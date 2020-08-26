Tom Clancy's heyecanı Elite Squad ile mobilde

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E3 2019 oyun fuarında duyurulan Tom Clancy's Elite Squad, uzun bir bekleyişin ardından App Store ve Google Play Store mağazalarındaki yerini aldı. Ücretsiz olarak indirilebilen oyun, Tom Clancy heyecanını mobile taşıyor.

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Tom Clancy's Elite Squad çıktı

Ubisoft'un sevilen yapımları Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow Six, The Division,H.A.W.X ve EndWar'daki 70 ikonik kahramanın bir araya getirildiği oyun, askeri RPG kategorisinde yer alıyor.

Başkanlık Uçağı, Death Angel Kilisesi ve Brooklyn Köprüsü gibi bazı ikonik mekanların da unutulmadığı Tom Clancy's Elite Squad'ta, bu karakterlerden beşer kişilik takımlar oluşturularak, gerçek zamanlı 5e5 taktik savaşları yapılabiliyor. Bu savaşlardan elde edilen başarılar, karakterler için yeni becerilerin kapısını aralıyor.

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Aynı zamanda hikaye modu da bulunan oyunda, lonca sistemine de yer veriliyor. Böylece lonca savaşlarında diğer oyuncularla güçlerinizi birleştirerek, liderlik tablosunun zirvesine ulaşmak için mücadele veriyorsunuz.

Tom Clancy's Elite Squad, oyunculara belirli zamanlarda belirli beceriler kullanmasına izin veren bir strateji oyunu olarak mobil oyun dünyasındaki yerini almış durumda. Android ekosistemi için Android 5.0 ve daha yeni bir sürüme sahip Android cihazlara yüklenebilen oyun, iOS kanadında ise iOS 13 veya üstü sürüme sahip İPhone, iPad ve iPod touch'a yüklenebiliyor.

Tom Clancy's Elite Squad - Military RPG Ubisoft Entertainment Rol Oyunu Ücretsiz Cihaza göre değişir

Tom Clancy's Elite Squad Ubisoft Oyunlar Ücretsiz 204.8 MB

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