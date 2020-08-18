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    ASUS Zenfone 7 oldukça rekabetçi bir fiyatlandırmayla geliyor

    ASUS'un önümüzdeki günlerde duyuracağı yeni nesil akıllı telefonu Zenfone 7'nin fiyatı sızdırıldı. Oldukça rekabetçi bir fiyatla gelecek olan Zenfone 7, üst seviye özelliklerle donatılacak.
    3 gün
    13,8b
    1
    16
    Cep Tel...
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    ASUS Zenfone 7 oldukça rekabetçi bir fiyatlandırmayla geliyor
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    ASUS Zenfone 6, hem ön hem de arka kamera görevi üstlenen motorlu kamera mekanizmasıyla 2019'un en beğenilen telefonları arasında yer almayı başardı. Şimdiyse Zenfone 7 için geri sayım başlamış durumda. Telefonun özellikleri hakkında çok az bilgi sahibi olsak da fiyat konusunda elimiz boş değil.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, üç nesil Android güncellemesi alacak cihazları açıkladı"

    Fiyat/performans telefonu olabilir

    İsabetli sızıntı kaynağı Roland Quandt, önümüzdeki hafta (28 Ağustos) duyurulacak olan ASUS Zenfone 7'nin fiyatını sızdırdı. Quandt'a göre Sapdragon 865+ ile güçlendirilen Zenfone 7'nin 8 GB RAM ve 256 GB hafızalı sürümü 549 euro'dan satışa sunulabilir.

    Telefonun 6 GB RAM ve 128 GB hafızalı sürümünün ise 499 euro fiyat etiketi taşıması bekleniyor. Zenfone 7'nin özellikleri hakkında çok fazla söylenti olmasa da telefonun 5000 mAh kapasiteli bataryadan besleneceği söyleniyor.



    https://twitter.com/rquandt/status/1295657053462175745 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kuruwa (hasan uçar) 3 gün en beğenilen
    Döviz kuruyla baştan kaybettik ötv kdv firma kar marjıyla da külliyen batığız desenize.
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    msatic 3 gün (düzenlendi)
    Yurt dışı fiyatı 500€ olan bir telefonun Türkiye'de ucuz olma şansı var mı Allah aşkına? Fiyatı 8.80 kur ile çarpıp, %78 vergi ekleyeceksiniz, TL cinsinden satış fiyatı çıkacak. Sonra fiyat makul geliyorsa, alırsınız :D

    Alman Hans, maaşının 4'de birini vererek bu telefonu alabilecek. Peki ya bizim Hasanlar, Mehmetler 3.5 aylık maaşını şak diye bu telefona basabilecek mi? Çünkü Türkiye fiyatı helalinden 7.800 TL civarı olacaktır Buradan alım gücümüzün ihtişamını anlayabilirsiniz. Durmak yok, zamlara devam..
    Yurt dışı fiyatı 500€ olan bir telefonun Türkiye'de ucuz olma şansı var mı Allah aşkına? Fiyatı 8.80 kur ile çarpıp, %78 vergi ekleyeceksiniz, TL cinsi...
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    1 Yanıt Yanıtla +9
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    agent1453 3 gün (düzenlendi) msatic
    Telefonda Ötv %50 olmuş, kdv %18, trt payı %10, 2000 lira telefon'un vergisi %78, çıldırmamak elde değil.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    okancukur 1 gün
    doviz fiyatları düzelseydi artık teknoloji fiyatlarında bir düşüş olsaydı. Telefon alamaz hale geldik.
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    bjkyener 1 gün
    250 euroya K30 ultra satılıyor
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    elophidae (Yavuz Ell) 1 gün
    Şu K30 ultra gelsin de alalım
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    CoreXXX (fatih tat) 3 gün
    Asusun diğer her şeyini aldım ve sevdim ama nedense telefonlarına bir türlü ısınamadım 2 kez amiral gemisi modeli aldım bir daha almadım. Meizu 16 kullanıyorum mükemmel
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    glumerna (hiko baba) 3 gün
    eskiden şunların yüzüne bakılmazdı iphone samsung falan alırdı millet artık bunu bile alamıyoz
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    msatic 3 gün (düzenlendi)
    Yurt dışı fiyatı 500€ olan bir telefonun Türkiye'de ucuz olma şansı var mı Allah aşkına? Fiyatı 8.80 kur ile çarpıp, %78 vergi ekleyeceksiniz, TL cinsinden satış fiyatı çıkacak. Sonra fiyat makul geliyorsa, alırsınız :D

    Alman Hans, maaşının 4'de birini vererek bu telefonu alabilecek. Peki ya bizim Hasanlar, Mehmetler 3.5 aylık maaşını şak diye bu telefona basabilecek mi? Çünkü Türkiye fiyatı helalinden 7.800 TL civarı olacaktır Buradan alım gücümüzün ihtişamını anlayabilirsiniz. Durmak yok, zamlara devam..
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    agent1453 3 gün msatic
    Telefonda Ötv %50 olmuş, kdv %18, trt payı %10, 2000 lira telefon'un vergisi %78, çıldırmamak elde değil.
    Yanıtla +6
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    Bloodin 3 gün
    Yapmayın şu Zenfone 7 haberlerini... Asus, 2019 Zenfone 5 Türkiye'de inanılmaz tutmasına rağmen Türk kullanıcısını adamdan saymayıp yaptığı en iyi günlük telefon olan Zenfone 6'yı ve dünyanın en iyi oyun telefonları olan ROG Phone'ları Türkiye'ye getirmedi.
    2 Yanıt Yanıtla
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 3 gün Bloodin
    Adamlar sanki keyfinden getirmedi doların euro nun hali ortada.
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    Takeshi Kovacs 2 gün Bloodin
    Burda eleştireceğin yer Asus değil malesef. Asus f/p telefon odaklı bir marka ve telefonları maalesef Türkiyede f/p olmuyor bu durumda Türkiyeye telefon getirmesi mantıksız. Zenfone 5 orta seviye bir telefondu ve 5z amiral gemisiydi o dönemin amiral gemileriyle aynı fiyattı nerdeyse. Samsung, Xiaomi vs varken Türkiyede kimse Asus tercih etmez.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 3 gün
    499 dolar burada kur ve vergi le 8000 tl nediyorsun sen ne ucuzu
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    Mugetsuga 3 gün
    2 adet zenfone telefondan ağzım yandı bir daha Asus marka telefon almam.
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    kuruwa (hasan uçar) 3 gün en beğenilen
    Döviz kuruyla baştan kaybettik ötv kdv firma kar marjıyla da külliyen batığız desenize.
    Yanıtla +11
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