Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Asus Zenfone 11 Ultra'nın Avrupa fiyatlandırması sızdırıldı: İşte beklenen özellikler

    14 Mart'ta piyasaya sürülecek Asus'un yeni cihazı Zenfone 11 Ultra'nın Avrupa fiyatlandırılması ve teknik özellikleri, yeni bir rapor sayesinde ortaya çıktı. İşte detaylar:
    Asus Zenfone 11 Ultra'nın Avrupa fiyatlandırması sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinden Asus, şimdilerde yeni akıllı telefonu Zenfone 11 Ultra'yı küresel pazarlarda piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda ortaya çıkan yeni bir rapor sayesinde ise cihazın Avrupa fiyatlandırması ortaya çıktı.

    İşte Asus Zenfone 11 Ultra'nın beklenen özellikleri ve fiyatı:

    14 Mart'ta piyasaya sürülecek Asus Zenfone 11 Ultra'nın bazı özellikleri ve Avrupa fiyatlandırması, lansmana sayılı günler kala ortaya çıktı. 6,78 inç FHD+ 144Hz LTPO AMOLED ekrana sahip olması beklenen cihaz, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanıyla eşleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından desteklenecek.

    Asus Zenfone 11 Ultra'nın Avrupa fiyatlandırması sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Ön tarafta 32MP selfie kamerasının yer alacağı cihazın arka tarafında ise 50MP Sony IMX890 birincil sensör, 13MP ultra geniş lens ve 32MP 3x telefoto lensten oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Ayrıca Android 14 üzerinde çalışacak cihaz, 65W kablolu ve 15W kablosuz şarj destekli 5.500mAh bataryadan güç alcak.

    Cihazın beklenen fiyatlandırmasına değinecek olursak ise rapora göre iki depolama yapılandırmasıyla piyasaya sürülecek cihazın 12 GB RAM ve 256 GB depolama versiyonu yaklaşık 1.078 dolar16 GB RAM ve 512 GB depolama versiyonu ise yaklaşık 1.143 dolar olacak. Ayrıca raporda bu fiyatların muhtemelen 14 Nisan'a kadar geçerli olan promosyon lansman fiyatları olduğu da belirtilmekte. Bu tarihten sonra ise daha uygun fiyatlı olan modelin yaklaşık 43 dolar, diğer modelin ise yaklaşık 107 dolar artması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    alex59 6 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    televizyonda ekran kayması nasıl düzeltilir zte zxhn h168a yorum biosa giremiyorum lustral ve selectra arasındaki fark lg televizyon ekran gelmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Max Pro
    Reeder P13 Blue Max Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız