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    Asus yeni Z790 anakartlarını sunar

    Gelişmiş bellek profilleri, hız aşırtma, soğutma ve kolay kurulum gibi imkanlar sunan en yeni Intel Z790 tabanlı Asus anakartlar kullanıcılara en iyi performansı yaşatacak. 
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    Asus
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    Intel’in Raptor Lake tabanlı on üçüncü nesil işlemcilerini tanıtması ile birlikte anakart üreticilerinde de hareketlilik başladı. Asus yeni Z790 serisi anakart modellerini sahneye çıkarıyor.

    Asus Z790 anakartlar neler sunuyor?

    Intel Z790 çipsetini temel alan yeni anakartlar ASUS ROG Maximus, ROG Strix, TUF Gaming ve Prime ürün ailelerine yayılıyor. ASUS Güçlendirilmiş Bellek Profili II, AI Overclocking ve AI Cooling II gibi özel teknolojilerin yanı sıra kullanıcı dostu ASUS Q-Design özellikleri sayesinde ASUS Z790 anakartlar yeni nesil bir sistem kurmak veya mevcut sistemlerini geliştirmek isteyenlere ideal çözümler sunuyor.

    Güçlendirilmiş Bellek Profili II

    Asus önceki nesilde sektörden çok sayıda iş ortağı ile çalışarak ASUS Güçlendirilmiş Bellek Profilini (AEMP) oluşturdu ve geniş bir uyumluluk elde etti. Şimdi ise AEMP II profilleri ile DDR5 belleklerde performansı arttırıyor. Bu profiller temel DDR5-4800 özelliklerinden %37,5’e kadar daha yüksek RAM hızı sunuyor. Esnek bir eğitim yöntemiyle geliştirilen bu profiller, kullanıcıların belleklerini temel hızların üzerine kolayca çıkarmasına olanak verirken sistemin de kararlı çalışmaya devam etmesini sağlıyor. AEMP II ile en uygun bellek ayarlarına tek tıkla ulaşılabiliyor.

    Asus AI Overclocking

    ASUS AI Overclocking, ASUS test laboratuvarlarında binlerce işlemcinin performans potansiyelinin ölçüldüğü kapsamlı araştırmadan güç alıyor. Bu araç hız aşırtma performansı ve kullanım kolaylığı alanlarında sektörde lider konumda. Bu teknoloji, az iş parçacığından veya tüm çekirdeklerden yararlanılan iş yüklerinde işlemci hızını tek tıkla yükseltiyor.

    AI Overclocking teknolojisinde kullanılan gelişmiş yapay zeka ayrıca işlemci soğutucularının verimini ve bilgisayarın çalışma ortamındaki değişimleri takip ederek sistemdeki her bir bileşenle en iyi performansı elde etmeyi sağlayacak şekilde ince ayar yapıyor. ROG Maximus ve ROG Strix Z790 anakartların tümünde AI Overclocking teknolojisine yer veriliyor.

    AI Cooling II ve FanXpert

    Armoury Crate uygulamasındaki FanXpert üzerinden etkinleştirilen ASUS AI Cooling II, bir makine öğrenimi algoritmasından yararlanarak kısa bir stres testiyle sistem hakkında veri topluyor. Bu işlemden sonra AI Cooling II teknolojisi işlemciyi izliyor ve stres testinden elde ettiği verileri kullanarak sistemi verimli soğutmak için gereken en düşük fan hızını hesaplıyor ve gürültü seviyesinin düşük kalmasını sağlıyor.

    Bu fan kontrol sistemi fan gürültüsünü sürekli yük altındayken 5,7 dB kadar düşürebiliyor. Bu kendi kendine uyarlanabilir sistem sayesinde kullanıcılar istedikleri zaman soğutma gücüne istedikleri zaman ise sessizliğe kavuşabiliyor. ASUS ayrıca FanXpert’i eksiksiz kalibrasyon ve denetim seçenekleriyle güncelledi. Kullanıcılar sıcaklık giriş haritası ve fan tepki haritasına Windows üzerinden kullanışlı Armoury Crate uygulamasıyla erişebiliyor.

    ASUS Z790
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     ASUS Q-Design

    ASUS PCIe Slot Q-Release düğmesi, kullanıcıların tek parmağıyla ekran kartlarını kolayca çıkarmasına imkan veriyor. ASUS’un ilk kez en üst seviye Z690 anakart modellerinde sunduğu bu kullanışlı özellik şimdi orta seviye TUF Gaming ve Prime Z790-A anakartlarda bile bulunuyor.

    Benzer bir şekilde, geleneksel DIMM yuvası tasarımlarında kullanıcıların belleklerin her iki tarafını da kilitlemesi gerekiyor. Parmakları kalın olan kullanıcılar için ekran kartına en yakın konumdaki yuvanın mandalını açmak zor olabiliyor. ASUS bu nedenle tüm Z790 anakartlarda yeni tek taraflı bir Q-DIMM mandal tasarımı kullanıyor. Bu parçalar sayesinde kullanıcılar mandalın ekran kartına yakın olmasından doğabilecek sıkıntıyı yaşamıyor. DIMM yuvasının daha kolay ulaşılabilen tarafındaki tek mandal, belleği sağlam bir şekilde yerine oturtabilmek için yeterli oluyor. RAM takmak ve yenilemek şimdi çok daha kolay.

    ASUS ayrıca M.2 sürücü takmayı da kolaylaştırdı. ASUS M.2 Q-Latch sayesinde kullanıcılar küçük ve kolayca kaybolabilen M.2 vidalarını kullanmak zorunda kalmıyor. M.2 sürücüleri yalnızca parmak ucuyla takıp çıkarmak artık mümkün. M.2 Q-Latch tüm ROG Maximus, ROG Strix ve TUF Gaming Z790 anakart modellerinde ve ayrıca orta seviye Prime Z790-A WiFi modelinde bulunuyor.

    Tüm ASUS Z790 anakart serisi hakkında teknik bilgileri ve görselleri Edge Up Satın Alma Rehberinde bulabilir veya ASUS Z790 açılış sayfasından her serinin ilk bakış videolarını izleyebilirsiniz.

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    anzubesti 10 saat önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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