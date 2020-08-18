ASUS Zenfone 7 oldukça rekabetçi bir fiyatlandırmayla geliyor

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ASUS Zenfone 6, hem ön hem de arka kamera görevi üstlenen motorlu kamera mekanizmasıyla 2019'un en beğenilen telefonları arasında yer almayı başardı. Şimdiyse Zenfone 7 için geri sayım başlamış durumda. Telefonun özellikleri hakkında çok az bilgi sahibi olsak da fiyat konusunda elimiz boş değil.

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Fiyat/performans telefonu olabilir

İsabetli sızıntı kaynağı Roland Quandt, önümüzdeki hafta (28 Ağustos) duyurulacak olan ASUS Zenfone 7'nin fiyatını sızdırdı. Quandt'a göre Sapdragon 865+ ile güçlendirilen Zenfone 7'nin 8 GB RAM ve 256 GB hafızalı sürümü 549 euro'dan satışa sunulabilir.

Telefonun 6 GB RAM ve 128 GB hafızalı sürümünün ise 499 euro fiyat etiketi taşıması bekleniyor. Zenfone 7'nin özellikleri hakkında çok fazla söylenti olmasa da telefonun 5000 mAh kapasiteli bataryadan besleneceği söyleniyor.

https://twitter.com/rquandt/status/1295657053462175745

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