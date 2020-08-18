ASUS Zenfone 7 oldukça rekabetçi bir fiyatlandırmayla geliyor

ASUS Zenfone 6, hem ön hem de arka kamera görevi üstlenen motorlu kamera mekanizmasıyla 2019'un en beğenilen telefonları arasında yer almayı başardı. Şimdiyse Zenfone 7 için geri sayım başlamış durumda. Telefonun özellikleri hakkında çok az bilgi sahibi olsak da fiyat konusunda elimiz boş değil.
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Fiyat/performans telefonu olabilir
İsabetli sızıntı kaynağı Roland Quandt, önümüzdeki hafta (28 Ağustos) duyurulacak olan ASUS Zenfone 7'nin fiyatını sızdırdı. Quandt'a göre Sapdragon 865+ ile güçlendirilen Zenfone 7'nin 8 GB RAM ve 256 GB hafızalı sürümü 549 euro'dan satışa sunulabilir.
Telefonun 6 GB RAM ve 128 GB hafızalı sürümünün ise 499 euro fiyat etiketi taşıması bekleniyor. Zenfone 7'nin özellikleri hakkında çok fazla söylenti olmasa da telefonun 5000 mAh kapasiteli bataryadan besleneceği söyleniyor.
https://twitter.com/rquandt/status/1295657053462175745 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Alman Hans, maaşının 4'de birini vererek bu telefonu alabilecek. Peki ya bizim Hasanlar, Mehmetler 3.5 aylık maaşını şak diye bu telefona basabilecek mi? Çünkü Türkiye fiyatı helalinden 7.800 TL civarı olacaktır Buradan alım gücümüzün ihtişamını anlayabilirsiniz. Durmak yok, zamlara devam..