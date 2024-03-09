Asus Zenfone 11 Ultra'nın Avrupa fiyatlandırması sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Teknoloji devlerinden Asus, şimdilerde yeni akıllı telefonu Zenfone 11 Ultra'yı küresel pazarlarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapor sayesinde ise cihazın Avrupa fiyatlandırması ortaya çıktı.

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İşte Asus Zenfone 11 Ultra'nın beklenen özellikleri ve fiyatı:

14 Mart'ta piyasaya sürülecek Asus Zenfone 11 Ultra'nın bazı özellikleri ve Avrupa fiyatlandırması, lansmana sayılı günler kala ortaya çıktı. 6,78 inç FHD+ 144Hz LTPO AMOLED ekrana sahip olması beklenen cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanıyla eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından desteklenecek.

Tam Boyutta Gör Ön tarafta 32MP selfie kamerasının yer alacağı cihazın arka tarafında ise 50MP Sony IMX890 birincil sensör, 13MP ultra geniş lens ve 32MP 3x telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Ayrıca Android 14 üzerinde çalışacak cihaz, 65W kablolu ve 15W kablosuz şarj destekli 5.500mAh bataryadan güç alcak.

Cihazın beklenen fiyatlandırmasına değinecek olursak ise rapora göre iki depolama yapılandırmasıyla piyasaya sürülecek cihazın 12 GB RAM ve 256 GB depolama versiyonu yaklaşık 1.078 dolar, 16 GB RAM ve 512 GB depolama versiyonu ise yaklaşık 1.143 dolar olacak. Ayrıca raporda bu fiyatların muhtemelen 14 Nisan'a kadar geçerli olan promosyon lansman fiyatları olduğu da belirtilmekte. Bu tarihten sonra ise daha uygun fiyatlı olan modelin yaklaşık 43 dolar, diğer modelin ise yaklaşık 107 dolar artması bekleniyor.

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