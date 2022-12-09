Asus Zenfone 9 için Android 13 güncellemesi dağıtılmaya başlandı: İşte gelen yenilikler

Zenfone 9 için Android 13 güncellemesi, WW_33.0804.2060.65 sürüm numarasını taşıyor ve 5 Aralık 2022 güvenlik güncellemesini içeriyor.
Stock Android’e yakın kullanıcı arayüzü sunan Asus, Android 13 ile yeni bildirim izni, cihazlar arası kopyalama ve yapıştırma, uygulamaların fotoğraf ve videolarına daha kısıtlı erişimi, oynayan çalma çubuğu ve tam ekran albüm resmine sahip yeni medya oynatıcı, her uygulama için farklı dil seçimi gibi pek çok özelliği getiriyor. Şirket, bazı üçüncü parti uygulamaların henüz Android 13 ile uyumlu olmadığını belirtiyor.
Android 13 ile Asus telefonlara gelen yenilikler
- Tüm Asus uygulamaları güncellendi.
- Hızlı Ayarlar paneli, bildirim çubuğu ve ses paneli Android 13 tasarımına göre ayarlandı.
- Bildirim izni özelliği eklendi. (Uygulamalar ve bildirimler ayarlarından her uygulamanın izni ayarlanabiliyor.)
- Sistem panosuna otomatik silme ve düzenleyici özellikleri eklendi.
- Kilit ekranı kısayol özelliği için QR kod tarayıcı seçeneği ve Güvenlik Kilit ekranı ayarına “Kilitli cihazdan kontrol” eklendi.
- Dijital Denge’de uyku vakti ayarlanmışsa, sistem teması artık uyku vakti geldiğinde otomatik değişecek şekilde ayarlanabiliyor.
- Hareketle gezinme seçildiğinde, beyaz gezinme çubuğunun genişliği ve uzunluğu, ekran ve yazı tipi boyutu ayarı, titreşim ve dokunsal güç ayarı ayarlandı.
- Telefondan engellenen numaralar ayarı değiştirildi. Engellenen numaralardan arama ve mesajlar gelmeyecek.
- Arama süresi ayarı kaldırıldı.
- Duvar kâğıdı ve stil ayarına temalı simgeler seçeneği eklendi. Daha fazla renk kombinasyonu eklendi.
- ASUS Launcher’a bağlantı hızlı paylaşım özelliği eklendi.
- Asus özelleştirme tercihleri ayarı eklendi.
- Güç tuşu menü stili ayarındaki bazı seçenekler kaldırıldı.
- Telefon uygulamasındaki tuş takımı ve kişi ayrıntıları sayfasının tasarımı değişti.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım