -%32 / -%17
    TDP 130W 70W -%53

    Kıyaslama sonuçlarında gelirsek, kırpılan saat hızı, TDP ve VRAM miktarının skorları büyük oranda etkilediğini görüyoruz. Öyle ki üç testin tamamında farkın açıldığını görüyoruz. Hemen aşağıda görebileceğiniz gibi 3D Mark Time Spy'da yüzde 22,59, Speed Way'da yüzde 24,16, Port Royal'de ise yüzde 21'lik bir kayıp mevcut. 

    3D Mark Time Spy

    • RTX 3050 8GB, 130W: 6.290
    • RTX 3050 6GB, 70W: 4.896

    3D Mark Speed Way

    • RTX 3050 8GB, 130W: 1.494
    • RTX 3050 6GB, 70W: 1.133

    3D Mark Port Royal

    • RTX 3050 8GB, 130W: 3.592
    • RTX 3050 6GB, 70W: 2.830

    RTX 3050 6GB sürümünün ne kadar başarılı olacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Ancak ofis veya gündelik işler söz konusu olduğunda kullanıcıların beklentilerini karşılayabilir. Kartın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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