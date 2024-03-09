Asus Zenfone 11 Ultra'nın Avrupa fiyatlandırması sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

İşte Asus Zenfone 11 Ultra'nın beklenen özellikleri ve fiyatı:
14 Mart'ta piyasaya sürülecek Asus Zenfone 11 Ultra'nın bazı özellikleri ve Avrupa fiyatlandırması, lansmana sayılı günler kala ortaya çıktı. 6,78 inç FHD+ 144Hz LTPO AMOLED ekrana sahip olması beklenen cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanıyla eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından desteklenecek.
Cihazın beklenen fiyatlandırmasına değinecek olursak ise rapora göre iki depolama yapılandırmasıyla piyasaya sürülecek cihazın 12 GB RAM ve 256 GB depolama versiyonu yaklaşık 1.078 dolar, 16 GB RAM ve 512 GB depolama versiyonu ise yaklaşık 1.143 dolar olacak. Ayrıca raporda bu fiyatların muhtemelen 14 Nisan'a kadar geçerli olan promosyon lansman fiyatları olduğu da belirtilmekte. Bu tarihten sonra ise daha uygun fiyatlı olan modelin yaklaşık 43 dolar, diğer modelin ise yaklaşık 107 dolar artması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.